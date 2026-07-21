Συντάξεις χηρείας: Ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή οι νέες ρυθμίσεις – Οι τέσσερις βασικές αλλαγές

Στη Βουλή τίθενται προς ψήφιση σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, οι νομοθετικές διατάξεις που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στον νόμο 4387/2016.

Η νέα ρύθμιση καταργεί τη μείωση της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου από το 70% στο 35% μετά τη συμπλήρωση τριών ετών. Παράλληλα, προβλέπει ότι το Δημόσιο δεν θα αναζητήσει αναδρομικά ποσά από συνταξιούχους στους οποίους οι συγκεκριμένες περικοπές δεν είχαν εφαρμοστεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι διατάξεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του νόμου 4387/2016. Το υπουργείο επισημαίνει ότι η ρύθμιση αναγνωρίζει την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και αίρει οικονομικές επιβαρύνσεις που παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Η δήλωση της Νίκης Κεραμέως

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ανέφερε: «Καταργούμε μία μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα – Κατρούγκαλου. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας. Αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου και ενισχύουμε την προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους, εδραιώνοντας ένα μέλλον σταθερότητας, ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος».

Η υπουργός πρόσθεσε: «Η επίλυση αυτής της μακροχρόνιας εκκρεμότητας κατέστη εφικτή χάρη στην υπεραπόδοση που πέτυχε η τολμηρή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και η αύξηση της απασχόλησης. Τα αυξημένα έσοδα συνέβαλαν στη δημιουργία του αναγκαίου δημοσιονομικού χώρου που μας επέτρεψε να προχωρήσουμε σε αυτή τη σημαντική κοινωνική παρέμβαση, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα».

Οι τέσσερις βασικές αλλαγές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι νομοθετικές διατάξεις προβλέπουν τις ακόλουθες αλλαγές:

Κατάργηση της περικοπής μετά την τριετία: Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας που προέβλεπε ο νόμος 4387/2016 μετά την παρέλευση τριών ετών. Η κύρια σύνταξη λόγω θανάτου θα καταβάλλεται μόνιμα με βάση τα αρχικά ποσοστά του δικαιώματος. Όσοι είχαν υποστεί μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35% θα δουν, μετά την ψήφιση της διάταξης, το ποσό να επανέρχεται στο 70%. Καμία αναδρομική απαίτηση από 75.000 συνταξιούχους: Οι περικοπές δεν θα εφαρμοστούν σε περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας στους οποίους δεν είχαν επιβληθεί μέχρι σήμερα. Παράλληλα, το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από την αναζήτηση αναδρομικών ποσών που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη μη εφαρμογή των μειώσεων. Διατήρηση δύο εθνικών συντάξεων: Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν και τις δύο εθνικές συντάξεις, εφόσον αυτές προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Η διάταξη αφορά περίπου 122.000 συνταξιούχους, ενώ δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά για τη δεύτερη εθνική σύνταξη. Αύξηση για τα ορφανά παιδιά: Τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου και από τους δύο θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο ποσοστό από την εθνική σύνταξη κάθε γονέα χωριστά. Με τη νέα ρύθμιση, το συνολικό ποσό της εθνικής σύνταξης θα αυξηθεί από το ήμισυ σε μία πλήρη εθνική σύνταξη.

Οι διατάξεις μεταβάλλουν το ισχύον καθεστώς για τις συντάξεις λόγω θανάτου και ρυθμίζουν εκκρεμότητες που αφορούν τόσο τις περικοπές μετά την τριετία όσο και την πιθανή αναζήτηση αναδρομικών ποσών. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει μετά την ψήφιση και τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.