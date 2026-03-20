Σύσκεψη Χατζηδάκη – ακτοπλόων: Προσπάθεια για «λογικές» και όχι υπέρογκες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων

Μία ιδιαίτερα κρίσιμη συνάντηση είχε το απόγευμα της Παρασκευής ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιρειών, προκειμένου να περιοριστεί μέσω μέτρων η αναπροσαρμογή των τιμών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ANT1, γίνεται ένας αγώνας δρόμου ώστε να μην δούμε υπέρογκες αυξήσεις στα εισιτήρια των πλοίων ενόψει του Πάσχα αλλά και της θερινής περιόδου, καθώς οι ακτοπλοϊκές εταιρείες υποστηρίζουν ότι μόνο από την έναρξη του πολέμου έχουν επιβαρυνθεί με 18 εκατ. ευρώ εξαιτίας σχεδόν του διπλασιασμού των καυσίμων της ναυτιλίας που χρησιμοποιεί η ακτοπλοϊα.

Έτσι λοιπόν έγινε αυτή η σύσκεψη σήμερα σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, στο γραφείο του κ. Χατζηδάκη, παρουσία και του κ. Πιερρακάκη. Οι ακτοπλόοι έθεσαν τα θέματά τους, συμφώνησαν να βρίσκονται σε μία μόνιμη επαφή αυτό το χρονικό διάστημα και να βλέπουν μέρα μέρα τις εξελίξεις, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν τον τελευταίο καιρό και κάποιες φορές και σε δυσθεώρητα ύψη.

Με δεδομένες τις ανάγκες της ακτοπλοϊας, το 50% των λειτουργικών εξόδων ενός πλοίου είναι τα καύσιμα.

Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει και τη λήψη των μέτρων, τα οποία θα συζητηθούν σε μια δεύτερη συνάντηση, όσο και το τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, έτσι ώστε ο τελικός αποδέκτης των αυξήσεων που είναι ο καταναλωτής να μην επιβαρυνθεί υπέρμετρα από αυτό το ράλι ανόδου των καυσίμων.

Κικιλιάς: «Η κυβέρνηση δεν έχει αφήσει ποτέ αυτά τα 7 χρόνια, αβοήθητους τους συμπολίτες μας»

Ο κ. Κικίλιας ο οποίος ήταν επίσης στη σύσκεψη ως αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε ότι είναι κύριο μέλημα να μην πληγεί ο Έλληνας πολίτης αλλά και η νησιωτικότητα της χώρας και ο τουρισμός. «Η κυβέρνηση δεν έχει αφήσει ποτέ αυτά τα επτά χρόνια, όποια κρίση κι αν έχει προκύψει, τους συμπολίτες μας και τους Έλληνες αβοήθητους. Και πάλι μελετούμε τα στοιχεία με όλο το οικονομικό επιτελείο για να στηρίξουμε τους Έλληνες.»