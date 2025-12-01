Τέλη κυκλοφορίας: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή τους – Τέλος οι παρατάσεις, πώς διαμορφώνονται τα πρόστιμα

Αντίστροφα κυλά ο χρόνος για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026, καθώς από σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων έχουν στη διάθεσή τους μόλις έναν μήνα για να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, αφού με βάση τον νέο νόμο δεν προβλέπεται παρατάσεις. Έτσι από την 1η Ιανουαρίου όσοι δεν έχουν πληρώσει ή καταθέσει πινακίδες θα κάνουν… ποδαρικό στο νέο έτος με πρόστιμα.

Υπενθυμίζεται ότι τα ειδοποιητήρια για τέλη κυκλοφορίας 2026 αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα MyCar της ΑΑΔΕ στις 3 Νοεμβρίου και τα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων δεν έχουν διαφορές σε σχέση με πέρυσι.

Όσα ΙΧ έχουν ταξινομηθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, πληρώνουν βάσει κυβισμού. Όσα έχουν ταξινομηθεί από 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές CO₂ (γραμμάρια ανά χιλιόμετρο). Τα πιο «καθαρά» οχήματα, κάτω από 90 ή 122 g/km (ανάλογα με τη χρονολογία ταξινόμησης), απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη.

Τα κλιμακωτά πρόστιμα

Όπως προαναφέρθηκε, το νέο σύστημα κυρώσεων προβλέπει κλιμακωτά πρόστιμα, ανάλογα με την καθυστέρηση της εξόφλησης από τον υπόχρεο.

Συγκεκριμένα, με το νέο σύστημα:

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2025, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% από το ποσό των τελών κυκλοφορίας 2025.

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2025, θα επιβαρυνθούν με το 50% του ποσού.

Από την 1η Μαρτίου 2025 τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που διπλασιάζονται.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ. Έτσι, για τέλη ύψους 100 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 130 ευρώ αν καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο, 150 ευρώ αν εξοφλήσει τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.