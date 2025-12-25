Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τέλος χρόνου για την εξόφλησή τους – Τσουχτερά τα πρόστιμα

Την Τετάρτη, 31η Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το 2026, ενώ μέχρι στιγμής αποκλείεται το ενδεχόμενο το αρμόδιο υπουργείο να δώσει μια ολιγοήμερη παράταση.

Εάν κάποιος δεν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, θα πρέπει να γνωρίζει πως το πρόστιμο που θα του επιβληθεί θα είναι τσουχτερό. Και όποιος δεν τακτοποιήσει εμπρόθεσμα τη σχετική οφειλή τότε αναμένεται να αντιμετωπίσει μία επιβάρυνση έως και στο 100% επί των τελών. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΑΔΕ διευκρινίζει πως τα πρόστιμα που θα επιβληθούν θα είναι κλιμακωτά και αυτά θα διαμορφωθούν με βάση τη χρονική καθυστέρηση αποπληρωμής.

Αναλυτικά:

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα ενεργοποιηθεί αυτόματα το σύστημα κλιμακωτών προσαυξήσεων για όσους δεν καταβάλουν εγκαίρως τα τέλη. Δηλαδή

Εάν η πληρωμή των τελών γίνει εντός Ιανουαρίου τότε ο υπόχρεος θα έχει μια προσαύξηση +25% στο ποσό που καλείται να πληρώσει.

τότε ο υπόχρεος θα έχει μια προσαύξηση +25% στο ποσό που καλείται να πληρώσει. Εάν η καταβολή των τελών γίνει τον Φεβρουάριο , τότε ο υπόχρεος θα έχει προσαύξηση +50% στο ποσό που θα πρέπει να πληρώσει.

, τότε ο υπόχρεος θα έχει προσαύξηση +50% στο ποσό που θα πρέπει να πληρώσει. Εάν η καταβολή των τελών γίνει από τον Μάρτιο και μετά, τότε θα έχει μια προσαύξηση +100% στο ποσό που καλείται να πληρώσει.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως ανεξαρτήτως από το ύψος των τελών, το πρόστιμο δεν θα μπορεί να είναι κάτω των 30 ευρώ.

Ο τρόπος πληρωμής

Οι ιδιοκτήτες των ΙΧ για να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα.

1.Αρχικά η διαδικασία αρχίζει με τη λήψη του ειδοποιητηρίου από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

2.Μετά οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να κατεβάσουν το σχετικό έντυπο ηλεκτρονικά και μετά υποχρεούνται να επιλέξουν έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

ATM ή APS : Να σαρώσουν το QR code που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο και να ολοκληρώσουν τη πληρωμή των τελών βήμα-βήμα.

: Να σαρώσουν το QR code που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο και να ολοκληρώσουν τη πληρωμή των τελών βήμα-βήμα. e -banking : Να χρησιμοποιήσουν το 23ψήφιο κωδικό RF που αναγράφεται στο έντυπο.

: Να χρησιμοποιήσουν το 23ψήφιο κωδικό RF που αναγράφεται στο έντυπο. Τράπεζες ή ΕΛΤΑ: Να εξοφλήσουν τα τέλη με φυσική παρουσία, έχοντας μαζί το εκτυπωμένο ειδοποιητήριο.

Τι ισχύει για την ηλεκτρονική ακινησία

Οι πολίτες που δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2026, τότε έχουν τη δυνατότητα να θέσουν το αυτοκίνητο τους σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν την Εφορία.

Για τη δήλωση απαιτούνται:

ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος,

τα στοιχεία διεύθυνσης του κατόχου,

η δήλωση χώρου στάθμευσης (ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος).

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες ειδοποιούνται αυτόματα και πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Και από τον Απρίλιο του 2026 και μετά δίνεται η δυνατότητα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα για όσους θελήσουν να άρουν προσωρινά την ακινησία του οχήματος

Ο οδηγός της ΑΑΔΕ με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα τέλη κυκλοφορίας

Έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 δημοσίευσε η ΑΑΔΕ. Αναλυτικά:

1. Αν μεταβιβάσω το όχημα εντός του τρέχοντος έτους, οφείλω τέλη κυκλοφορίας του επομένου έτους;

Όχι. Τα τέλη οφείλονται μέχρι και το έτος της μεταβίβασης από τον πωλητή.

Στις περιπτώσεις όπου κατατίθενται τα δικαιολογητικά για μεταβίβαση ενός οχήματος στο τέλος ενός έτους και η μεταβίβαση πραγματοποιείται το επόμενο έτος, τότε τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από τον πωλητή και για το έτος αυτό (έτος μεταβίβασης).

2.Είμαι συνιδιοκτήτης ενός οχήματος και έχουν εκδοθεί έντυπα τελών για κάθε ΑΦΜ. Πρέπει να τα καταβάλουμε όλοι οι συνιδιοκτήτες;

Όχι. Τα τέλη είναι αδιαίρετα και αρκεί να τα πληρώσει ένας από τους συνιδιοκτήτες. Αν δεν πληρωθούν, ο καθένας είναι συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό.

3. Έχει αλλάξει ο αριθμός κυκλοφορίας και έχω πληρώσει τα τέλη πριν την αλλαγή. Οφείλω τέλη και στον νέο αριθμό;

Όχι, γιατί οι δύο αριθμοί συσχετίζονται και ισχύει η πληρωμή ανεξάρτητα σε ποιον αριθμό έγινε.

4. Πότε δεν οφείλονται τέλη;

Όταν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία, εκούσια ή ηλεκτρονική ή αναγκαστική, πριν την έναρξη του έτους το οποίο αφορούν.

5. Ποιες επιπτώσεις υπάρχουν αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας;

Εκτός από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, επιβάλλεται και πρόστιμο:

ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ.

το ήμισυ των τελών, αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ. ή φορτηγό ή λεωφορείο

30 ευρώ αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ

6.Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ελλιπή στοιχεία για τον υπολογισμό των τελών»;

Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, τα τέλη υπολογίζονται βάσει των κυβικών εκατοστών του κινητήρα (cc), των εκπομπών ρύπων (CO2), του μεικτού βάρους και των θέσεων. Αν η βάση υπολογισμού δεν είναι συμπληρωμένη, δεν μπορούν να υπολογιστούν τα τέλη και θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, προκειμένου να διορθωθεί η άδεια κυκλοφορίας.

7.Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ο ΑΦΜ δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του οχήματος»;

Ο ΑΦΜ που έχετε συμπληρώσει ή είναι λανθασμένος (οπότε συμπληρώνετε τον σωστό) ή αναγράφεται στην άδεια ΑΦΜ διαφορετικός από αυτόν του κατόχου (οπότε απευθύνεστε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών) ή είναι διαφορετικός στα στοιχεία που τηρούνται από την Υπηρεσία μας (οπότε απευθύνεστε στη ΔΟΥ). Αν δεν ισχύει κάτι από τα ανωτέρω, τότε ενδεχομένως να συμπληρώνετε λανθασμένο αριθμό κυκλοφορίας.

8. Ταξινόμησα σήμερα το όχημά μου και έλαβα άδεια κυκλοφορίας. Ποια είναι η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους ταξινόμησης;

Τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος πρέπει να καταβληθούν μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία εκδόσεως της άδειας κυκλοφορίας. Τα τέλη κυκλοφορίας του έτους ταξινόμησης είναι πάντα ετήσια.

9. Θέλω να πληρώσω τέλη κυκλοφορίας για συγκεκριμένο αριθμό μηνών για το επιβατικό όχημα Ι.Χ. ή μοτοσυκλέτα Ι.Χ. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 62Α του ν. 5177/2025. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον το όχημά σας είναι σε ακινησία, έχετε τη δυνατότητα από 01/04 εκάστου έτους να καταβάλετε αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, ακολουθώντας την εξής διαδρομή: myAADE > Εφαρμογές > Πολίτες > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet, είσοδος στην εφαρμογή, εισάγετε τον ΑΦΜ σας, τον αριθμό κυκλοφορίας, το τρέχον έτος και στη συνέχεια στο πεδίο «Τύπος τελών» την ένδειξη «Αναλογικά». Τέλος, από το πεδίο «Μήνες» θα πρέπει να επιλεγεί ο αριθμός των μηνών για τους οποίους θα καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Χρονικό διάστημα μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

10.Έληξε η περίοδος για την οποία είχα καταβάλει τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας και επιθυμώ να κρατήσω το όχημα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τι πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση που έληξε η περίοδος για την οποία είχαν καταβληθεί τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας και επιθυμείτε να την επεκτείνετε, θα πρέπει να καταβάλετε τα υπολειπόμενα τέλη κυκλοφορίας από τα ετήσια. Για παράδειγμα, αν έχετε καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας για πέντε μήνες και επιθυμείτε να επεκτείνετε την περίοδο που θα βρίσκεται το όχημα σε κυκλοφορία, πρέπει να καταβάλετε τους υπόλοιπους επτά μήνες του έτους.

11. Είχα πληρώσει αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για το όχημά μου και ξέχασα να το θέσω σε ακινησία στο τέλος της περιόδου για την οποία είχα καταβάλει τέλη κυκλοφορίας. Τι πρέπει να κάνω;

Στην περίπτωση αυτήν, από τις 11/4/2025 και εφεξής, εάν το όχημα δεν έχει τεθεί σε ακινησία από τον ιδιοκτήτη ή τους συνιδιοκτήτες του μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία είχαν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας, τότε το όχημα τίθεται σε ακινησία αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά την παρέλευση της περιόδου κυκλοφορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πατήσουν εδώ για να ενημερωθούν περαιτέρω για τα τέλη κυκλοφορίας