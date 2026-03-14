Τακτικό επίδομα ανεργίας ύψους 540 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Ποιες αλλαγές έρχονται

Αυξάνεται από τον επόμενο μήνα το ποσό του τακτικού επιδόματος ανεργίας που χορηγεί η ΔΥΠΑ στους δικαιούχους λόγω της νέας αναπροσαρμογής που θα γίνει στον κατώτατο μισθό.

Της Κατερίνας Φεσσά

Εάν λοιπόν ο κατώτατος μισθός που σήμερα είναι 880 ευρώ μεικτά αυξηθεί από την 1η Απριλίου 2026 από 3,50% έως και 8%, δηλαδή ανέβει μεταξύ 30,8 ευρώ και 70,40 ευρώ και φτάσει στα 910,8 ευρώ με 950,40 ευρώ μεικτά, τότε αυτό θα συμπαρασύρει αυτόματα προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα της ΔΥΠΑ μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το τακτικό επίδομα ανεργίας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, σε αυτήν την περίπτωση το τακτικό επίδομα ανεργίας θα «σκαρφαλώσει» αντίστοιχα στην περιοχή των 558,90 ευρώ με 583,20 ευρώ από 540 ευρώ που είναι σήμερα και αυτό επειδή ισοδυναμεί με το 55% του κατώτατου μισθού.

Η προπληρωμή για το Πάσχα 2026

Πάντως η προπληρωμή του τακτικού επιδόματος ανεργίας ή αλλιώς της τακτικής επιδότησης ανεργίας για το Πάσχα 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου από τη ΔΥΠΑ στους δικαιούχους.

Αξίζει να σημειωθεί πως, η πίστωση του ποσού του επιδόματος έγινε το 2025 με απευθείας κατάθεση στον δικαιούχο και δεν χρειαζόταν να προβεί σε κάποια ενέργεια ο τελευταίος αλλά ούτε και να επισκεφθεί κάποιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Μένει να φανεί εάν θα ακολουθηθεί και φέτος η ίδια διαδικασία χορήγησης του επιδόματος με την περσινή ή εάν αυτή θα αλλάξει.

Σε κάθε περίπτωση, θα βγει σχετική ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία πληρωμής του επιδόματος αλλά και για τον τρόπο χορήγησης.

Η αξιολόγηση

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του νέου κλιμακωτού επιδόματος ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ από την υπουργό Εργασίας, από οικονομολόγους, ενδεχομένως και από κάποιο αρμόδιο Πανεπιστήμιο για το εάν αυτό θα εφαρμοστεί καθολικά ή για το εάν χρειάζεται να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις πριν νομοθετηθεί. Εάν πάρει σάρκα και οστά τελικά το εν λόγω μοντέλο, τότε δεν αποκλείεται να καταργηθεί το τακτικό επίδομα ανεργίας.