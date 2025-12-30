Οικονομία

Τα τελευταία ραντεβού με την εφορία – Ποιες φορολογικές εκκρεμότητες λήγουν στο τέλος του έτους

Τα τελευταία ραντεβού με την εφορία – Ποιες φορολογικές εκκρεμότητες λήγουν στο τέλος του έτους

Nα… σπριντάρουν μέχρι την εκπνοή του 2025 καλούνται χιλιάδες φορολογούμενοι, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να τακτοποιηθεί μια σειρά από φορολογικές εκκρεμότητες.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Συνολικά απομένουν δύο ημέρες μέχρι το τέλος του έτους, εντός των οποίων οι υπόχρεοι θα πρέπει να κλείσουν ανοιχτές υποθέσεις με την εφορία, αν θέλουν να αποφύγουν επιπλέον φόρους, προσαυξήσεις και πρόστιμα. Στις εκκρεμότητες που θα πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνονται:

Πηγή enikos.gr

Σχετικά Άρθρα