Τα 6+1 νέα μέτρα στήριξης: Από τα 150 ευρώ για κάθε παιδί έως τις 72 δόσεις – Δεύτερο πακέτο παρεμβάσεων από τον Σεπτέμβριο

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα νέο πακέτο 6+1 οικονομικών παρεμβάσεων, που στοχεύει στην ενίσχυση νοικοκυριών, μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και συνταξιούχων. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή εντός του Ιουνίου και του Ιουλίου, αμέσως μετά την ψήφιση του σχετικού πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται ήδη υπό συζήτηση στη Βουλή.

Το συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τις εξαγγελίες στις οποίες είχε προχωρήσει ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάρτιο. Οι ανακοινώσεις εκείνες είχαν ακολουθήσει τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, τα οποία και επιβεβαίωσαν τη δημοσιονομική υπεραπόδοση που πέτυχε η χώρα κατά το έτος 2025.

«Η πολιτική του οικονομικού επιτελείου στρατηγικά παραμένει η διανομή του πλεονάσματος με τρόπο δίκαιο. Ενός πλεονάσματος που δεν βασίζεται όπως λέει η αντιπολίτευση στους φόρους- πολύ περισσότερο τους έμμεσους- αλλά στην ανάπτυξη, την τόνωση των επενδύσεων και φυσικά την πάταξη της φοροδιαφυγής. Και φυσικά δεν πρόκειται για προεκλογικές παροχές καθώς αταλάντευτα ξεκαθαρίζουμε έναν εκλογικό ορίζοντα έως την άνοιξη του 2027. Οι φιλολαϊκές μας πολιτικές είναι αποσυνδεδεμένες από το πολιτικό σκηνικό. Το έχουμε αποδείξει εξάλλου καθώς και πέρυσι δώσαμε σε πολλές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς να υπάρχει ενδεχόμενο καλπών. Είμαστε full time φιλολαϊκοί κι όχι part time» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Πληρωμές από Ιούνιο

Στην προτεραιότητα των άμεσων παρεμβάσεων βρίσκεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του πολυνομοσχεδίου, η καταβολή του σχετικού ποσού θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών και το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου. Η ενίσχυση καθορίζεται στα 150 ευρώ ανά παιδί, με το εισοδηματικό κριτήριο να ορίζεται στις 40.000 ευρώ για τα ζευγάρια και στις 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Σημειώνεται ότι η πίστωση θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους στην ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τα παιδιά που γεννιούνται εντός του 2026 (έως και την 31η Ιουλίου), καλύπτοντας έτσι και περιπτώσεις μετά την ψήφιση του νόμου. Για τα συγκεκριμένα τέκνα, οι γονείς θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έκδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταγενέστερη καταβολή της ενίσχυσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω βοήθημα θεσπίζεται ως αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη λήψη οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής παροχής.

Νέα μέτρα από 1η Ιουλίου

‘Αλλα άρθρα του προς ψήφιση νομοσχεδίου προβλέπουν ακόμη έξι νέα μέτρα και παροχές:

1. από την 1η Ιουλίου ξεκινά η καταβολή επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ύψους 300 ευρώ το μήνα, σε δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπουργεία, κρατικούς φορείς και οργανισμούς, ανεξάρτητες ή δικαστικές αρχές, σε θέσεις όπου προβλέπεται η χορήγηση προσωπικής διαφοράς και με την οποία η παροχή θα συμψηφίζεται. Για παράδειγμα, υπάλληλος με προσωπική διαφορά 200 ευρώ, αυτή από Ιούλιο μηδενίζεται και θα δει μόνιμη αύξηση 100 ευρώ στο μισθό του. Πρόκειται για παροχή που θα ισχύει και για όσους θα προσλαμβάνονται στο εξής στις θέσεις αυτές.

2. από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου το αργότερο) ενεργοποιείται και η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών για φυσικά πρόσωπα, από 1.250 σε 1.600 ευρώ.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές τόσο έναντι του Δημοσίου, όσο και ιδιωτών (προς τράπεζες, προμηθευτές κλπ) και «απελευθερώνει» ποσά έως 350 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα (έως και 4.200 ευρώ το χρόνο δηλαδή) για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που τελούν ήδη σε μέτρα είσπραξης, ή και για όσους βρίσκονται στον «προθάλαμο» των κατασχέσεων χωρίς να τους έχει ακόμα επιβληθεί. Η δυνατότητα δίδεται για έναν (και μόνον) λογαριασμό τον οποίον πρέπει να έχουν ορίσει ως ακατάσχετο, με δήλωση που έχουν υποβάλει οι ίδιοι τόσο στην ΑΑΔΕ, όσο και στην τράπεζά τους.

3. μέσα στον Ιούλιο, αμέσως μόλις εκδοθεί και η σχετική εφαρμοστική εγκύκλιος, ενεργοποιείται και η νέα δυνατότητα άρσης κατασχέσεων λογαριασμών για βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, εφόσον εξοφλήσουν το 1/4 της οφειλής τους και ρυθμίσουν τα λοιπά χρέη τους, δίνοντας άμεση διέξοδο για την αποδέσμευση όλων των λογαριασμών τους, σε οφειλέτες που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς κατάσχεσης.

4. μετά τη δημοσίευση του νόμου ενεργοποιείται επίσης και η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, για να μπορέσουν οι οφειλέτες να αποπληρώσουν παλαιά χρέη προς τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση (ΑΑΔΕ) σε έως 6 χρόνια -αντί δύο έτη που επιτρέπει η “πάγια” ρύθμιση των 24 δόσεων. Καλύπτει οφειλές που είχαν δημιουργηθεί πριν το 2024, εφόσον δεν ήταν σε ενεργή ρύθμιση την 21.4.2026. Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να υποβληθεί έως 31.12.2026 το αργότερο, στην πλατφόρμα myAADE όπου θα εμφανιστεί η σχετική επιλογή. ‘Αμεσα ο οφειλέτης ανακτά αποδεικτικό ενημερότητας ενώ, για όσους ενταχθούν, προβλέπεται και δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης με απαλλαγή από τους αναλογούντες τόκους της ρύθμισης. Ορίζεται ελάχιστη δόση από 30 ευρώ και η πρώτη καταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 ημερών από την αίτηση, αλλιώς η ρύθμιση χάνεται.

5. παράλληλα ενεργοποιείται αντίστοιχη ρύθμιση έως 72 δόσεων και για οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικά ταμεία, ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ). Αφορά χρέη που ανάγονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, δεν τελούσαν σε ρύθμιση κατά την 21η Απριλίου 2026 και έχουν ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ.

6. τέλη Ιουλίου ανοίγει όμως και ο εξωδικαστικός μηχανισμός, για οφειλέτες με χρέη κάτω από 10.000 ευρώ οι οποίοι ως τώρα αποκλείονταν αυτομάτως από τα «κουρέματα» οφειλών και τις έως 240 δόσεις για οφειλές στο δημόσιο (ή τις έως 420 δόσεις προς τράπεζες και χρηματοδοτικούς φορείς) που αυτός προσφέρει.

Η σχετική διάταξη (άρθρο 13) που μειώνει το ελάχιστο όριο οφειλών για ένταξη από 10.000 σε 5.000 ευρώ, ενεργοποιείται έναν μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου, για να δοθεί χρόνος να ολοκληρωθούν οι τεχνικές αλλαγές στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού.

Από Σεπτέμβριο …και άλλα νέα μέτρα

Πέραν των άμεσων πληρωμών, το πολυνομοσχέδιο ενσωματώνει μια σειρά από μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, οι οποίες πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή μετά το πέρας της θερινής περιόδου. Από τον Σεπτέμβριο εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης η δεύτερη φάση του σχεδίου στήριξης, η οποία εστιάζει στην ενίσχυση της προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς και στην κάλυψη δύο μηνιαίων ενοικίων για εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που μετατίθενται ή υπηρετούν στην περιφέρεια. Παράλληλα, θεσμοθετείται η αύξηση του ετήσιου βοηθήματος του Νοεμβρίου για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, το οποίο αναβαθμίζεται από τα 250 στα 300 ευρώ, συνοδευόμενο από διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για την ενσωμάτωση νέων δικαιούχων.

«Είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουμε ως κυβέρνηση στην κοινωνία, λίγους μήνες πριν τη ΔΕΘ. Μήνυμα στήριξης σειράς κοινωνικών ομάδων. Μήνυμα που αποτυπώνει καθαρά την πρόθεση παροχής βοήθειας σε συνταξιούχους, οικογένειες, παιδιά, με ταυτόχρονο προσανατολισμό στην επίλυση θεμάτων στέγασης αλλά και δράσεις για όσους αναζητούν διεξόδους από τα ιδιωτικά τους χρέη» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος.