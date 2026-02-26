Τειρεσίας για ενοικιαστές: Τι θα ισχύσει για όσους δεν πληρώνουν τα ενοίκια – Ποιες αλλαγές έρχονται από την 1η Απριλίου

Το καλοκαίρι όπως όλα δείχνουν, θα είναι έτοιμο το Πληροφοριακό Σύστημα Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, το οποίο θα συγκεντρώνει στοιχεία για τις οφειλές που έχουν οι ενοικιαστές προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ωστόσο για να λειτουργήσει ο «Τειρεσίας» για τα ενοίκια θα πρέπει να αποφασισθεί πόσα χρέη θα πρέπει να έχει κάποιος σε μισθώματα για να χαρακτηρισθεί κακοπληρωτής και κάτω από ποιες συνθήκες αδυνατούσε να καταβάλλει τα μισθώματα, προκειμένου να προστατευθούν και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η Απριλίου, όλα τα ενοίκια κατοικιών θα πρέπει πλέον να εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού του ιδιοκτήτη, ο οποίος θα έχει δηλωθεί επίσημα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στόχος είναι να μειωθεί η φοροδιαφυγή και να αυξηθούν τα δηλωθέντα εισοδήματα από την είσπραξη μισθωμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα ήδη τους τελευταίους μήνες από 255 ευρώ που ήταν το μέσο δηλωθέν ενοίκιο, έχει ξεπεράσει πλέον τα 400 ευρώ και όπως όλα δείχνουν θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση μένει να φανεί το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας πώς θα λειτουργήσει και εάν θα υπάρξουν οι κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας που να διασφαλίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τι ισχύει σήμερα

Σήμερα στο πληροφοριακό σύστημα καταγράφονται μόνο τα στοιχεία για τις οφειλές στο Δημόσιο που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 2 χρόνια. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα διόρθωσης αλλά και να ενημερώνουν τον ιδιωτικό φορέα για τα δεδομένα της οικονομικής συμπεριφοράς του και αυτό θα δίνεται μόνο εάν προηγουμένως έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση.

«Μαύρη» λίστα

Τη δυνατότητα να βγουν από τη μαύρη λίστα του «Τειρεσία» έχουν οι δανειολήπτες που μπήκαν άδικα σε αυτήν εάν πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές είναι οι εξής:

