Τη Δευτέρα στη Βουλή η ΠΝΠ για τα μέτρα στήριξης και το fuel pass

Τη Δευτέρα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία θεσπίζονται τα μέτρα επιδότησης καυσίμων και στήριξης πολιτών, αγροτών και μεταφορών, λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους από την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η ΠΝΠ αναμένεται να ψηφιστεί την Τρίτη στην Ολομέλεια.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΠΝΠ

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 4/26.03.2026).

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εξειδίκευσαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, είναι προσωρινά, στοχευμένα και ισοδυναμούν με δημοσιονομική παρέμβαση ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα μέτρα στήριξης που περιλαμβάνονται στην ΠΝΠ αφορούν:

1. Επιδότηση diesel κίνησης

Η επιδότηση του diesel κίνησης στην αντλία ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο (με ΦΠΑ) και θα ισχύσει για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου.

2. Fuel Pass – Ενίσχυση πολιτών

Η ενίσχυση μέσω ψηφιακής κάρτας για χρήση σε πρατήρια καυσίμων, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ταξί, αντιστοιχεί σε επιδότηση περίπου 36 λεπτών ανά λίτρο βενζίνης.

Η επιδότηση μέσω fuel pass διαμορφώνεται ως εξής:

* Για τα αυτοκίνητα:

o 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

o 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

* Για τις μοτοσικλέτες:

o 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

o 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου.

3. Επιδότηση λιπασμάτων

Προβλέπεται επιδότηση 15% στην αξία των τιμολογίων αγοράς λιπασμάτων, με αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου και διάρκεια έως το τέλος Μαΐου.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η αποζημίωση στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, η οποία αποτελεί το τέταρτο μέτρο στήριξης το οποίο εξαγγέλθηκε προκειμένου συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων, δεν συμπεριλαμβάνεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αλλά θα ψηφιστεί στη Βουλή σε αυτοτελές νομοσχέδιο, προκειμένου συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων, επειδή το κόστος για τον προϋπολογισμό καλύπτει ολόκληρο το 2026 και όχι ένα δίμηνο του έτους, όπως τα υπόλοιπα.

Τι προβλέπεται για τη Λέσβο

Εκτός από τα μέτρα στήριξης των πολιτών, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θεσπίζεται αποζημίωση προς επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την παραγωγή τυριού στη Λέσβο, για όσο διάστημα θα διαρκέσουν τα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Το μέτρο αυτό έχει αναδρομική ισχύ από 15 Μαρτίου 2026.