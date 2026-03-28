Τι ισχύει με τα μπλε τιμολόγια ρεύματος: Πώς επηρεάζει ο πόλεμος τις τιμές – Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Όπως όλα δείχνουν, τα μπλε τιμολόγια ρεύματος (σταθερά) θα εξακολουθούν να υπάρχουν και το επόμενο διάστημα στη ζωή των καταναλωτών αλλά με υψηλότερες τιμές από τις τρέχουσες (των περίπου 11, 5 λεπτών ανά κιλοβατώρα) λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ τιμές της τάξεως των 9 λεπτών ανά κιλοβατώρα φαίνεται πως θα εξαφανιστούν τελείως από την αγορά.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αξίζει να σημειωθεί πως τα σημερινά στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας δείχνουν πως η τιμή χονδρικής ρεύματος έπεσε από τα επίπεδα των 100 ευρώ / MWh και ανέρχεται στα 83.88 ευρώ / MWh καταγράφοντας μια πτώση της τάξεως του 17% σε σχέση με χθες (101.19 ευρώ/ MWh).

Ωστόσο, η μέση τιμή ρεύματος για τον μήνα Μάρτιο βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από αυτήν του Φεβρουαρίου, καθώς διαμορφώνεται στα 93,65 ευρώ/MWh έναντι 78,35 ευρώ/MWh .

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr, παρουσιάζει με την βοήθεια παραγόντων της αγοράς έναν νέο χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα μπλε (σταθερά) τιμολόγια ρεύματος. Ειδικότερα:

Είναι υποχρεωμένος ένας πάροχος να παρέχει μπλε τιμολόγια στον καταναλωτή;

Ναι, τουλάχιστον ένα το οποίο θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 1 χρόνο. Ωστόσο, ένας πάροχος μπορεί να προσφέρει όσα μπλε τιμολόγια θέλει σε αριθμό.

Ποια μπλε τιμολόγια δικαιούται να μην παρέχει ξανά ένας πάροχος;

Ο πάροχος που προσφέρει περισσότερα από ένα μπλε τιμολόγια στον καταναλωτή, έχει το δικαίωμα το επόμενο διάστημα να μην τα ξανά προσφέρει στην αγορά.

Τι είναι νόμιμο στα μπλε τιμολόγια και τι παράνομο;

Είναι νόμιμο : ένας πάροχος που πουλάει αρχικά στην αγορά τέσσερα διαφορετικά είδη μπλε τιμολόγια (για παράδειγμα Α,Β, Γ, Δ) με υψηλές τιμές και με διαφορετικές εκπτώσεις, μετά να αποφασίσει τα αποσύρει και να βγάλει μόνο ένα νέο είδος με υψηλότερη τιμή από την τρέχουσα.

: ένας πάροχος που πουλάει αρχικά στην αγορά τέσσερα διαφορετικά είδη μπλε τιμολόγια (για παράδειγμα Α,Β, Γ, Δ) με υψηλές τιμές και με διαφορετικές εκπτώσεις, μετά να αποφασίσει τα αποσύρει και να βγάλει μόνο ένα νέο είδος με υψηλότερη τιμή από την τρέχουσα. Είναι παράνομο: Ο πάροχος να τροποποιήσει τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι καταναλωτές για τα διαφορετικά είδη μπλε τιμολογίων (για παράδειγμα για το Α, Β, Γ,Δ).

Υπάρχει μια φιξ τιμή που πρέπει να προσφέρει ένας πάροχος στο μπλε τιμολόγιο;

Όχι, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο εύρος στην τιμή. Κάθε πάροχος δίνει μία τιμή ρεύματος που θέλει αλλά θα πρέπει να είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί από τον καταναλωτή.

Θα καταργηθούν τα μπλε τιμολόγια το επόμενο διάστημα;

Όχι, αλλά αυτά θα συνεχίσουν να παρέχονται με ακριβότερη τιμή από την τρέχουσα, λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή αυτή καθορίζεται από την πολιτική που ακολουθεί ο κάθε πάροχος.

Θα βγει νέα υπουργική απόφαση για τα μπλε τιμολόγια λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή;

Σύμφωνα με τωρινά δεδομένα, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ό,τι υπήρχε στα μπλε τιμολόγια, θα υπάρχει. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα.