Τουρισμός για όλους 2026-2027: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Βήμα βήμα η διαδικασία

Άνοιξε η πλατφόρμα https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027 για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει στις 21 Αυγούστου στις 23:59:59 και υποβολή γίνεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ απευθείας στην ηλεκτρονική εφαρμογή (https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027). Ειδικότερα:

Σήμερα, Τετάρτη μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 1 και 2

Αύριο, Πέμπτη μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσον ο ΑΦΜ λήγει σε 3 και 4

Την Παρασκευή υποβάλλονται οι αιτήσεων των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 5 και 6

Το Σάββατο γίνεται η υποβολή αιτήσεων για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 7 και 8

Την Κυριακή υποβάλλονται οι αιτήσεις των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 9 και 0

Και από τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου έως και τις 21 Αυγούστου μπορούν να υποβληθούν όλα τα ΑΦΜ (είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ).

Σημειώνεται πως δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που έχουν υποβάλει και εκκαθαρίσει εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024 και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες με τέκνα με αναπηρία αντίστοιχου ποσοστού, εξαιρούνται από τα εισοδηματικά όρια.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ. Η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Ο στόχος του προγράμματος είναι:

Να τονώσει τον εσωτερικό τουρισμό, δίνοντας σε συμπολίτες μας τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα.

Να στηρίξει τις ελληνικές οικογένειες, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όπως οι πολύτεκνες οικογένειες και τα άτομα με αναπηρία.

Να αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο στήριξης της στρατηγικής για 12μηνο τουρισμό και των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα στις ορεινές και λιγότερο προβεβλημένες περιοχές.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Κυβέρνησης για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Το «Τουρισμός για Όλους» περιλαμβάνει δύο φάσεις. Η α’ φάση υλοποιείται μέχρι τις 30.06.2027 και η β’ φάση έως 31.12.2027. Ως ημερομηνία έναρξης της κάθε φάσης τίθεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος των ψηφιακών χρεωστικών καρτών, ανάλογα με την περίοδο (χαμηλή/υψηλή) που έχει επιλεγεί από τον δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι προβλέπονται διευρυμένα οικονομικά κριτήρια για τους συμμετέχοντες και ευεργετικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία καθώς και για δικαιούχους με τέσσερα ή και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιοποιώντας πλήρως τα ψηφιακά εργαλεία του κράτους για τη γρήγορη και διαφανή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2024, η οποία έχει εκκαθαριστεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων, και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα οριζόμενα στον πίνακα εισοδηματικών κριτηρίων (ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα). Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή. Στο ως άνω εισόδημα δεν προσμετράται τυχόν επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων από αυτόν μελών το οποίο απαλλάσσεται του φόρου.

Ειδικότερα, δυνητικοί δικαιούχοι άτομα με αναπηρία με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως, καθώς και δυνητικοί δικαιούχοι με τέκνα άτομα με αναπηρία με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως, που έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2024, η οποία έχει εκκαθαριστεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων, υποβάλλουν αίτηση στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Αυξημένα ποσά επιδότησης

Η ενίσχυση στο «Τουρισμός για Όλους 2026 -2027» φθάνει έως και 600ευρώ. Συγκεκριμένα, για τη χαμηλή περίοδο τα άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες με τέκνο με αναπηρία δικαιούνται επιδότηση ύψους 600 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες κατηγορίες λαμβάνουν 400 ευρώ κατά την υψηλή περίοδο.

Ισχυρό κίνητρο για ταξίδια εκτός αιχμής

Διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πλαίσιο ενίσχυσης της ζήτησης κατά τους μήνες χαμηλής τουριστικής κίνησης, με σημαντικά υψηλότερα ποσά για όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Παράλληλα, το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται στη χαμηλή περίοδο και το 30% στην υψηλή, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν και τη στήριξη των προορισμών όλο τον χρόνο.

Ενισχυμένη στήριξη οικογενειών

Το Πρόγραμμα προβλέπει αυξημένα ποσά για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, ενώ θεσπίζεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις πολύτεκνες οικογένειες.

Ειδική μέριμνα για συνταξιούχους

Στοχευμένη ενίσχυση παρέχεται και στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι εντάσσονται στις κατηγορίες αυξημένης επιδότησης τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή περίοδο.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος (Τουρισμός για όλους 2026 – 2027 | Vouchers.gov.gr), καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, κατά τις ώρες 09:00-17:00 στο τηλέφωνο: 2102150231.