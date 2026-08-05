Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Σήμερα, Τετάρτη, 5 Αυγούστου στις 12 μμ θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027

Η ιστοσελίδα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 21 Αυγούστου στις 23:59:59.

Επίσης επισημαίνεται πως, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ απευθείας στην ηλεκτρονική εφαρμογή (https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, επιβεβαιώνοντας πλήρως το πρόσφατο ρεπορτάζ του enikonomia.gr. Eναλλακτικά, η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ.

Ειδικότερα, το διάστημα αυτό θα μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι των οποίων :

ο ΑΦΜ λήγει σε 1 και 2, (1Η ΜΕΡΑ) 2026

ο ΑΦΜ λήγει σε 3 και 4, (2Η ΜΕΡΑ) 2026

ο ΑΦΜ λήγει σε 5 και 6, (3Η ΜΕΡΑ) 2026

ο ΑΦΜ λήγει σε 7 και 8, (4Η ΜΕΡΑ) 2026

ο ΑΦΜ λήγει σε 9 και 0, (5Η ΜΕΡΑ) 2026

Από (6Η ΗΜEΡΑ) τις 10 Αυγούστου έως και τις 21 Αυγούστου (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ) υποβάλλουν όλα οι ΑΦΜ (είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ).

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027 ένας χρήσιμος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Αναλυτικά:

1.Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»;

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2024, η οποία έχει εκκαθαριστεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων, και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα οριζόμενα στον πίνακα εισοδηματικών κριτηρίων (ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα). Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή.

Στο ως άνω εισόδημα δεν προσμετράται τυχόν επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων από αυτόν μελών το οποίο απαλλάσσεται του φόρου. Ειδικότερα, δυνητικοί δικαιούχοι άτομα με αναπηρία με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως, καθώς και δυνητικοί δικαιούχοι με τέκνα άτομα με αναπηρία με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως, που έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2024, η οποία έχει εκκαθαριστεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων, υποβάλλουν αίτηση στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Για περισσότερα από 7 τέκνα τα ποσά αυξάνονται κατά 5.000 ανά τέκνο

Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νόμιμα αναγνωρισμένο ή υιοθετημένο τέκνο και, γενικά, κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Δικαίωμα να υποβάλουν Αίτηση έχουν όλα τα μέλη μιας οικογένειας που διαθέτουν ΑΦΜ και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Προγράμματος. Άτομα που ανήκουν στην κατηγορία άτομα με αναπηρία υποβάλλουν αίτηση ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων εφόσον υφίσταται εν ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας.

Περιπτώσεις αιτήσεων ατόμων με αναπηρία που κληρωθούν και των οποίων η πιστοποίηση αναπηρίας δεν θα διασταυρωθεί διαλειτουργικά θα αξιολογηθούν ως αιτήσεις γενικής κατηγορίας και θα δοθεί δυνατότητα αξιολόγησης των δικαιολογητικών σε δεύτερο χρόνο.

2.Υπάρχουν μη επιλέξιμες από το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» κατηγορίες;

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026-2027»:

α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,

β) οι κληρωθέντες του γ’ κύκλου του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2022-2025», ήτοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025», ανεξαρτήτως αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι. Εξαιρούνται του αποκλεισμού αυτού όσοι συμμετείχαν στο Πρόγραμμα με την ιδιότητα ατόμου με αναπηρία ή γονείς με τέκνο με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω κατά την υποβολή της Αίτησης.

3.Πότε και πώς υποβάλλεται η Αίτηση για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»;

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού (www.mintour.gov.gr), του Φορέα Υλοποίησης (www.ktpae.gr), καθώς και στον Ιστότοπο του Προγράμματος vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027.

Για να συνδεθεί στην εφαρμογή υποβολής αιτήσεων, ο/η δυνητικά δικαιούχος θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), στο οποίο να έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυθεντικοποίησης δύο φάσεων όπου απαιτείται να εισάγει το μοναδικό κωδικό μίας χρήσης τον οποίο λαμβάνει στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στο ΕΜΕπ. Για τη σχετική διαδικασία παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι να υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση στη σχετική Εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) στην ιστοσελίδα vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027.

Ο αιτούμενος επιλέγει μεταξύ Γενικής Αίτησης και Αίτησης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) (αφορά περιπτώσεις Αίτησης με επίκληση ιδιότητας ΑμεΑ συνολικού ποσοστού από 67% και άνω του αιτουμένου ή προστατευόμενου τέκνου του).

Ακολούθως, και στις δύο περιπτώσεις Αιτήσεων (Γενική/Αίτηση για Άτομα με Αναπηρία) ο αιτούμενος καταχωρίζει στα σχετικά πεδία της εφαρμογής τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί. Τα στοιχεία κινητού και e-mail θα πρέπει να επιβεβαιωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Επιλέγει αν επιθυμεί να αξιοποιήσει την άυλη ψηφιακή κάρτα κατά τη διάρκεια της χαμηλής περιόδου με επαυξημένη επιδότηση (αφορά τους μήνες Οκτώβριο έως και Απρίλιο, ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκει) ή κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου (αφορά τους μήνες από Μάιο έως και Σεπτέμβριο) λαμβάνοντας το αντίστοιχο ποσό. Προσοχή: η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τα διαστήματα που αφορούν στην περίοδο που επιλέχθηκε κατά την Αίτηση.

Επιλέγει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από το οποίο θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα και αιτείται την έκδοσή της και την πίστωση του σχετικού ποσού σε αυτήν.

Σε περίπτωση που ο αιτούμενος ή κάποιο προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό από 67% και άνω σύμφωνα με τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, οπότε και δικαιούται αυξημένη επιδότηση, δίνεται η δυνατότητα επιλογής από κυλιόμενη λίστα του Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Α.Υ.Π.Α. είτε του ιδίου του αιτούμενου, εφόσον είναι ο ίδιος ΑμεΑ, είτε του προστατευόμενου μέλους της οικογένειάς του με την ιδιότητα ΑμεΑ. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να επιλεχθεί πρώτα το κουτάκι δίπλα στο κείμενο «Ύπαρξη αναπηρίας ποσοστού από 67% και άνω , του/της υπόχρεου ή/και τέκνων αυτών, όπως έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2024». Εάν δεν επιλεγεί Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Α.Υ.Π.Α. ΑμεΑ, η Αίτηση δεν θα εξεταστεί για αυξημένη επιδότηση από την άποψη αυτή.

Σε περίπτωση που ο αιτούμενος είναι συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2025 θα πρέπει να επιλεχθεί το κουτάκι δίπλα στο κείμενο «Συνταξιούχος όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2025». Εάν δεν ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη επιλογή, η Αίτηση δεν θα εξεταστεί για αυξημένη επιδότηση από την άποψη αυτή.

Πατώντας το σχετικό κουτάκι δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει επιλεγεί ως δικαιούχος – ωφελούμενος στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως του αν έκανε χρήση της παροχής ή όχι, ή του γ’ κύκλου του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2022-2025», ήτοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025», ανεξαρτήτως του αν έκανε χρήση της παροχής ή όχι (τα Προγράμματα αυτά αναφέρονται ρητά στη σχετική οθόνη της εφαρμογής).

Δηλώνει επίσης υπεύθυνα ότι το χρηματικό ποσό που εν τέλει πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενων μελών της οικογένειάς του και αποδέχεται ότι δεν είναι δυνατή η μεταφορά του χρηματικού ποσού σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του. Τέλος, πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων της Αίτησης, καθώς και των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ για την επεξεργασία της Αίτησης και τον υπολογισμό της επιδότησης. Επίσης, δηλώνει υπεύθυνα ότι έλαβε γνώση πως η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν και οποιαδήποτε ψευδής αναφορά ή αναντιστοιχία με τα πραγματικά στοιχεία, πέραν των οικονομικών επιπτώσεων, ενδέχεται να επιφέρει και ποινικές κυρώσεις.

Μετά τη συμπλήρωση της Αιτήσεως θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθήσει η υποβολή της Αιτήσεως με το πράσινο πλήκτρο «Υποβολή».

Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» στα δημόσια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ εκπροσώπου του με κατάλληλη εξουσιοδότηση. Μέσω των Κ.Ε.Π. είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν όλα τα στάδια της διαδικασίας από πιστοποιημένο υπάλληλο.

Προσοχή!

Εφόσον μία Αίτηση εισαχθεί επιτυχώς στην εφαρμογή του Προγράμματος (vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027) και περιέλθει στην κατάσταση «ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ», είναι δυνατή η διαγραφή της και η υποβολή νέας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της περιόδου υποβολής Αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επεξεργασίας θα πρέπει να ακολουθήσει επανυποβολή της Αιτήσεως με το πράσινο πλήκτρο «Υποβολή».

4.Πώς θα δηλώσω ότι ανήκω στις κατηγορίες δικαιούχων που λαμβάνουν αυξημένη επιδότηση;

Δύο είναι οι κατηγορίες που απαιτούν σχετική ενέργεια εντός της αιτήσεως, Η πρώτη είναι η κατηγορία των ατόμων με αναπηρία (βλ. παραπάνω) και η δεύτερη είναι η κατοχή της ιδιότητας του συνταξιούχου λόγω γήρατος (βλ. παραπάνω). Για τον καθορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού τέκνων και την πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων, που δύναται να επηρεάσουν το ποσό της επιδότησης, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής του Προγράμματος διαλειτουργεί με τα κατάλληλα Μητρώα που τηρούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) μέσω web services που διατίθενται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται οριστικά και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησής τους εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

Ο αιτούμενος, εφόσον δικαιούται αυξημένη επιδότηση, ενημερώνεται από σχετικό Πίνακα εντός της Αιτήσεώς του σχετικά με την ιδιότητα βάσει της οποίας καθορίζεται το ποσό που θα λάβει, εάν και εφόσον κληρωθεί. Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των κατηγοριών που δικαιούνται αυξημένη επιδότηση, η Αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.

5. Τι σημαίνει ότι η επίκληση της ιδιότητας ατόμου με αναπηρία είναι δυνατή άπαξ είτε από το ίδιο το αιτούμενο άτομο με αναπηρία είτε από αιτούμενο με τέκνο άτομο με αναπηρία, με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της Αιτήσεως, για τη λήψη υψηλότερης επιδότησης 400 ή 600 € (αναλόγως της επιλογής περιόδου χρήσης της κάρτας);

Υποβολή Αίτησης με επίκληση της ιδιότητας ατόμου με αναπηρία μπορεί να γίνει είτε από άτομο με αναπηρία με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως, που διαθέτει κωδικούς taxisnet, είτε από δικαιούχους με τέκνα άτομα με αναπηρία με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως.

Σε περίπτωση κλήρωσης Αιτήσεων με τον ίδιο δηλωθέντα ΑΜΚΑ ατόμου με αναπηρία, το ποσό της επαυξημένης ενίσχυσης κατοχυρώνεται στην πρώτη εκ των Αιτήσεων που επικαλέστηκε τη συγκεκριμένη ιδιότητα (βάσει αύξοντα αριθμού κλήρωσης).

6.Τι σημαίνει ότι η επίκληση της ύπαρξης του αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ σε περιπτώσεις έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2024;

Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστή Αίτηση, εφόσον διαθέτουν κωδικούς taxisnet, δηλώνοντας τα προστατευόμενα τέκνα τους. Σε περίπτωση κλήρωσης και των δύο Αιτήσεων, το ποσό της επαυξημένης ενίσχυσης κατοχυρώνεται στην πρώτη εκ των δύο Αιτήσεων (βάσει αύξοντα αριθμού κλήρωσης). Στη δεύτερη κληρωθείσα αίτηση κατοχυρώνεται μη επαυξημένο ποσό ενίσχυσης.

7.Ποιες είναι οι πιθανές καταστάσεις της αίτησής μου και τι σημαίνουν;

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: Η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά, καθώς ο αιτούμενος δεν έχει πιέσει το πράσινο πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: Η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά και βρίσκεται στο στάδιο επαλήθευσης των στοιχείων που υποβλήθηκαν.

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ: Η αίτηση είναι έγκυρη και αναμένεται η συμμετοχή της στην κλήρωση.

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ-ΚΛΗΡΩΘΕΙΣΑ: Η αίτηση έχει κληρωθεί και αναμένεται η αποστολή της στο πιστωτικό ίδρυμα. Περισσότερες πληροφορίες κατά το στάδιο αυτό παρέχονται στον Πίνακα Πληρωμών.

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Η αίτηση βρίσκεται σε στάδιο επαλήθευσης ιδιότητας που δεν αναγνωρίστηκε κατά τους αυτοματοποιημένους ελέγχους και απαιτήθηκε ανάρτηση δικαιολογητικών.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: Απαιτείται επικοινωνία του δικαιούχου με το Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 210 2150231 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00).

8.Τι σημαίνουν τα μηνύματα κατάστασης του Πίνακα Πληρωμών;

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Η συγκεκριμένη πληρωμή θα αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς πραγματοποίηση κατά την εκτιμώμενη ημερομηνία εκτέλεσης.

ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ – ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και η επεξεργασία της μπορεί να διαρκέσει έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ: Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή ο αιτούμενος θα ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Απαιτείται επικοινωνία του δικαιούχου με το Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 210 2150231 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00).

9.Ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διατίθενται για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας;

Τράπεζα Snappi, Eurobank και Alpha Tράπεζα.

Για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δεν προαπαιτείται ο δικαιούχος να είναι πελάτης των ως άνω ιδρυμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Προγράμματος λειτουργούν αποκλειστικά για το διάστημα το οποίο έχει επιλεγεί (χαμηλή ή υψηλή περίοδος).

Για τους δικαιούχους της α’ φάσης

Υψηλή περίοδος: από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027

Χαμηλή περίοδος: από 1-10-2026 έως και 30-4-2027

Η πραγματοποίηση συναλλαγών δεν θα είναι δυνατή μετά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Για τους δικαιούχους της β’ φάσης

Οι πίνακες οριστικών δικαιούχων της β’ φάσης θα καταρτιστούν ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό για το έτος 2027 από τους πίνακες μη κληρωθέντων της α’ φάσης με σειρά κλήρωσης και για την περίοδο που έχει δηλωθεί κατά την αίτηση ενώ η ημερομηνία έναρξης της β’ φάσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του προγράμματος. Τα ποσά ενίσχυσης ανά περίοδο παραμένουν ίδια για την α’ και β’ φάση.

10.Πώς επιλέγονται οι τελικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» από το σύνολο των αιτηθέντων;

Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε δύο (2) Προσωρινούς Πίνακες Δυνητικών Δικαιούχων αντίστοιχα με την περίοδο που οι ίδιες/οι έχουν επιλέξει κατά την υποβολή της Αίτησης, στους οποίους αναγράφονται: ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ), ταξινομημένοι βάσει των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ).

Οι Οριστικοί Πίνακες Δικαιούχων (Υψηλής και Χαμηλής Περιόδου), για τους οποίους θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Προγράμματος, διαμορφώνονται μέσω μίας ενιαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης, στην οποία συμμετέχουν από κοινού όλες οι Αιτήσεις που περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους Προσωρινούς Πίνακες. Ειδικότερα, μέσω της διαδικασίας αποδίδεται μοναδικός αριθμός κλήρωσης σε όλες τις Αιτήσεις και ακολούθως οι δύο Προσωρινοί Πίνακες ταξινομούνται βάσει του μοναδικού αριθμού κλήρωσης σε αύξουσα σειρά.

Οι Οριστικοί Πίνακες για τις δύο περιόδους διαμορφώνονται βάσει της ανωτέρω ταξινόμησης και του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά περίοδο. Ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του διαθέσιμου προϋπολογισμού διατίθεται για τη χαμηλή περίοδο, ενώ ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) διατίθεται για την υψηλή περίοδο. Οι Οριστικοί Πίνακες Δικαιούχων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον Κωδικό Αριθμό Αίτησης, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), τον μοναδικό Αριθμό κλήρωσης και το ποσό ενίσχυσης εμφανίζονται ταξινομημένοι βάσει του μοναδικού αριθμού κλήρωσης σε αύξουσα σειρά. Κατ’ αντιστοιχία εμφανίζονται και οι Πίνακες μη κληρωθέντων. Οι Οριστικοί Πίνακες Δικαιούχων και οι Πίνακες μη κληρωθέντων καταρτίζονται με απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε.. Οι Προσωρινοί Πίνακες Δικαιούχων, οι Οριστικοί Πίνακες δικαιούχων υψηλής και χαμηλής περιόδου, καθώς και οι Πίνακες μη κληρωθέντων αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού και στον ιστότοπο της ΚτΠ Μ.Α.Ε..

Οι Δικαιούχοι της β’ φάσης του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026-2027» θα αναδειχθούν από τους Πίνακες μη κληρωθέντων, οι οποίοι είναι ταξινομημένοι βάσει του μοναδικού αριθμού κλήρωσης σε αύξουσα σειρά, τηρουμένης της αναλογίας εβδομήντα τοις εκατό (70%) για τη χαμηλή περίοδο και τριάντα τοις εκατό (30%) για την υψηλή περίοδο και έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Ακολούθως, επικαιροποιούνται οι Οριστικοί Πίνακες Δικαιούχων υψηλής και χαμηλής περιόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των αδιάθετων ποσών της Α’ φάσης του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», θα συμπληρωθούν εκ νέου οι Οριστικοί Πίνακες Δικαιούχων από τον Πίνακα μη κληρωθέντων εφαρμόζοντας την ανωτέρω διαδικασία.

11.Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβούν όσοι αιτηθέντες περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Δικαιούχων;

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και της δημοσίευσης του Οριστικού Πίνακα Δικαιούχων, η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. διαβιβάζει στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και ειδικότερα το όνομα, το επώνυμο, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και το ποσό που δικαιούται να λάβει, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός διανέμει, αποκλειστικώς ηλεκτρονικά, τις ψηφιακές χρεωστικές κάρτες εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε σχετικού αρχείου, χωρίς να συνάπτει πελατειακή σχέση με τον δικαιούχο.

Στη συνέχεια, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας:

γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην Αίτησή του με ενσωματωμένες οδηγίες για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην Αίτησή του με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Αφού εισέλθει στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του με το πιστωθέν ποσό.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα προορίζεται αποκλειστικά για ηλεκτρονικές συναλλαγές ή μέσω συσκευής η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών, δηλαδή μέσω ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία δίνεται η δυνατότητα απευθείας χρέωσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με τη συμπλήρωση των στοιχείων της ή με τη χρήση εφαρμογής σε ηλεκτρονική συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία ανέπαφων συναλλαγών μέσω ασύρματης σύνδεσης δύο συσκευών με απλή επαφή ή προσέγγισή τους (τεχνολογία NFC).

12.Μέχρι πότε μπορεί να γίνει χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας που εκδίδεται από το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»;

Οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Προγράμματος λειτουργούν αποκλειστικά για το διάστημα το οποίο έχει επιλεγεί (χαμηλή ή υψηλή περίοδος).

Για τους δικαιούχους της α’ φάσης

Υψηλή περίοδος: από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027

Χαμηλή περίοδος: από 1-10-2026 έως και 30-4-2027

Η πραγματοποίηση συναλλαγών δεν θα είναι δυνατή εκτός των διαστημάτων που αναφέρονται παραπάνω.

Για την α’ φάση οι κάρτες των δικαιούχων της χαμηλής περιόδου αναφέρουν ως καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2027 και οι κάρτες των δικαιούχων της υψηλής περιόδου αναφέρουν ως καταληκτική ημερομηνία την 30.6.2027 αλλά ισχύουν αποκλειστικά για τα διαστήματα που αναφέρονται παραπάνω.

13.Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» και πώς;

Το πιστωθέν χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον δικαιούχο για διαμονή σε καταλύματα που φέρουν σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών διαμονής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου και διατηρούν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια

Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα εξαργυρώνεται είτε εφάπαξ στο ίδιο τουριστικό κατάλυμα είτε τμηματικά σε διαδοχικά τουριστικά καταλύματα, αναλόγως του διαθέσιμου υπολοίπου της, τη χρονική περίοδο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος κατά την υποβολή της Αίτησης.

Κατά τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης στο Πρόγραμμα και ενεργοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος κινητού τηλεφώνου.

Από τη στιγμή όμως που θα ενεργοποιηθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα, για να χρησιμοποιηθεί σε τερματικό POS, θα πρέπει να έχει συνδεθεί σε υπηρεσίες Apple Pay ή Google Pay και να χρησιμοποιείται από smartphone που υποστηρίζει συναλλαγές NFC.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υποβολή των στοιχείων της σε κατάλληλους διαδικτυακούς τόπους παρόχων διαμονής ακόμη και άνευ χρήσης τεχνολογίας NFC.

Σε περίπτωση απόρριψης συναλλαγής με την κάρτα του Προγράμματος ο δικαιούχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας του (Τράπεζα Snappi www.snappibank.com, Alpha Bank www.alpha.gr) ή Eurobank www.eurobank.gr), για να πληροφορείται σχετικά με την αιτία μη αποδοχής της συναλλαγής του, καθώς το Κέντρο Υποστήριξης του Προγράμματος δεν διαθέτει πρόσβαση σε στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συναλλαγή για την οποία θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τη διαμονή του και όχι άλλες χρεώσεις (π.χ. γεύματα, ποτά, δραστηριότητες κ.λπ.).

14.Πού μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήματα ή διευκρινίσεις;

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να καλέσετε στο Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2150231, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].