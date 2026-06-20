Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις – Τι αλλάζει στο νέο πρόγραμμα

Με κεντρικό άξονα ότι ο τουρισμός συνιστά δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό για κάθε πολίτη, το Υπουργείο Τουρισμού παρουσιάσε το ανανεωμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027». Η συγκεκριμένη δράση, που αποτελεί μια αναβαθμισμένη μορφή του προηγούμενου κύκλου, στοχεύει στην ένταξη περισσότερων δικαιούχων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των ελληνικών οικογενειών, των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και των πολυτέκνων, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν μέσω της προβολής ορεινών και εναλλακτικών προορισμών.

Περισσότεροι δικαιούχοι

Η υλοποίηση του νέου προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτά στάδια. Η πρώτη φάση αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα εκκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση για τη δεύτερη φάση· οι δικαιούχοι θα προκύψουν απευθείας από τους επιλαχόντες (μη κληρωθέντες) της πρώτης. Με αυτόν τον σχεδιασμό διασφαλίζεται η αδιάλειπτη ροή του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής περιόδου για το 2026 και το 2027, ενισχύοντας στρατηγικά τον ορεινό τουρισμό. Παράλληλα, η νέα αυτή δομή εγγυάται μεγαλύτερη ευελιξία, βελτιωμένη απορρόφηση των κονδυλίων και ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών.

Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους ενσωματώνει μια σαφή στρατηγική για την ενίσχυση των πλάγιων μηνών (Οκτώβριο έως Απρίλιο), κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού στους μήνες αυτούς. Στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα συνδέεται και με την ευρύτερη καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για την «Ορεινή Ελλάδα», συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενίσχυση λιγότερο προβεβλημένων ορεινών προορισμών, με στόχο την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και τη διασπορά των επισκεπτών σε όλη την επικράτεια.

Διεύρυνση κριτηρίων

Παράλληλα, το πρόγραμμα προχωρά σε σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ανοίγοντας την πόρτα σε περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης. Πιο αναλυτικά, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται από τα 19.000 στα 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά και από τα 31.000 στα 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά. Επιπλέον, για τις οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη, τα ανώτατα όρια κλιμακώνονται αισθητά και μπορούν να αγγίξουν έως και τα 58.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων.

Στήριξη ατόμων με αναπηρία

Μια σημαντική καινοτομία του φετινού προγράμματος είναι η θέσπιση της ελεύθερης συμμετοχής, χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο, για άτομα με αναπηρία (≥67%) καθώς και για οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑμεΑ. Η ρύθμιση αυτή υπογραμμίζει τον έντονα κοινωνικό χαρακτήρα της τουριστικής πολιτικής και διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων στις διακοπές. Παράλληλα, εισάγεται μια νέα, στοχευμένη μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες, με την παροχή πρόσθετης επιδότησης 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω. Η συγκεκριμένη προσθήκη αποτελεί ριζική αλλαγή σε σχέση με το πρόγραμμα του 2025, όπου η ενίσχυση ήταν σταθερή για τον δικαιούχο και δεν επηρεαζόταν από τον αριθμό των προστατευόμενων μελών.

Στο κομμάτι της υλοποίησης, διατηρείται και εξελίσσεται η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας ως του μοναδικού εργαλείου για την εξαργύρωση της επιδότησης. Η διαδικασία βασίζεται στις σύγχρονες ψηφιακές υποδομές του κράτους, αξιοποιώντας τις πλατφόρμες gov.gr και vouchers.gov.gr. Παράλληλα, με γνώμονα τη διευκόλυνση όλων των πολιτών, εισάγεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Για την αρτιότερη υποστήριξη των ενδιαφερομένων, θα λειτουργεί επίσης οργανωμένος μηχανισμός εξυπηρέτησης (help desk), διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης παραμένουν ισχυρά, με ποσά επιδότησης που κυμαίνονται από 200 ευρώ έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων, και με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα λάβει χώρα τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.