Το καλάθι αδειάζει: Πώς οι τιμές στις λαϊκές αγορές αλλάζουν τις αγοραστικές συνήθειες

Στα ύψη έχουν ανέβει η τιμές τα οπωροκηπευτικά στις λαϊκές αγορές. Τα ποσά που ξοδεύουν οι καταναλωτές ανεβαίνουν συνεχώς, αλλά τα καλάθια δεν γεμίζουν. Το ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Τα ντοματίνια πέταξαν στα οκτώ ευρώ το κιλό. Οι ντομάτες πωλούνται από 3,80 έως 4,49, στα 4,98 οι μελιτζάνες, τα κολοκυθάκια και οι πιπεριές κέρατο, ενώ στα 5 ευρώ το κιλό οι πιπεριές για γεμιστά.

Οι φράουλες πωλούνται από 2,50 εως 3 ευρώ, στα 2,50 τα μανταρίνια, στα 2,39 τα λεμόνια, 1,79 τα κρεμμύδια, ενώ 3 ευρώ το κιλό μπρόκολο και κουνουπίδι.

«Όλα είναι ακριβά»

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνουν οι ίδιοι καταναλωτές: «Όλα είναι ακριβά, έρχομαι ξοδεύω 50 ευρώ και δεν μπορώ να γεμίσω ένα καρότσι»

Την ίδια ώρα, το κόστος παραγωγής, έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Οι αυξήσεις σε καύσιμα και λιπάσματα, έχουν κάνει την αγορά οπωροκηπευτικών… χρηματιστήριο.

Οι πωλητές αναφέρουν πως «χρειάζονται μέχρι και 200 ευρώ για να γεμίσει με καύσιμα το φορτηγό» ώστε να μεταβούν στις περιοχές που στήνονται οι λαϊκές αγορές, ενώ τονίζουν ότι «ο κόσμος αδυνατεί να ψωνίσει από το πρώτο δεκαήμερο του μήνα που θα πληρωθεί και ψάχνει συνέχεια τις χαμηλότερες τιμές».

Όπως αναφέρουν η λαϊκή αγορά έχει εξελιχθεί σε χρηματιστήριο, με τις τιμές των προϊόντων να μεταβάλλονται συνεχώς.

Οι εποχές που οι καταναλωτές ψώνιζαν οπωροκηπευτικά με το κιλό φαίνεται να έχουν περάσει, καθώς οι περισσότεροι ψωνίζουν τεμάχια αφού τα περισσότερα προϊόντα είναι απλησίαστα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών, επιλέγει να κάνει τα ψώνια της αργά το μεσημέρι, με στόχο να πετύχει καλύτερες τιμές.