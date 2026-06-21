Το «οικονομικό τρίπτυχο» της κυβέρνησης για τη στήριξη των νοικοκυριών: Παρεμβάσεις για την ακρίβεια, μέτρα προστασίας οφειλετών και μειώσεις φόρων

Ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας, φοροελαφρύνσεις και κίνητρα για την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών, επιστρατεύει η κυβέρνηση. Στόχος είναι να αναχαιτιστεί η πίεση που ασκεί στα οικογενειακά εισοδήματα ο υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος τροφοδοτείται από την πολεμική κρίση στον Περσικό Κόλπο.

Αυτό το οικονομικό τρίπτυχο αναμένεται να ξεδιπλωθεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση το προσεχές διάστημα. Όλες οι σχετικές πρωτοβουλίες συγκλίνουν σε έναν κεντρικό στόχο: την τόνωση του οικογενειακού προϋπολογισμού, ο οποίος δοκιμάζεται σκληρά από τις εκρηκτικές αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος και το γενικευμένο κύμα ακρίβειας που πυροδότησε η πολεμική σύρραξη ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Ακόμη και αν η συμφωνία του Τραμπ με την ηγεσία του Ιράν φέρει άμεση εκτόνωση και αποκαταστήσει τη ροή του πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα δεν θα ξεπεραστούν αμέσως. Η επιστροφή του πληθωρισμού στα προ κρίσης επίπεδα θα είναι μια σταδιακή διαδικασία. Την εκτίμηση αυτή συμμερίζεται και η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία προέβλεψε μια παρατεταμένη περίοδο προσαρμογής, δικαιολογώντας έτσι και την πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων του ευρώ κατά 25 μονάδες βάσης προ δεκαπενθημέρου.

Μέτωπο κατά της ακρίβειας

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση έθεσε σε λειτουργία τη νέα πλατφόρμα posokanei.gov.gr, προσφέροντας στους πολίτες ένα ψηφιακό εργαλείο για τη σύγκριση των τιμών στα εγχώρια σούπερ μάρκετ. Μέσω της ιστοσελίδας, οι καταναλωτές μπορούν πλέον να αντιπαραβάλλουν τις τιμές συγκεκριμένων προϊόντων πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα με τις αντίστοιχες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού, με νέες παρεμβάσεις να βρίσκονται στα σκαριά. Παράλληλα, διατηρείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για βασικά αγαθά που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ – το οποίο έχει οριστεί να ισχύει έως τα τέλη του μήνα- ενώ οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς εντείνονται. Κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως οι αναίτια υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ε.Ε. «δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια».

Μέτρα προστασίας οφειλετών

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση εστιάζει στην προστασία των οφειλετών και κυρίως των ευάλωτων νοικοκυριών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά και οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπου το ελάχιστο όριο χρέους για υπαγωγή πέφτει στα 5.000 ευρώ. Η μείωση αυτή επιτρέπει σε πολύ περισσότερους πολίτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να διασώσουν την πρώτη κατοικία τους. Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί και η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Ο Φορέας αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, προσφέροντας ένα επιπλέον δίχτυ ασφαλείας για την κύρια κατοικία των οφειλετών.

Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων

Το τρίπτυχο της κυβερνητικής πολιτικής στο μέτωπο κατά της ακρίβειας συμπληρώνεται με το νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μειώσεις άμεσων φόρων οι οποίες θα οριστικοποιηθούν το δεύτερο 15νθήμερο του Αυγούστου. Ο υπουργός Οικονομικων Κυριάκος Πιερρακάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αλλά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. με δηλώσεις τους τις προηγούμενες ημέρες, προανήγγειλαν νέες μειώσεων φόρων που θα περιλαμβάνονται στο πακέτο της ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι: «Όταν η οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα, το όφελος επιστρέφει στην κοινωνία μέσω μειώσεων φόρων και αυξήσεων εισοδημάτων. Αυτό το κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα. Και από την αρχή του χρόνου, προχωρήσαμε σε μια πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση: 1,76 δισ. ευρώ με μειώσεις φόρων για μισθωτούς, για οικογένειες, για επαγγελματίες, για ιδιοκτήτες ακινήτων, για επιχειρήσεις…αυτό δείχνει την κατεύθυνση. Ήταν η μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στη Μεταπολίτευση. Για τη ΔΕΘ, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν όταν θα έχουμε και πλήρη εικόνα στα δημοσιονομικά δεδομένα. Η φιλοσοφία, όμως, θα είναι η ίδια: κάθε μόνιμο ευρώ που δημιουργείται από την καλύτερη πορεία της οικονομίας, θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία».

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι: «Βεβαίως θα υπάρξουν κι άλλες φοροελαφρύνσεις. Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί ένα σημαντικό πακέτο περαιτέρω μειώσεων φόρων. Ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω». Σύμφωνα με τον Κ. Χατζηδάκη το πακέτο μέτρων για τη ΔΕΘ θα στοχεύει στη μείωση των άμεσων φόρων και στη στήριξη των ευάλωτων πολιτών.