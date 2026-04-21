Το πλεόνασμα φέρνει νέα μέτρα στήριξης: «Κλειδωμένες» οι παρατάσεις σε diesel και λιπάσματα – Όλα όσα βρίσκονται στο τραπέζι

Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις νέων μέτρων στήριξης, τα οποία θα λειτουργήσουν ως «ανάχωμα» απέναντι στην ακρίβεια και την αναταραχή που προκαλούν η συνέχιση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό και οικονομικό σοκ, συνέπεια του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Αύριο, Τετάρτη (22/4) στις 12 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο αναμένεται να αγγίζει ή να είναι υψηλότερο του 4,5%. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μετά τη συνάντηση με τους αρχηγούς των Διπλωματικών Αποστολών της Ε.Ε. προανήγγειλε τα νέα μέτρα αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Η επίδοση της ελληνικής οικονομίας το προηγούμενο έτος αναμένεται ότι θα είναι καλύτερη του αναμενομένου, ιδίως όσον αφορά στο πλεόνασμα. Αυτό, όπως πρόσθεσε, δημιουργεί, στο πλαίσιο πάντα των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, «τον οποίο σκοπεύουμε να κατευθύνουμε προς τους πολίτες, ιδιαίτερα προς εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με στοχευμένο τρόπο».

Τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι

Τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι και αξιολογούνται το τελευταίο διάστημα από το οικονομικό επιτελείο είναι καταρχάς η παράταση της επιδότησης ύψους 0,20 λεπτών στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης.

Παράταση αναμένεται να δοθεί και στην επιχορήγηση 15% του ύψους των παραστατικών της αγοράς λιπασμάτων, καθώς οι αγρότες έχουν πληγεί σημαντικά.

Δεν αποκλείεται επίσης να δοθεί παράταση τόσο για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, όσο και στα τρόφιμα.

Δεν αποκλείεται να υπάρξει και κάποιο μέτρο – έκπληξη που να αφορά στους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν δεχτεί πλήγμα από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό με τα εισοδήματά τους να «ροκανίζονται». Πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως υπάρξει διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων της ενίσχυσης των 250 ευρώ, με πιθανή αλλαγή στα εισοδηματικά ή τα ηλικιακά κριτήρια.

Μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, θα υπάρξει και εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για Fuel Pass και τον Ιούνιο

Για το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης μίλησε και ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στον Realfm.

«Καταρχάς να πούμε ότι αυτά τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί και εφαρμόζονται είναι μέτρα δίμηνης διάρκειας και θα κρατήσουν μέχρι τέλος Μαΐου. Επομένως και το Fuel Pass και το Diesel έρχονται να καλύψουν το επιπλέον κόστος, ένα κομμάτι τουλάχιστον- σημαντικό κομμάτι- του επιπλέον ενεργειακού κόστος που προκύπτει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Από εκεί και πέρα θα δούμε, μπορεί ο πόλεμος να τελειώσει, μπορεί το Brent να είναι σταθερά κάτω από τα 100 δολάρια, μπορεί όμως να χρειαστεί κάποιο διάστημα, αυτή η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, να μεταφερθεί και να ενσωματωθεί στην εγχώρια αγορά. Εκεί δεν θα συνεχίσει να υπάρχει κρίση; Προφανώς και θα συνεχίσει να υπάρχει κρίση. Θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε όσο χρειαστεί» τόνισε ο κ. Τσάπαλος, σημειώνοντας ότι προφανώς και η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης του Fuel Pass και για τον μήνα Ιούνιο, εάν χρειαστεί.

«Fuel pass επιπλέον, μέχρι τουλάχιστον τον Μάιο, δεν μπορούμε να δώσουμε. Αν είναι να δώσουμε, θα δώσουμε για τον Ιούνιο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα δεδομένα εκεί, περί τα μέσα Μαΐου, και αν θα χρειαστεί. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις ημέρα με την ημέρα και τα αποτελέσματα του υπερπλεονάσματος που θα ανακοινωθούν αύριο , είναι κι αυτά ένα ισχυρό μαξιλάρι που θα μπορέσουμε δυνητικά να το χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε επιπλέον ανάγκες των νοικοκυριών», πρόσθεσε ο κ. Τσάπαλος.