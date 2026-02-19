Το real estate βρήκε «στέγη» στον τουρισμό

Σε μια ιδιαίτερα ελκυστική και αποδοτική επιλογή έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός, με αιχμή τον κλάδο της φιλοξενίας, για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο real estate και στην ανάπτυξη ακινήτων και κινούνται στην κατεύθυνση διαφοροποίησης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων τους.

Της ΕΥΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού έχει στρέψει το ενδιαφέρον των εταιρειών real estate στην ανάπτυξη σύνθετων έργων, επενδύοντας σε ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά καταλύματα μικρής και μεγάλης κλίμακας, καθώς και σε μεικτές αναπτύξεις που συνδυάζουν κατοικία, εμπορικούς χώρους και υπηρεσίες φιλοξενίας.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στις εταιρείες που τολμούν και δεν περιορίζονται πλέον μόνο στην κατασκευή και στην εκμετάλλευση γραφείων, κατοικιών και εμπορικών χώρων τη δημιουργία υπεραξίας, τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων και τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ως αποτέλεσμα, με σημαντικό ατού την τεχνογνωσία τους στη διαχείριση σύνθετων έργων και την πρόσβαση σε σημαντικά κεφάλαια, οι συγκεκριμένες εταιρείες επανασχεδιάζουν τον χάρτη της φιλοξενίας, επενδύοντας τόσο σε εμβληματικά ξενοδοχειακά projects όσο και σε νέες, ευέλικτες μορφές διαμονής.

Ανάμεσα στις εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, στις ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία) και σε εκείνες που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στο real estate περιλαμβάνονται η Premia Properties, η Hellenic Properties, η Prodea Investments, η Dimand, η BriQ Properties, η Lamda Development και η ΜΠΛΕ Κέδρος.

Premia Properties

Ενδεικτικό της σημασίας που αποκτά εσχάτως ο τουρισμός για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ακίνητη περιουσία είναι το παράδειγμα της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα Premia Properties, η οποία έχει προχωρήσει σε στρατηγική συμφωνία με τη Nordic Leisure Travel Group (NLTG).

Τον Αύγουστο του 2024 η Premia Properties απέκτησε τα δύο πρώτα ξενοδοχεία της μέσω μιας συμφωνίας sale-and-lease-back που σύναψε με τη σουηδική εταιρεία, η οποία, ωστόσο, διατηρεί τη διαχείριση των δύο assets. Συγκεκριμένα, ο σουηδικός όμιλος θα συνεχίσει να λειτουργεί τα δύο τουριστικά συγκροτήματα μέσω μακροχρόνιας συμφωνίας μίσθωσης (triplenet), με αρχική διάρκεια 15 ετών και δικαίωμα παράτασης για επιπλέον δέκα χρόνια (5+5).

Η συναλλαγή, ύψους 112,5 εκατ. ευρώ, αφορά το τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείο «Sunwing Kallithea Beach» στη Ρόδο, δυναμικότητας 534 δωματίων, και το τεσσάρων αστέρων «Sunwing Makrigialos & Ocean Beach Club» στην Ιεράπετρα Κρήτης, δυναμικότητας 262 δωματίων.

Στόχος της NLTG είναι η ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου με τουλάχιστον δέκα ξενοδοχεία επί ελληνικού εδάφους μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Στην κατεύθυνση αυτή, ο όμιλος, ο οποίος φέρνει στη χώρα μας περίπου 280.000 επισκέπτες μέσω της Sunclass Airlines, έχει δρομολογήσει μια νέα ανάπτυξη σε ακίνητο στη Ρόδο, δίπλα από την έκταση όπου λειτουργεί το «Sunwing».

Hellenic Properties

Στον κλάδο της φιλοξενίας στρέφεται για την περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της και των μελλοντικών προσόδων της και η Hellenic Properties, επικεφαλής της οποίας είναι ο Ερρίκος Αρώνες. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχωρά στην ανάπτυξη μιας οργανωμένης πλατφόρμας ξενοδοχείων που θα λειτουργήσουν ανά την Ελλάδα κάτω από την ίδια ομπρέλα, με απώτερο στόχο την πώλησή τους σε βάθος χρόνου. Στην πλατφόρμα θα ενταχθούν ξενοδοχεία 50-100 κλειδιών σε λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς, κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Η πρώτη φάση του σχεδίου περιλαμβάνει συνολικές επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ εντός των επόμενων τριών ετών με έξι έως οκτώ ξενοδοχεία συνολικά. Στην εν λόγω πλατφόρμα δεν θα περιλαμβάνεται το ξενοδοχείο «Twinn» που έχει αναπτύξει ήδη η εταιρεία στον Πειραιά και συνιστά την πρώτη επένδυσή της στον τομέα της φιλοξενίας.

Σε αυτόν, ωστόσο, θα ενταχθεί ένα ξενοδοχείο που είναι στα σκαριά, δεδομένου ότι η Hellenic Properties έχει υπογράψει και θα ανακοινώσει, πιθανότατα στο τέλος του πρώτου τριμήνου, το δεύτερο ξενοδοχειακό project της και το πρώτο εκτός Αττικής, στην ορεινή Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ηπειρο.

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί ένα project, ύψους 40 εκατ. ευρώ, στη λεωφόρο Συγγρού, το οποίο προβλέπεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα επιπλωμένων εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments) στην Αθήνα, με πάνω από 190 σπίτια.

Prodea Investments

Τo αποτύπωμά της στον τουρισμό στοχεύει να ενισχύσει η Prodea, η οποία έχει ήδη δρομολογήσει επενδύσεις περίπου 340 εκατ. ευρώ στον κλάδο της φιλοξενίας.

Κίνηση υψηλής στρατηγικής σημασίας για τη διεύρυνση της παρουσίας της ΑΕΕΑΠ στον τουριστικό κλάδο αποτέλεσε η εξαγορά της MHV έναντι 300 εκατ. ευρώ, μιας εταιρείας που διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο πολυτελών ξενοδοχείων και κατοικιών που έχει περάσει πλέον εξ ολοκλήρου στον έλεγχο της Prodea.

Ενα εκ των πιο εμβληματικών ξενοδοχειακών assets της ΑΕΕΑΠ εκτός των ελληνικών συνόρων είναι το «Bellevue Cortina d’Ampezzo» στην Κορτίνα της Ισπανίας, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανακαίνισης. Με μια επένδυση περίπου 25 εκατ. ευρώ, το ιστορικό ξενοδοχείο θα μετατραπεί σε πεντάστερο resort έως 100 δωματίων, με διεθνώς αναγνωρισμένα brands εστίασης.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η Prodea διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της το «White Coast», μια πεντάστερη μονάδα στη Μήλο. Παράλληλα, η ΑΕΕΑΠ ενίσχυσε τη θέση της στην Πάρο, αποκτώντας το υπόλοιπο 30% της MHV Bluekey One, που κατέχει το «Porto Paros Resort» στις Κολυμπήθρες. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη δρομολόγηση του project αναβάθμισης του «Porto Paros» με μια επένδυση που εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περίμετρο των 100 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο της Prodea επί του παρόντος διαθέτει περίπου 900 κλειδιά σε λειτουργία και ο στόχος είναι τα επόμενα χρόνια αυτός ο αριθμός να φτάσει τα 2.000.

Dimand

Το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιό της εμπλουτίζει και η Dimand, στο πλαίσιο της ανάπλασης της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ, ενός από τα σημαντικότερα βιομηχανικά συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης.

Στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου συγκροτήματος μεικτών χρήσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατοικίες, δύο ξενοδοχεία, εμπορικούς χώρους και χώρους εστίασης, καθώς και χώρους πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, σε ένα από τα διατηρητέα ακίνητα του βιομηχανικού συγκροτήματος προβλέπεται η ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου boutique, δυναμικότητας 36 δωματίων, με σύγχρονους χώρους ευεξίας, που θα ενταχθεί κάτω από την ομπρέλα διεθνούς αλυσίδας. Παράλληλα, η επένδυση των 196 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει και την ανάπτυξη ενός νέου κτιρίου στο οποίο θα κατασκευαστεί ένα πεντάστερο ξενοδοχείο 153 δωματίων, με επιφάνεια 11.250 τ.μ., το οποίο θα φέρει επίσης το brand κάποιου διεθνούς βεληνεκούς operator.

Σημειωτέον ότι το χαρτοφυλάκιο έργων της Dimand περιλαμβάνει τέσσερα ξενοδοχεία, μεταξύ των οποίων το πρώτο «πράσινο» ξενοδοχείο στην Αθήνα, το «Moxy Athens City». Εκτός αυτού, το portfolio της εταιρείας στον κλάδο της φιλοξενίας περιλαμβάνει το «Moxy Patras Marina», το «One&Only Aesthesis» και το «Enso Hotel Piraeus».

Lamda Development

Στον τουρισμό επενδύει και η Lamda Development, η οποία αναπτύσσει το The Ellinikon, έναν πολυδιάστατο προορισμό, στον οποίο, μεταξύ άλλων, θα φιλοξενούνται ξενοδοχεία και πολυτελείς branded κατοικίες. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει συμπράξει με την ΤΕΜΕΣ, νυν ENSOFI, για την ανάπτυξη των δύο μεγάλων έργων με δύο ξενοδοχεία και κατοικίες στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Επί του παρόντος έχουν γνωστοποιηθεί οι λεπτομέρειες του ενός project, το οποίο προβλέπει την κατασκευή ενός ξενοδοχείου που θα φέρει το brand της Mandarin Oriental. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων, δυναμικότητας 123 δωματίων και σουιτών, καθώς και 17 πολυτελών κατοικιών/διαμερισμάτων (branded residences).

ΜΠΛΕ Κέδρος

Ευκαιρίες περαιτέρω ενίσχυσης της θέσης της στον τουρισμό διερευνά και η ΜΠΛΕ Κέδρος ΑΕΕΑΠ, συμφερόντων των αδελφών Ευμορφίδη.

Επί του παρόντος η ΑΕΕΑΠ έχει στα σκαριά την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Το πλάνο περιλαμβάνει την αλλαγή χρήσης από κτίριο γραφείων σε ξενοδοχείο με εμπορικό κατάστημα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το εν λόγω ακίνητο, ιδιοκτησίας του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, βρίσκεται στην οδό Ζεύξιδος 8 στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στη βορειοελλαδίτικη πόλη.

Το project ανάπτυξης του ξενοδοχείου ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, βάσει χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το ξενοδοχείο θα είναι δυναμικότητας 52 δωματίων, ενώ στο ισόγειο του κτιρίου θα φιλοξενείται ένα κατάστημα της Coco-Mat, στα πρότυπα του ακινήτου της ΜΠΛΕ Κέδρος στο Κολωνάκι.

Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μέρος του επενδυτικού προγράμματος άνω των 70 εκατ. ευρώ που υλοποιεί η ΑΕΕΑΠ, με έμφαση στην αγορά κατοικίας και στον κλάδο της φιλοξενίας.

Σε ό,τι αφορά το υπό ανάπτυξη τουριστικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, στα σκαριά βρίσκεται η κατασκευή ξενοδοχείου πέντε αστέρων και 58 τουριστικών κατοικιών στη θέση «Ξιφιάς» του δήμου Μονεμβασιάς, μια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 16 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο θα είναι επιφάνειας 2.350 τ.μ., ενώ η επιτρεπόμενη δόμηση για τις κατοικίες είναι 7.100 τ.μ.

Παράλληλα, η εισηγμένη έχει δρομολογήσει την ανέγερση ενός σύνθετου τουριστικού καταλύματος στον παραλιακό οικισμό Αραχωβίτικα στο Ρίο, που θα απαρτίζεται από ξενοδοχείο και κατοικίες, με το ύψος της επένδυσης να εκτιμάται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η ΑΕΕΑΠ διαθέτει, μεταξύ άλλων, δέκα ξενοδοχεία, 11 καταστήματα, δύο γραφεία, τρία βιομηχανικά ακίνητα, τέσσερα οικιστικά ακίνητα και κάποιες ακόμη μεγάλες εκτάσεις.

BriQ Properties

Το δικό της χαρτοφυλάκιο στον κλάδο της φιλοξενίας «χτίζει» τα τελευταία χρόνια και η BriQ Properties, μέλος του ομίλου Quest. Το portfolio της ΑΕΕΑΠ περιλαμβάνει επί του παρόντος πέντε ξενοδοχεία σε πρωτοκλασάτους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Πάρος και η Τήνος.

Στο επενδυτικό στόχαστρο της εταιρείας βρίσκονται σήμερα προορισμοί του Ιονίου, αλλά και η Κρήτη, με τον σχεδιασμό της να περιλαμβάνει το project της επέκτασης υφιστάμενης μονάδας της στη Νάουσα της Πάρου.