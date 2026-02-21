Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας 2026: Πώς θα διαμορφωθεί η τιμή της βενζίνης – Πότε αναμένονται αυξήσεις

Παρόλο που το τελευταίο διάστημα οι τιμές των καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) κινούνταν σε σταθερά επίπεδα στα πρατήρια της χώρας, η εικόνα αυτή έχει αλλάζει, καθώς ήδη από την Τετάρτη,18 Φεβρουαρίου 2026 άρχισαν να παίρνουν ελαφρώς την ανιούσα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως στο ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 70 δολάρια το βαρέλι και μάλιστα την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026 κινούνταν στα 72,5 δολάρια το βαρέλι από 63 δολάρια το βαρέλι με 67 δολάρια το βαρέλι που βρίσκονταν το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά σε πόλεμο με το Ιράν, καθώς δεν έχει επιτευχθεί ακόμη κάποια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Αλλά και η προσφορά και η ζήτηση έχουν συμβάλλει σε αυτήν την εξέλιξη.

Οι τιμές στα καύσιμα

Για το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων μιλά στο enikonomia.gr ο τέως πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων & Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στο 1,78 ευρώ το λίτρο, σημειώνει, ωστόσο προσθέτει πως στη νησιωτική Ελλάδα είναι πιο ανεβασμένη η τιμή. Ενδεικτικά στη Κρήτη η τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη μπορεί να σκαρφαλώσει στο 1,82 ευρώ το λίτρο με 1,85 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες υπάρχει το ενδεχόμενο να κινείται και πάνω από τα επίπεδα του 1,90 ευρώ το λίτρο, τονίζει.

Και συνεχίζει λέγοντας πως σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στο 1,58 ευρώ το λίτρο σε πανελλαδικό επίπεδο. Ακόμη αναφέρεται και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η μέση πανελλαδική τιμή του βρίσκεται στο 1,17 ευρώ, υπογραμμίζει. Την τιμή αυτή την έχουν κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα σε ποσότητες 1000 λίτρων, όπως τα πρατήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ενώ στην Περιφέρεια, στη νησιωτική Ελλάδα (όπως Κυκλάδες), στο Καρπενήσι η τιμή αυτή ανεβαίνει σε υψηλότερα επίπεδα, δηλαδή στο 1,27 ευρώ, ενδεχομένως και στο 1,37 ευρώ λόγω κοστών μεταφοράς.

Οι προβλέψεις για την Καθαρά Δευτέρα

Μεταξύ άλλων ο κ. Ασμάτογλου κάνει τις προβλέψεις του για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στα καύσιμα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αν θέλετε αυτό το Σαββατοκύριακο να παρακολουθήσετε μία ταινία τρόμου που έχει έντονο το στοιχείο του μυστηρίου, αυτή είναι μία πολύ καλή επιλογή Άρης Τσάπης: Τι αποκάλυψε για τον Γιάννη Μπέζο ο «Θανάσης» από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» – «Δεν μας έδωσε ποτέ… » Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τρομακτικό ατύχημα για την Καμίλα Σέλιερ – Τραυματίστηκε στο μάτι από λεπίδα παγοπέδιλου Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη Λήμνο – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Οι καταναλωτές δεν αναμένεται να δουν σήμερα αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια λόγω της μεγάλης εξόδου των οδηγών ΙΧ στις εθνικούς οδούς για τους προορισμούς την Καθαρά Δευτέρα, αναφέρει. Ωστόσο υπάρχει ένα ενδεχόμενο, οι καταναλωτές να δουν σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, αυξήσεις της τάξεως των 5 λεπτών στις τιμές των καυσίμων μετά την Καθαρά Δευτέρα εάν συνεχίσουν να αγοράζουν οι πρατηριούχοι το διυλισμένο προϊόν σε υψηλότερη τιμή, όπως χθες την Παρασκευή.

Εν συνεχεία παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα. Εάν η τιμή του αργού πετρελαίου διαμορφωθεί στα 78 δολάρια το βαρέλι, τότε η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης μπορεί να πάει από Τρίτη με Τετάρτη στο 1,83 ευρώ το λίτρο από 1,78 ευρώ το λίτρο που είναι σήμερα, τονίζει.

Και δίνει κάποιες διευκρινίσεις για το πώς ενδέχεται να περάσουν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια μετά την Καθαρά Δευτέρα, Τρίτη με Τετάρτη. Ορισμένοι πρατηριούχοι αγόρασαν χθες καύσιμα τα οποία τα πήραν πιο ακριβά από τα συνηθισμένα επίπεδα και κάποιοι άλλοι θα τα προμηθευτούν σήμερα, τα οποία θα τα πάρουν ακριβότερα καθώς σε αυτά θα συμπεριληφθούν οι χθεσινές και οι σημερινές αυξήσεις, σημειώνει. Και αναφέρει πως όσοι αγοράσουν καύσιμα την Τρίτη με τις τιμές της Παρασκευής, 20ης Φεβρουαρίου, θα πρέπει να γνωρίζουν πως σε αυτές θα συμπεριληφθούν οι χθεσινές αυξήσεις, οι σημερινές και οι αυξήσεις της Τρίτης. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 5 λεπτών για τους καταναλωτές, σημειώνει.

Το σενάριο για την αύξηση των 10λεπτών

Επίσης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η αύξηση στις τιμές των καυσίμων να είναι και 10 λεπτά σε περίπτωση που υπάρξει εμπλοκή σχετικά με το Ιράν και επιβαρυνθεί το χρηματιστηριακό διυλισμένο προϊόν, δηλαδή εάν η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου ανέβει από τα 72 δολάρια το βαρέλι στα 78 δολάρια το βαρέλι.

«Το Ιράν είναι μια πολύ μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο. Άρα λοιπόν θα επιβαρυνθεί η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου, εάν εκεί υπάρξει κάποια εμπλοκή του Ιράν και δεν θα μπορεί να παραχθεί και να εξορυχθεί αργό πετρέλαιο» σημειώνει.

Πότε θα πέσουν οι τιμές

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Ασμάτογλου εκτιμά πως οι όποιες αυξήσεις γίνουν στις τιμές των καυσίμων την Τετάρτη, μετά αυτές αναμένεται να υποχωρήσουν ύστερα από 10 με 12 ημέρες και να έλθουν στα τωρινά επίπεδα εφόσον και η διεθνής τιμή στο αργό πετρέλαιο μειωθεί.

«Η εκτίμηση μου είναι πως θα ξανά υποχωρήσουν οι τιμές στα καύσιμα και πως θα επανέλθουν στα προγενέστερα επίπεδα. Είναι πάρα πολλές οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες για τις οποίες πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση. Γιατί όλη η Ευρώπη, η Ασία και η Κίνα βρίσκονται σε μια ύφεση. Οπότε δεν υπάρχει και ιδιαίτερα η ζήτηση έτσι ώστε να εκτοξευθούν πολύ οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου» υπογραμμίζει.