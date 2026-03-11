Τρόφιμα: Πώς θα λειτουργήσει το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ – Τα πρόστιμα και οι έλεγχοι

Πλαφόν και στα τρόφιμα ανακοίνωσαν νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Ο πληθωρισμός και μάλιστα σε βασικά είδη είναι ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος που απειλεί το διαθέσιμο εισόδημα τους. Σε τέτοιες καταστάσεις οφείλουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερο ό,τι περνάει από το χέρι μας, για την προστασία της κοινωνίας και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης και των αδύναμων κοινωνικών ομάδων» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε: «Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος, εντάθηκαν οι έλεγχοι από τη νέα ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Έγιναν 1.500 τέτοιοι έλεγχοι, κυρίως σε πρατήρια βενζίνης και διαμορφώθηκε μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή συνολική πρόταση που έγινε δεκτή από την κυβέρνηση για την επιβολή πλαφόν κέρδους και στα καύσιμα και στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού».

Αυστηροί έλεγχοι και πρόστιμα

Συγκεκριμένα, όπως είπε, «από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ δεν θα μπορεί να πωλεί κανείς κανένα προϊόν από αυτά που ανέφερα με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο ποσοστού κέρδους ανά κωδικό, από αυτό που είχε αυτός ο κωδικός, κατά μέσο όρο το 2025, τόνισε, σημειώνοντας ότι το μέτρο ισχύει έως τις 30 Ιουνίου, οπότε και θα αποφασιστεί σε ποιες κατηγορίες θα παραμείνει σε ισχύ».

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα πρόστιμα παραβίασης του συγκεκριμένου μέτρου φτάνουν τα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα στην οποία σημειώθηκε η αθέμιτη κερδοφορία.

Ποιους αφορούν τα μέτρα

Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν αυτά τα προϊόντα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, κάλεσε την επιχειρηματικότητα «να ανταποκριθεί στην έκτακτη συγκυρία και να προτάξει την κοινωνική ευθύνη, συμβάλλοντας στην τιθάσευση των τιμών».

«Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι» ανέφερε χαρακτηριστικά και κάλεσε αντιπολίτευση να στηρίξει το μέτρο.

Δείτε το βίντεο από τις ανακοινώσεις