Τσικνοπέμπτη 2026: Οι τιμές των κρεάτων στη Βαρβάκειο Αγορά

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι κινούνται σήμερα,Τσικνοπέμπτη οι τιμές πώλησης των κρεάτων στη Βαρβάκειο Αγορά. Όπως είπε ο πρόεδρος στην Βαρβάκειο Αγορά, Ανδρέας Νιώτης μιλώντας στον ΑΝΤ1, οι τιμές στα κρέατα είναι στα επίπεδα του 2025 και «αυτές προσπαθούμε να κρατήσουμε για όλο τον χρόνο».

Οι τιμές ανά είδος κρέατος στη Βαρβάκειο

Ο κ. Νιώτης αναφέρθηκε αναλυτικά στις τιμές ανά είδος κρέατος. Συγκεκριμένα:

Το αρνί : Πωλείται από 8 έως 10,90 ευρώ το κιλό και η τιμή του διαμορφώνεται αναλόγως το κομμάτι που θα επιλέξει ο κάθε καταναλωτής.

