Υδρογονάνθρακες: Έπεσαν οι υπογραφές για την σύμβαση ερευνητικής γεώτρησης στο Ιόνιο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα κρίσιμο έργο για την έναρξη της ερευνητικής γεώτρησης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο σηματοδοτεί η υπογραφή της σύμβασης, που έγινε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η συγκεκριμένη γεώτρηση αφορά στο έργο που θα υλοποιηθεί στο «Block 2», στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Η γεώτρηση, που προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027, αναμένεται να είναι η πρώτη στον ελληνικό χώρο έπειτα από 40 χρόνια.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy, που έχει τα δικαιώματα έρευνας στην περιοχή και της Stena Drilling, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και των πρέσβεων των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και της Σουηδίας, Χάκαν Έμσγκαρντ. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του Προγράμματος Γεώτρησης από την κοινοπραξία.

Δείτε εικόνες:

Δείτε live την τελετή: