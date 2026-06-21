Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στην Κέρκυρα, ακολουθεί ο Κυπαρισσιακός – Το χρονοδιάγραμμα των ερευνών

Σημαντική κινητικότητα καταγράφεται στα ενεργειακά, καθώς η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού Chevron στο «μπλοκ 10» του Κυπαρισσιακού κόλπου ανοίγει τον δρόμο για μια δεύτερη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο για υδρογονάνθρακες. Ο Andrew Deighan, Διευθυντής Ερευνών Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής της εταιρείας, έκανε λόγο για μια «ενδιαφέρουσα και ανεξερεύνητη» περιοχή. Παράλληλα, οι εξελίξεις τρέχουν και στο «μπλοκ 2» στα δυτικά της Κέρκυρας, όπου η παρθενική γεώτρηση έχει ήδη δρομολογηθεί για τον προσεχή Φεβρουάριο.

Η είσοδος της Chevron στο «μπλοκ 10» ολοκληρώθηκε με διαδικασίες εξπρές. Το αίτημα, το οποίο υποβλήθηκε στις 28 Μαΐου, εγκρίθηκε σε χρόνο-ρεκόρ μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, παραχωρώντας στην αμερικανική πολυεθνική το 70% του συμβολαίου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, το ποσοστό της HELLENiQ ENERGY, η οποία κατείχε μέχρι πρότινος το 100% της παραχώρησης, διαμορφώνεται στο 30%.

Τα επόμενα βήματα και το ορόσημο του 2027-2028

Το «Block 10» έχει ήδη εισέλθει στη δεύτερη φάση των ερευνών, έχοντας ολοκληρώσει τις απαραίτητες γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και τις σεισμικές καταγραφές. Στο πλαίσιο αυτό, το 2022 συλλέχθηκαν δισδιάστατα (2D) σεισμικά δεδομένα 1.210 χιλιομέτρων, ενώ ακολούθησε η πρόσκτηση τρισδιάστατων (3D) δεδομένων σε έκταση 2.416 τ.χλμ., καλύπτοντας το 88% της περιοχής. Τα επόμενα ορόσημα περιλαμβάνουν τη διενέργεια τρισδιάστατων σεισμικών καταγραφών στο γειτονικό «μπλοκ Α2» και την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων, προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση για ερευνητική γεώτρηση, η οποία προσδιορίζεται χρονικά μετά το 2027 – 2028.

Προ των πυλών η ιστορική γεώτρηση στη Δυτική Κέρκυρα

Πιο κοντά χρονικά βρίσκεται η ερευνητική γεώτρηση στο «μπλοκ 2», στα δυτικά της Κέρκυρας, η οποία σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα έχει δρομολογηθεί για τον Φεβρουάριο του 2027. Στο συγκεκριμένο κοίτασμα, τη μετοχική σύνθεση απαρτίζουν η αμερικανική ExxonMobil με πλειοψηφικό ποσοστό 60%, η Energean με 30% -έχοντας παράλληλα και τον ρόλο του διαχειριστή του έργου- καθώς και η HelleniQ Energy με ποσοστό 10%.

Λιμάνια υποστήριξης και περιβαλλοντικές μελέτες

Είναι, υπενθυμίζεται, η πρώτη ερευνητικη γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια για την προετοιμασία της οποίας επίκεινται σημαντικές εξελίξεις. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί από την Κοινοπραξία η επιλογή του λιμανιού που θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της γεώτρησης (μεταφορά υλικών κλπ.) Υποψήφια είναι τα λιμάνια της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και του Αστακού. Θα ακολουθήσει έως τις αρχές Ιουλίου η κατάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη γεώτρηση, στην οποία θα περιληφθούν και τα αποτελέσματα της βασικής περιβαλλοντικής έρευνας που αναμένονται τις επόμενες ημέρες (αφορά την καταγραφή του βυθού).

Οι εκτιμήσεις για το κοίτασμα και τα προσδοκώμενα έσοδα

Η εκτίμηση για το δυναμικό φυσικού αερίου στην περιοχή “Ασωπός 1” του “μπλοκ 2” κινείται στα 270 δισ. κυβικά μέτρα (συγκριτικά η ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας είναι 6-7 δισ. κυβικά μέτρα). Το βάθος της ερευνητικής γεώτρησης θα φθάσει έως τα 4622 μέτρα και το κόστος της στα 60-70 εκατ. ευρώ. Αν η γεώτρηση αποδειχθεί επιτυχής, θα χρειαστεί ενδεχομένως δεύτερη ερευνητική γεώτρηση και αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος θα χρειαστούν πρόσθετες επενδύσεις της τάξης των 5 δισ. ευρώ για την ανάπτυξή του. Στην περίπτωση αυτή τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο σε βάθος 20 ετών εκτιμώνται σε 10 δισ. Ευρώ.