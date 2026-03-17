Υπεγράφη η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σε επισιτισμό-τουρισμό και αρτοποιία – Κεραμέως: Ωφελημένοι 400.000 εργαζόμενοι

Υπεγράφη σήμερα η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού-τουρισμού και στην αρτοποιία, με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να επισημαίνει ότι πρόκειται για μία εξέλιξη που αφορά έως 400.000 εργαζόμενους και προβλέπει αυξήσεις, που κυμαίνονται από 6% έως 25%.

Η συνάντηση εργοδοτών και εργαζομένων πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

Όπως ανακοινώθηκε, στη συνάντηση συμμετείχαν η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η ΓΣΕΒΕΕ ως τριτοβάθμιες οργανώσεις και η Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισιτισμού-Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) και η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), οι οποίες, με βάση την πρόσφατη Κοινωνική Συμφωνία, έχουν καταλήξει στη συνυπογραφή των κλαδικών συμβάσεων, ώστε να επεκταθούν στο σύνολο των εργαζομένων των κλάδων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της νέας τουριστικής περιόδου, με βασικό στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών, σταθερών εργασιακών σχέσεων και καλύτερων συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και στον τουρισμό.

Υλοποιείται στην πράξη η συμφωνία-πλαίσιο που συνυπέγραψαν οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι και το υπουργείο Εργασίας, που πλέον αποτελεί νόμο του κράτους, τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς.

Σημείωσε ότι από την 1η Απριλίου 2026, οι εργαζόμενοι τόσο στον επισιτισμό όσο και στα αρτοποιεία θα καλύπτονται στο σύνολό τους από τις δύο κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που υπογράφηκαν.

«Αποδεικνύεται έμπρακτα ότι, όταν υπάρχει πραγματική βούληση για ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, τα αποτελέσματα είναι απτά, καλύπτοντας τόσο την πλευρά των εργαζομένων όσο και εκείνη των εργοδοτών», σημείωσε ο κ. Καββαθάς, επισημαίνοντας ότι μια κλαδική σύμβαση δεν διασφαλίζει μόνο τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά προστατεύει και τους εργοδότες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων στους κλάδους του επισιτισμού και της αρτοποιίας. Σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο, περισσότεροι από 50 Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας περιλαμβάνονται στη σύμβαση, «γεγονός που αναδεικνύει την ευρεία της εφαρμογή, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να αφορά πάνω από 510.000 εργαζόμενους».

«Η προσπάθεια αυτή οδηγεί στη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που θεμελιώνονται στη βάση του κοινωνικού διαλόγου. Οι συμβάσεις αυτές θα διαθέτουν πλέον μετενέργεια, θα καλύπτουν το σύνολο του κλάδου και θα αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει υπογραφεί, μετά την περίοδο των μνημονίων και των δύσκολων ετών που ακολούθησαν», ανέφερε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Για την μεγαλύτερη Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στη χώρα, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, Γεώργιος Χότζογλου, σημειώνοντας ότι ο κλάδος του επισιτισμού αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εργοδότη στην Ελλάδα, μετά το Δημόσιο, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Ιδιαίτερα σημαντική ημέρα χαρακτήρισε την σημερινή η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, Έλσα Κουκουμέρια, η οποία έκανε λόγο για ένα ουσιαστικό ορόσημο. Όπως τόνισε, επιβεβαιώνεται πως μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, υπάρχει η δυνατότητα επίτευξης βιώσιμων και καλύτερων λύσεων για τους εργαζόμενους.

Σημείωσε, επίσης, ότι η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας επικροτεί κάθε πολιτική και πρωτοβουλία που ενισχύει την απασχόληση, στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τους εργαζόμενους.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ, Νίκος Φωτόπουλος, δήλωσε ότι, παρόλο που έχει ενστάσεις σχετικά με την ανάμειξη της ΓΣΕΕ στη συνυπογραφή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, υπέγραψε, ώστε να λάβουν αύξηση οι εργαζόμενοι του κλάδου.

Δείτε εδώ την κλαδική σύμβαση επισιτισμού

Δείτε εδώ την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τα αρτοποιεία

Κεραμέως: Διευρύνεται το διαθέσιμο εισόδημα μέχρι 400.000 εργαζομένων

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού αφορά έως 400.000 εργαζομένους και πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες Συλλογικές Συμβάσεις που μπορούν να υπογραφούν, τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, χαιρετίζοντας την υπογραφή της.

Η υπουργός ανέφερε ότι προβλέπει αύξηση, η οποία κυμαίνεται από 6% έως 25%, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

«Να το πω πολύ απλά. Η σύμβαση προβλέπει ότι ο κατώτατος μισθός στην εστίαση κυμαίνεται πλέον από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ και προβλέπονται επιπλέον παροχές, όπως τριετίες με προσαύξηση 5%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης μέχρι 15%, επίδομα εποχικής απασχόλησης 10%. Όλα αυτά, λοιπόν, προστίθενται και έρχονται να διευρύνουν το διαθέσιμο εισόδημα μέχρι 400.000 εργαζομένων σε αυτόν τον κλάδο», διευκρίνισε η υπουργός.

Σημείωσε ότι μέχρι σήμερα έλειπε το πλαίσιο που μπορούσε να ενθαρρύνει την ευκολότερη σύναψη συλλογικών συμβάσεων και την επέκτασή τους, δηλαδή την προστασία περισσότερων εργαζομένων. Τόνισε δε, ότι τον τελευταίο μήνα έχουν συναφθεί τρεις νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας εντός του νέου ευνοϊκού πλαισίου.

«Πριν από τρεις μήνες ήρθαμε σε συμφωνία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους για το πλαίσιο αυτό, ήταν τέλος Νοεμβρίου περίπου. Έναν μήνα μετά, το ετοιμάσαμε σε νόμο, το φέραμε στη Βουλή, ψηφίστηκε πριν από έναν μήνα και, μέσα στον τελευταίο αυτό μήνα, έχουμε ήδη τρεις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατ΄ εφαρμογή του νέου πλαισίου», είπε η υπουργός Εργασίας.

Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «το γεγονός ότι έχουμε κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι συμφωνούν κατώτατο μισθό στον κλάδο τους 25% πάνω από τον κατώτατο μισθό, είναι πλήρης επιβεβαίωση αυτών που λέγαμε, όταν θεσμοθετήσαμε τον κατώτατο μισθό: Ότι δηλαδή, εμείς βάζουμε ένα δίχτυ ασφαλείας και από εκεί και πέρα μπορούν ελεύθερα να έρθουν οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών να συμφωνήσουν κάτι καλύτερο, καλύτερες απολαβές, καλύτερους όρους εργασίας. Εμένα ένα πράγμα με νοιάζει. Με νοιάζει πώς με τις πρωτοβουλίες μας θα διευρύνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, πώς θα είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες, για να έχουν περισσότερα χρήματα, που είναι το μείζον την εποχή αυτή».

Σχετικά με την επερχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί στο υπουργικό συμβούλιο του Μαρτίου, η Νίκη Κεραμέως σχολίασε:

«Θα είναι μια πολύ συνετή αύξηση. Δηλαδή αυτό που συζητάμε είναι προφανώς μεταξύ των 880 ευρώ και έχουμε να πάμε από τα 880 ευρώ στα 950, αυτό είναι 70 ευρώ σε δύο αυξήσεις. Από τη μια θέλουμε να διευρύνουμε κατά το δυνατόν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, αλλά από την άλλη θέλει μεγάλη προσοχή να το αντέχει αυτό συνολικά η χώρα, η οικονομία».

Υπενθύμισε ότι ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ το 2019 και, σήμερα, είναι στα 880 ευρώ. «Αυτό είναι μια αύξηση 35%, ενώ η δέσμευση του πρωθυπουργού για το 2027 είναι να φτάσει τα 950 ευρώ», σημείωσε η υπουργός Εργασίας.