Φοιτητική στέγη: Αυξάνονται τα ενοίκια στις 21 φοιτητουπόλεις της Περιφέρειας – Περιορίζονται οι οικονομικές επιλογές, πού κινούνται οι τιμές

Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας αποτελεί κάθε χρόνο μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Η φετινή χρονιά, ωστόσο, διαμορφώνει ακόμη πιο απαιτητικές συνθήκες, καθώς η διαθεσιμότητα κατοικιών παραμένει περιορισμένη, τα ζητούμενα μισθώματα συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά και η δυναμική της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων ενισχύεται σε πολλές φοιτητουπόλεις.

Φοιτητική στέγη: Τα οικονομικά διαμερίσματα εξαφανίζονται, το κόστος των σπουδών εκτοξεύεται – Αναλυτικοί πίνακες με τις τιμές των ενοικίων

Του Δημήτρη Χριστούλια

Σύμφωνα με έρευνα του προέδρου του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλή Μπάκα στις 21 φοιτητικές πόλεις της περιφέρειας, τα ζητούμενα μισθώματα για φοιτητικές κατοικίες καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% σε σχέση με το 2025. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στις κατοικίες 30-45 τ.μ., που αποτελούν και την κυριότερη επιλογή των φοιτητών, με τη μεσοσταθμική αύξηση να προσεγγίζει το 8%. Στις κατοικίες έως 25 τ.μ. η μέση αύξηση διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ενώ στις κατοικίες 50-60 τ.μ. περιορίζεται περίπου στο 6%. Παράλληλα, σε ορισμένες πόλεις παρατηρούνται μικρές αποκλιμακώσεις στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές, οι οποίες αφορούν κυρίως μη ανακαινισμένα ακίνητα, χωρίς όμως να μεταβάλλουν τη συνολική ανοδική τάση της αγοράς.

Η «μάχη» της φοιτητικής στέγης: Πρωταθλήτρια της αύξησης στα μισθώματα η Αθήνα – Η εικόνα σε άλλες μεγάλες πόλεις

Αντίστοιχα, στην Πάτρα, τα ζητούμενα μισθώματα καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 5%-6% σε σχέση με το 2025. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στις κατοικίες έως 25 τ.μ., όπου η μεσοσταθμική αύξηση προσεγγίζει το 7%-8%, ενώ στις κατοικίες 30-45 τ.μ. διαμορφώνεται περίπου στο 4%-5%. Στις κατοικίες 50-60 τ.μ. η εικόνα εμφανίζεται περισσότερο σταθεροποιημένη, με τη μέση αύξηση να περιορίζεται περίπου στο 2%-3%.

Την ίδια στιγμή, η διαθεσιμότητα μικρών κατοικιών, που αποτελούν την πρώτη επιλογή των περισσότερων φοιτητών, περιορίζεται συνεχώς. Οι κατοικίες έως 25 τ.μ. είναι πλέον ιδιαίτερα δυσεύρετες, ενώ σε αρκετές φοιτητικές πόλεις η διαθεσιμότητά τους είναι πρακτικά μηδενική, γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερη την αναζήτηση οικονομικής στέγης.

Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι φοιτητουπόλεις με έντονη τουριστική δυναμική, όπου η μίσθωση κατοικίας πραγματοποιείται πλέον με διαφορετικούς όρους. Σε περιοχές όπως τα Χανιά, το Ρέθυμνο, η Κέρκυρα και η Ρόδος, αλλά και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, πολλοί ιδιοκτήτες μισθώνουν τις κατοικίες τους σε φοιτητές από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο, ζητώντας την αποχώρησή τους πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, ώστε τα ακίνητα να διατεθούν μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η πρακτική αυτή δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τους φοιτητές, οι οποίοι καλούνται κάθε χρόνο να αναζητούν εκ νέου κατοικία ή να αποδέχονται συμβάσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

Με προϋπολογισμό έως 300 ευρώ τον μήνα, οι διαθέσιμες επιλογές είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένες και αφορούν κυρίως ανακαινισμένες κατοικίες έως 20 τ.μ. ή μη ανακαινισμένα διαμερίσματα έως 25 τ.μ., γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την εύρεση κατάλληλης φοιτητικής στέγης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ζητούμενα μισθώματα στην Πάτρα αυξήθηκαν κατά περίπου 55% την περίοδο 2017-2023, αποτυπώνοντας τη σημαντική ανατίμηση που έχει σημειωθεί στην αγορά κατοικίας τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, το κόστος στέγασης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η φοιτητική κατοικία έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Χαρτογράφηση των ζητούμενων τιμών μίσθωσης

Πάτρα

Στην Πάτρα, όπου εδρεύει το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, τα ζητούμενα μισθώματα στις περισσότερες φοιτητικές περιοχές εξακολουθούν να καταγράφουν αυξητικές τάσεις, περιορίζοντας τις διαθέσιμες οικονομικές επιλογές για τους νέους φοιτητές.

Στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 300€/μήνα έως 400€/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. φθάνει ακόμη και τα 650€/μήνα. Οι υψηλότερες τιμές αφορούν πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Πιο οικονομικές επιλογές εξακολουθούν να προσφέρουν οι περιοχές Ταραμπούρα, Ζαρουχλέικα, Ψαροφάι και Πλατεία Παπανδρέου, όπου το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. διαμορφώνεται από 250€/μήνα έως 270€/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. κυμαίνεται από 260€/μήνα έως 400€/μήνα.

Οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα στην περιοχή των Ψηλών Αλωνίων. Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 280€/μήνα έως 450€/μήνα, για κατοικίες 30-45 τ.μ. φθάνει ακόμη και τα 600€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. αγγίζει τα 700€/μήνα. Οι ανώτερες τιμές αφορούν πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Παράλληλα, η δυναμική της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων συνεχίζει να ενισχύεται. Στην Πάτρα είναι σήμερα εγγεγραμμένα 456 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 435 το 2025 και 413 το 2024, γεγονός που καταδεικνύει τη σταδιακή αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος στη συγκεκριμένη αγορά.

ΠΑΤΡΑ Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Έως 25τμ Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 30τμ έως 45τμ Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 50τμ έως 60τμ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΙΟ-ΕΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 2019:130 2020:140-180 2021: – 2022:150-210 2023:180-250 2024: Από 220 2025:260-300 2026:300-400** 2019:170 2020:200 2021:220-350* 2022:220-450* 2023:270-500** 2024:300-570** 2025:300-600** 2026:300-650** 2019:200 2020:220-250 2021:300-380 2022:300-500* 2023:330-560* 2024:400-600** 2025:400-650** 2026:380-650** ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ- ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ-ΨΑΡΟΦΑΪ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2019:125 2020:130-150 2021:- 2022:140-200* 2023:200-250* 2024: – 2025:220-250 2026:250-270** 2019:150 2020:160-180 2021:150-220 2022:200-300* 2023:220-350* 2024:270-350* 2025:260-400* 2026:260-400* 2019:150-200 2020:200-240 2021:220-250 2022:- 2023:260-330 2024: – 2025:380-500 2026:450-500 ΚΕΝΤΡΟ-ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ 2019:160 2020:120-175 2021:180-220 2022:250-400** 2023:250-400** 2024: Από 270 2025:280-450* 2026:280-450* 2019:170 2020:170-180 2021:170-350* 2022:220-500** 2023:250-600** 2024:280-600** 2025:270-550** 2026:280-600** 2019:200-240 2020:200-250 2021:250-380* 2022:300-450* 2023:320-650* 2024:400-650* 2025:360-650** 2026:350-700**

Πλήρως Ανακαινισμένο ή νεόδμητο , ** Επιπλωμένο διαμέρισμα με οικοσυκευές πλήρως ανακαινισμένο. Η ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται βάση της διαθεσιμότητας.

Κομοτηνή

Στην Κομοτηνή, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 230€/μήνα έως 400€/μήνα. Για κατοικίες 30-45 τ.μ., οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται από 250€/μήνα έως 600€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Αντίστοιχα, για κατοικίες 50-60 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα κυμαίνονται από 300€/μήνα έως 600€/μήνα, με τις υψηλότερες τιμές να αφορούν πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες.

Βόλος

Στον Βόλο είναι εγγεγραμμένα 858 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 753 το 2025 και 823 το 2024. Τα υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα καταγράφονται στα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, για κατοικίες 30-40 τ.μ. τα ζητούμενα μισθώματα κυμαίνονται από 250€/μήνα έως 600€/μήνα, για κατοικίες έως 25 τ.μ. από 250€/μήνα έως 380€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. φθάνουν ακόμη και τα 650€/μήνα.

Ιωάννινα

Στα Ιωάννινα είναι εγγεγραμμένα 537 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 534 το 2025, 516 το 2024 και 428 το 2023. Κατά τους χειμερινούς μήνες, η δυναμική της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης ενισχύεται σημαντικά, φθάνοντας ακόμη και τα 500-700 ακίνητα, λόγω της αυξημένης τουριστικής επισκεψιμότητας.

Στη φοιτητούπολη της Ηπείρου, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 250€/μήνα έως 400€/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. από 260€/μήνα έως 700€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα ή νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Καλαμάτα

Στην Καλαμάτα είναι εγγεγραμμένα 752 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 765 το 2025 και 748 το 2024. Ο αριθμός των διαθέσιμων καταλυμάτων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της αυξημένης τουριστικής ζήτησης, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τη διαθεσιμότητα κατοικιών για τους νέους φοιτητές.

Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες 30-45 τ.μ. φθάνει έως 650€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες. Για κατοικίες 50-60 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα φθάνουν ακόμη και τα 730€/μήνα, ακόμη και όταν πρόκειται για μη επιπλωμένες κατοικίες χωρίς ηλεκτρικές συσκευές. Για κατοικίες έως 25 τ.μ., οι ζητούμενες τιμές κυμαίνονται από 350€/μήνα έως 470€/μήνα για πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Χανιά – Ρόδος – Κέρκυρα

Στους τρεις μεγαλύτερους νησιωτικούς φοιτητικούς προορισμούς, σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών επιλέγει να μισθώνει τις κατοικίες σε φοιτητές από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο ή τον Ιούνιο και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου να τις διαθέτει μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στον Δήμο Χανίων, είναι εγγεγραμμένα περίπου 3.690 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 3.694 το 2025 και 3.738 το 2024. Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες 30-45 τ.μ. ξεκινά από 520€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. φθάνει ακόμη και τα 800€/μήνα.

Στη Ρόδο, είναι εγγεγραμμένα 927 ακίνητα, έναντι 856 το 2025 και 798 το 2024. Το ζητούμενο μίσθωμα για πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες 30-45 τ.μ. ξεκινά από 590€/μήνα, ενώ η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 25 τ.μ. είναι σχεδόν μηδενική, όπως ιδιαίτερα περιορισμένη είναι και η προσφορά κατοικιών 50-60 τ.μ.

Στην Κέρκυρα, οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στην Παλιά Πόλη. Για κατοικίες 30-45 τ.μ., πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες, τα ζητούμενα μισθώματα ξεκινούν από 550€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. κυμαίνονται από 600€/μήνα έως 850€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα. Στο νησί είναι εγγεγραμμένα 5.471 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 6.412 το 2025 και 6.759 το 2024.

Σημείωση: Στους τουριστικούς προορισμούς, η δυναμική της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξάνεται μετά τον Ιούνιο κατά περίπου 30%-35% σε σχέση με τον Μάιο, στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του 2026 για τα εγγεγραμμένα ακίνητα.

Ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των ενοικίων μετά το τέλος της θερινής περιόδου

Περιορισμένη αποκλιμάκωση των ζητούμενων μισθωμάτων θα μπορούσε να καταγραφεί μετά το τέλος της θερινής περιόδου, εφόσον μέρος των κατοικιών που σήμερα διατίθενται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης επιστρέψει στη μακροχρόνια αγορά.

Ωστόσο, κατά την παρούσα περίοδο καταγράφεται περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, με ολοένα περισσότερα ακίνητα να εγγράφονται στις σχετικές πλατφόρμες, αντανακλώντας τη διατήρηση της υψηλής τουριστικής ζήτησης και του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Έως 25τμ Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 30τμ έως 45τμ Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 50τμ έως 60τμ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2019:170-240 2020:150-250 2021:150-230** 2022:200-250** 2023:230-270* 2024:230-350** 2025:220-400** 2026:230-400** 2019:160-240 2020:160-260 2021:160-250* 2022:200-330* 2023:220-350** 2024:220-400** 2025:220-550** 2026:250-600** 2019:230-300 2020:220-320 2021:200-350 2022:250-450** 2023:250-450** 2024:270-500** 2025:300-520** 2026:300-600** ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2019:150-180 2020:150-240 2021:180-250** 2022:200-270** 2023:Από 220 2024:280-400** 2025:350**-400** 2026:300-450** 2019:160-200 2020:180-280 2021:200-300 2022:250-400 2023:280-400 2024:320-550** 2025:330-600** 2026:350-650** 2019:180-230 2020:240-350 2021:250-400** 2022:350-550** 2023:330-500** 2024:360-550** 2025:400-600** 2026:430-650** ΒΟΛΟΣ 2019:170-200 2020:180-230 2021:160-200 2022:220-320** 2023:270-350** 2024:280-380** 2025:250-400** 2026:250-380** 2019:180-250 2020:200-250 2021:180-230* 2022:240-380* 2023:260-450* 2024:260-500** 2025:280-580** 2026:250-600** 2019:240-350 2020:250-350 2021:250-400* 2022:330-450* 2023:350-500** 2024:350-550** 2025:380-650** 2026:350-650** ΛΑΡΙΣΑ 2019:150-180 2020:160-220 2021:150-220 2022:170-300** 2023:200-250 2024:220-350** 2025:250-360** 2026:230-380** 2019:180-240 2020:180-270 2021:180-240 2022:200-350** 2023:230-350** 2024:250-450** 2025:250-500** 2026:270-580** 2019:240-350 2020:270-350 2021:250-380* 2022:300-450* 2023:300-420* 2024:340-500* 2025:350-550* 2026:350-600** ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2019:180-230 2020:180-250 2021:180-250 2022:240-300* 2023:250-330* 2024:250-350* 2025:250-350* 2026:250-400** 2019:180-270 2020:180-300 2021:200-270 2022:250-400** 2023:250-500** 2024:270-670** 2025:260-650** 2026:260-700** 2019:250-380 2020:250-380 2021:270-350 2022:320-450* 2023:320-550** 2024:330-650** 2025:330-700** 2026:350-800** ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019:200-250 2020:220-260 2021:230-300* 2022:- 2023:- 2024: Από 300 2025: – 2026:350-470** 2019:220-280 2020:260-300 2021:250-360* 2022:300-350* 2023:400-500* 2024:380-550** 2025:370-650** 2026:390-650** 2019:350 (ελάχιστα) 2020:330-400 2021:350-450 2022: 350-450 2023:480-550 2024:460-550 2025:460-580 2026:540-730** ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2019:180-300 2020:180-250 2021:170-250* 2022:180-320** 2023:200-370** 2024:220-400** 2025: 270-400** 2026:250-450** 2019:240-380 2020:220-320 2021:200-300* 2022:220-380** 2023:250-450** 2024:250-600** 2025:280-600** 2026:300-670** 2019:280-400 2020:280-430 2021:280-500* 2022:340-600** 2023:350-600** 2024:430-700** 2025:450-720** 2026:450-750** ΧΑΝΙΑ 2019: – 2020:Από 270 2021: Από 280 2022: – 2023:- 2024: – 2025:- 2026: – 2019:300-350 2020:300-400 2021:330-420 2022:450-500** 2023:500-650** 2024:550-670** 2025:Από 500 2026:520-650** 2019:420-450 (10 μήνες) 2020:400-550 2021:400-550* 2022: – 2023:500-750 2024: Έως 900 2025:500-800 2026:600-800 ΡΕΘΥΜΝΟ 2019: – 2020:250-300 2021:230-280* 2022:- 2023:335-550** 2024: – 2025: – 2026: 350-550** 2019:190-350 2020:280-350 2021:250-400* 2022:350-460* 2023:380-480* 2024:400-550* 2025:400-550* 2026:450-650** 2019:350-450 2020:320-400 2021:350-450* 2022:- 2023:Από 450* 2024: Από 560* 2025: 500-650* 2026:550-800** ΣΗΤΕΙΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2019:150 2020:- 2021:190-270* 2022:- 2023:- 2024:320 2025: – 2026: – 2019:170-250 2020:230-250 2021: Από 240 2022:250-350 2023:400**-500** 2024:300-700** 2025:Από 350** 2026: Από 350** 2019:220-270 2020:250-270 2021: – 2022:600** 2023:600** 2024:600* 2025:450-600** 2026: Από 450 ΞΑΝΘΗ 2019:160-220 2020:150-220 2021:180-250* 2022:200-250* 2023:220-280** 2024:250-400** 2025:300-400** 2026:250-400** 2019:180-270 2020:160-270 2021:180-280* 2022:200-350** 2023:230-350** 2024:250-400** 2025:270-450** 2026:270-500** 2019:220-320 2020:230-320 2021:250-350* 2022:280-350* 2023:280-400** 2024:360-550** 2025: – 2026:370-550 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2019: – 2020:- 2021: – 2022:- 2023:220-250** 2024:230-270** 2025: Από 280** 2026: Από 330** 2019:150-190 2020:200-220 2021:170-220 2022:180-230 2023:220-250 2024:240-280 2025: 270-320 2026: 280-350 2019:200-250 2020:200-260 2021:220-270* 2022:220-270* 2023:230-300* 2024:260-300* 2025: Από 320 2026: – ΡΟΔΟ 2019:210-250 2020:250-360 2021:220-320* 2022:- 2023:350 2024: – 2025: Από 380 2026: – 2019:310-380 2020:270-380 2021:250-350* 2022:350-400* 2023:370-450** 2024: – 2025:475**-800** 2026: Από 590** 2019:250-500 από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο 2020:330-450 2021:340-420* 2022:- 2023:500**-580** 2024: Έως 650** 2025: – 2026: – ΤΡΙΠΟΛΗ 2019:150-220 2020:Έως 230 2021:180-230 2022:200 2023:- 2024: 270 2025:300-350 2026: – 2019:170-230 2020:180-270 2021:200-280* 2022:270-350* 2023:270-350* 2024:270-400** 2025: 300-450 2026:320-450 2019:180-260 2020:220-350 2021:250-350 2022:270-350 2023:270-400 2024:300-480 2025: 350-500 2026:350-500 ΚΕΡΚΥΡΑ 2019:250-300 2020:280-380 2021:280-400* 2022: – 2023: – 2024: – 2025: – 2026: – 2019:230-300 2020:260-450 2021:280-430** 2022:370-450** 2023:370-450** 2024:450**-600** 2025:Από 500** 2026: Από 550** 2019:300-450 2020:350-500 2021:330-500 2022:450-600** 2023: Έως 800** 2024:550-800** 2025:500-850** 2026:600-850** ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2019:150-180 2020:210-250 2021:190-250 2022:200-230 2023:200-250 2024:220-250 2025: Από 250 2026: Από 250 2019:160-260 2020:250-300 2021:200-300** 2022:220-300** 2023:220-340** 2024:250-350** 2025:270-550** 2026:270-600** 2019:180-260 2020:250-350 2021:300-350 2022:280-350 2023:300-350 2024: Από 320 2025: Από 350 2026: Από 350 ΧΙΟΣ 2019:170-200 2020:230-280 2021:250-280** 2022:300-350** 2023:300-400** 2024:270-350** 2025: Από 350 2026: – 2019:180-250 2020:220-320 2021:220-320** 2022:230-350** 2023:250-400** 2024:270-420** 2025: 350-500** 2026: 350-700** 2019:230-350 2020:250-380 2021:280-350 2022:320-350 2023:300-380** 2024:330-590** 2025: Από 420 2026: Από 450 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2019:130-230 2020:160-220 2021: – 2022:190-325** 2023:180-320** 2024:220-350** 2025: – 2026: – 2019:150-280 2020:220-300 2021:250-350 2022:260-350 2023:300-420** 2024:300-550** 2025:260-450** 2026:350-470 2019:200-300 2020:250-350 2021: 280-380 2022:320-400 2023:370-520** 2024:350-560** 2025:400-650** 2026: Από 400 ΣΑΜΟΣ 2019:150 2020:- 2021: 220 2022:- 2023:- 2024: – 2025:- 2026: – 2019:160-220 2020:150-220 2021:190-250 2022:200-300** 2023:240-320** 2024:240-370** 2025:250-450** 2026: Από 280 2019:200-260 2020:250-300 2021:230-380* 2022:Από 280 2023:320-400** 2024:320-600** 2025: Από 350 2026: Από 350

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου – η ανώτερη τιμή αφορά κυρίως ανακαινισμένα , * Πλήρως Ανακαινισμένο ή νεόδμητο , ** Επιπλωμένο διαμέρισμα με οικοσυκευές πλήρως ανακαινισμένο. Η ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται βάση της διαθεσιμότητας.