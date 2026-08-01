Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ: Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις πληρωμές

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.500 ευρώ -2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές και πώς θα φορολογηθεί

Η πληρωμή αυτή αφορά όσους υπέβαλαν αίτηση στο https://stegastiko.minedu.gov.gr και πληρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις .Ενδεικτικά, κάποιες από αυτές ήταν οι εξής:

Το 2025 το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπέρασε τις 30.000 ευρώ .Ωστόσο αυτό προσαυξάνονταν κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός. Ο φοιτητής θα έπρεπε να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία είτε ο ίδιος είτε οι γονείς του δεν είχαν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Η μίσθωση έπρεπε να ήταν ισχύ τουλάχιστον για 6 μήνες.

Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος δεν έπρεπε να είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιημένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.

Ο φοιτητής έπρεπε να είχε εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα.

Ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα θα πρέπει να είναι είτε Έλληνας υπήκοος είτε υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο φοιτητής θα έπρεπε να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ.

Ο συγκατοικών φοιτητής δεν θα έπρεπε να είναι κάτοχος άλλου πτυχίου ΑΕΙ και δεν θα έπρεπε να είχε υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο εξαμήνων φοίτησης.

Ο συγκατοικών φοιτητής θα έπρεπε να φοιτά στην ίδια πόλη ή στην περιφερειακή ενότητα σπουδών με τον φοιτητή για τον οποίο γίνεται η αίτηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

Τι πρέπει να κάνετε εάν δεν σας καταβληθεί το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ενώ το δικαιούστε

Σύμφωνα με πληροφορίες, εάν ο φοιτητής δεν λάβει εγκαίρως το επίδομα ,τότε θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΑΕΙ που σπουδάζει. Επίσης επισημαίνεται πως τα ποσά του επιδόματος που δίνονται στους δικαιούχους είναι τα παρακάτω. Αναλυτικά: