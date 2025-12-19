Φοροδιαφυγή: Ποιοι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να πληρώσουν «τσουχτερά» πρόστιμα

Επιπλέον φόρους θα πληρώσουν το 2026 όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν συγκεντρώσει το 2025 ηλεκτρονικές αποδείξεις αξίας ίσης με το 30% του συνολικού φετινού ετήσιου εισοδήματος.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ουσιαστικά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες ίσες με το 30% των εισοδημάτων τους χρησιμοποιώντας χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Σημειώνεται ότι το ανώτατο όριο του ποσού των δαπανών που πρέπει να έχουν εξοφληθεί έως το τέλος του 2025 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.

Όσοι από τους υπόχρεους δεν προβούν σε αυτήν την ενέργεια, τότε κινδυνεύουν να πληρώσουν το 2026 επιπρόσθετο φόρο 22% της αξίας των αποδείξεων που δεν έχει συγκεντρωθεί.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως εάν κάποιος πρέπει να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές 6.000 ευρώ επειδή έχει ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ τότε θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής: Εάν οι αγορές περιοριστούν στις 5.000 ευρώ, τότε η διαφορά των 1.000 ευρώ θα έχει μια επιβάρυνση με φόρο της τάξεως των 220 ευρώ. Το ποσό των δαπανών που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπονται τα εξής:

Οι δαπάνες

Στις δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνονται:

Αγορά τροφίμων, ποτών, ρούχων, παπουτσιών, κλινοσκεπασμάτων, χαρτικών ειδών, τσιγάρων, ειδών υγιεινής και καθαριότητας.

Αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και άλλων διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης.

Δαπάνες για παντός είδους υπηρεσίες επισκευών.

Πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων, δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα.

Εξαιρούνται οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, οχημάτων, σκαφών, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων.

Ποιοι εξαιρούνται

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι φορολογούμενοι ηλικίας 70 ετών και άνω, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους που δεν αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, καθώς και όσοι εκτελούν τη στρατιωτική τους θητεία, απαλλάσσονται από το μέτρο και δεν χρειάζεται να ανησυχούν.