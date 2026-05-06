Φορολογικά κίνητρα και στο δημόσιο για Έλληνες επιστήμονες που επιστρέφουν από το εξωτερικό

Τα φορολογικά κίνητρα που ίσχυαν μέχρι σήμερα στον ιδιωτικό τομέα επεκτείνονται και στο Δημόσιο, με στόχο την προσέλκυση εξειδικευμένων επιστημόνων που ζουν και εργάζονται τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό. Το νέο πλαίσιο αφορά, μεταξύ άλλων, γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς και άλλες ειδικότητες.

Το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσαν απόφαση, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων και στελεχών που μετανάστευσαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η απόφαση επεκτείνει το κίνητρο μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα και καλύπτει πλέον και φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Την απόφαση υπογράφουν ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Το ευνοϊκό πλαίσιο, το οποίο ίσχυε μέχρι σήμερα μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, θα έχει αναδρομική ισχύ και θα αφορά όσους αποφασίσουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με στόχο να εργαστούν και στο Δημόσιο.

Το νέο πλαίσιο διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και εφαρμόζεται για:

Νέες αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 28 Ιουλίου 2025 και μετά.

και μετά. Εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης κατά την 28η Ιουλίου 2025.

Όσοι επιλέξουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να αξιοποιήσουν το νέο καθεστώς κερδίζουν για επτά χρόνια:

«Κούρεμα» 50% του φόρου εισοδήματος για το εισόδημα που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα.

Απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα αυτοκίνητα.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι πλήρως ψηφιοποιημένη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής τους μέσω της πύλης myAADE στη διεύθυνση myaade.gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης, άρθρο 5Γ του ΚΦΕ.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε λειτουργία την υπηρεσία my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00.

, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00. Ψηφιακά στο my1521, σε 24ωρη βάση, με επιλογή της κατηγορίας: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού / Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος.

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι έως το 2023 είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα 422.688 από τους περίπου 659.547 νέους που έφυγαν στο εξωτερικό την περίοδο 2010-2023. Το ποσοστό επιστροφής ανέρχεται σε 64%. Το 2023 καταγράφηκαν, για πρώτη φορά από το 2009, περισσότερες επιστροφές από αποχωρήσεις.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μετά το 2020 περίπου 6.000 Έλληνες του εξωτερικού αξιοποίησαν τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται και επέστρεψαν στην Ελλάδα.

Έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης δείχνει ότι οι κύριοι λόγοι επιστροφής είναι προσωπικοί και οικογενειακοί, η βελτίωση των αποδοχών και της οικονομικής κατάστασης, καθώς και τα ειδικά κίνητρα που παρέχονται, όπως οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι χρηματοδοτήσεις για την έρευνα.