Φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ημέρα για την υποβολή τους – Ποιοι και πότε κινδυνεύουν με πρόστιμο

Εκπνέει σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Οι φορολογούμενοι που δεν ολοκληρώσουν την διαδικασία, θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 500 ευρώ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και ήδη περισσότεροι από 6,6 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία, από τους συνολικά 6,8 υπόχρεους. Από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκύπτει ότι περίπου 2,33 εκατομμύρια φορολογούμενοι, δηλαδή 1 στους 3 καλούνται να πληρώσουν, κατά μέσο όρο φόρο 2.029 ευρώ.

Ποιοι και πόσο θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος

Επίσης, 1 στους 3 υπόχρεους δηλαδή περίπου το 35% όσων έχουν υποβάλει δηλώσει μέχρι σήμερα δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρου ενώ 1,93 εκατομμύρια φορολογούμενοι, δηλαδή 3 στους 10 θα έχουν επιστροφή φόρου που κατά μέσο όρο φτάνει τα 326 ευρώ.

Σημειώνεται ότι πριν καν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων οι περισσότεροι φορολογούμενοι έχουν ήδη εισπράξει την επιστροφή τους ή αυτή έχει συμψηφιστεί αυτόματα με τρέχοντες φόρους και οφειλές.

Ο φόρος εισοδήματος πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου και την τελευταία έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου ενώ ανάλογα με το πότε έχει υποβληθεί η δήλωση και εφόσον όλο το ποσό πληρωθεί εφάπαξ στο τέλος Ιουλίου, ο φορολογούμενος έχει έκπτωση από 2% έως 4% στην πληρωμή του φόρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, μέχρι τις 15 Ιουλίου οι υπόχρεοι έχουν το «περιθώριο» να κάνουν και διορθώσεις και στη δήλωση Ε1 που τυχόν έχουν ήδη υποβάλει.

Ποια είναι τα πρόστιμα

Σημειώνεται ότι από φέτος η επιβολή των προστίμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις θα γίνεται αυτόματα με αποτέλεσμα να μην καταλογίζονται στους φορολογούμενους μήνες μετά την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης, όπως γινότανε μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τον φοροτεχνικό Χρήστο Βούκα «μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολή των φετινών δηλώσεων θα καταλογίζεται αυτόματα το πρόστιμο και θα εκδίδεται το εκκαθαριστικό. Επίσης, το εκκαθαριστικό θα εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της».

Ουσιαστικά τα ποσά των προστίμων θα βεβαιώνονται από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους από τη στιγμή που αυτοί θα υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις.

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως 500 ευρώ ανάλογα με το εάν προκύπτει φόρος για πληρωμή ή όχι και με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων.

Αναλυτικότερα τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις διαμορφώνονται ως εξής: