Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι – Αναλυτικός οδηγός

Αρχίζει σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων με σημαντικές αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι, προκειμένου να μην πληρώσουν περισσότερους φόρους.

Του Δημήτρη Χριστούλια

Η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myAADE θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Ιουλίου, όπου οι υπόχρεοι θα πρέπει να εισέλθουν σε αυτή με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν προβλέπεται να δοθεί φέτος παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Πληρωμή φόρου

Οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση στο τέλος Ιουλίου και την τελευταία στο τέλος του ερχόμενου Φεβρουαρίου.

Επίσης, ο φόρος θα μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ έως τις 15 Ιουλίου και το ποσοστό της έκπτωσης θα είναι κλιμακωτό ανάλογα με το πότε θα υποβληθεί η φορολογική δήλωση από τον υπόχρεο. Συνεπώς εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει:

έως τις 30 Απριλίου, η έκπτωση που θα χορηγηθεί στον φόρο θα είναι 4%,

έως τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση θα είναι 3%,

έως τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση θα είναι 2%.

Διευκρινίζεται πως για να ισχύσουν οι παραπάνω εκπτώσεις θα πρέπει η εξόφληση του φόρου εισοδήματος είτε να γίνει εφάπαξ είτε τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι και τις 31 Ιουλίου.

Σε 12 δόσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν ο φορολογούμενος έχει πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με το ύψος τη συνολικής οφειλής του εκκαθαριστικού, μπορεί να την αποπληρώσει σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ρυθμίσει κάποιος την οφειλή σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης. Διευκρινίζεται ωστόσο πως στις μηνιαίες δόσεις της πάγιας ρύθμισης οι τόκοι θα υπολογίζονται με ετήσια επιτόκια 4,34% εάν ο φορολογούμενος επιλέξει μέχρι 12 μηνιαίες δόσεις και 5,84% εάν ο φορολογούμενος επιλέξει από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Οι φορολογικές δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες για μισθωτούς που έχουν μια κύρια πηγή εισοδήματος από την εργασία τους. Σημειώνεται πως οι προσυμπληρωμένες και οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεων θα διευρυνθούν φέτος καθώς αναμένεται να υπερβούν τα 1,5 εκατομμύριο κάτι που θα περιορίσει σε σημαντικό βαθμό στο να προχωρούν σε παρεμβάσεις οι φορολογούμενοι.

Οι παγίδες

Πριν από την υποβολή των προσυμπληρωμένων δηλώσεων οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κάνουν πολύ καλό έλεγχο στα παρακάτω σημεία:

Το ύψος του εισοδήματος και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι διαπιστώσουν λάθη η ελλείψεις οι φορολογούμενοι, επειδή οι κωδικοί είναι κλειδωμένοι και δεν μπορούν να παρέμβουν θα πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση και να ζητήσουν επαναπροσδιορισμό του εισοδήματος και αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ.

Πρέπει να ελέγξουν εάν οι ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος καθώς σε διαφορετική περίπτωση επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Ο συγκεκριμένος κωδικός είναι ανοιχτός και ο φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα ποσά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν στη κατοχή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως είναι αποδείξεις για πληρωμές μέσω POS και e-banking και αντίγραφα κινήσεων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

Προσοχή απαιτείται και για την ορθή δήλωση με τα προστατευόμενα τέκνα καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του τελικού φόρου έως και πάνω από 1.800 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Τεκμήρια

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία καθώς σε περίπτωση που το άθροισμα τους υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα η εφορία θα υπολογίσει το φόρο με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Εφόσον διαπιστώσουν ότι έχει προκύψει τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο του δηλωθέντος και ότι εξαιτίας αυτού αφενός καλούνται να πληρώσουν σημαντικά αυξημένο φόρο εισοδήματος, πρέπει να κοιτάξουν να καλύψουν την επιπλέον διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος, αναγράφοντας στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 του Ε1 κάποιο ποσό ανάλωσης κεφαλαίου προερχόμενου από εισοδήματα παρελθόντων ετών ή, στους κωδικούς 787-788 του πίνακα 6 της δήλωσης, κάποιο χρηματικό ποσό δανείου, δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονομιάς, κέρδους από τυχερό παίγνιο, εφάπαξ αποζημίωσης κ.λπ. που έλαβαν.

Τροποποιητικές δηλώσεις

Και φέτος προβλέπεται να δοθεί η δυνατότητα υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης στους φορολογούμενους προκειμένου να διορθώσουν λάθη, ανακρίβειες ακόμη και να συμπληρώσουν και κάποια στοιχεία. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η καταληκτική ημερομηνία για γίνει αυτό από τους υπόχρεους ήταν η 15η Ιουλίου.

Ποιοι πρέπει να κάνουν δήλωση για πρώτη φορά

Φορολογική δήλωση θα κληθούν να υποβάλουν για πρώτη φορά φέτος νέοι που έκλεισαν το 2025 το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η υποχρέωση αφορά σε όσους απέκτησαν πέρυσι πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα ή διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούν τεκμήρια διαβίωσης αλλά και στα παιδιά που εξακολουθούν να θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους. Εξαιρούνται οι 18άρηδες που δεν είχαν κάποιο εισόδημα και που δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούν τεκμήρια, εφόσον φιλοξενούνται σε κατοικία γονέων, συγγενών ή φίλων. Επίσης εξαιρούνται και οι φοιτητές που σπουδάζουν σε πόλη εκτός της βασικής μόνιμης κατοικίας των γονέων τους και διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία μόνο λόγω σπουδών, χωρίς να έχουν κάποια άλλα εισοδήματα ή περιουσία.

Ανείσπρακτα ενοίκια

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εισέπραξαν ενοίκια από τους ενοκιαστές τους. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν πριν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, περισσότεροι από 4.500 ιδιοκτήτες δήλωσαν στις φορολογικές δηλώσεις του 2025 ανείσπρακτα εισοδήματα από ακίνητα συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να έχουν προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Να έχουν εκδώσει εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Να υποβάλουν, στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», τη δήλωση για τα ανείσπρακτα ενοίκια και τα δικαιολογητικά.

Στην Εφορία, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε411. Για κάθε μισθωτή, ακίνητο και αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Τη δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή τη διαταγή πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μισθίου ή την ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων (μαζί με το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής).

Επίσης για πτωχευμένο μισθωτή, τον πίνακα αναγγελίας χρεών με την απαίτηση του εκμισθωτή και υπεύθυνη δήλωση ότι, για το διάστημα από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεσή τους, δεν έχουν εισπραχθεί τα μισθώματα, καθώς και την έκθεση αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή.

Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.