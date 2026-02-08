Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους – Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να βγει ανακοίνωση από την ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE προβλέπεται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να είναι ανοιχτή από τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου έως τις 15 Ιουλίου 2026, όπου οι υπόχρεοι θα πρέπει να εισέλθουν σε αυτή με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

«Το σύστημα για τις φορολογικές δηλώσεις θα είναι πανέτοιμο και θα είναι πολύ πιο οργανωμένο σε σχέση με πέρυσι και πόσο μάλλον σε σχέση με πρόπερσι. Θεωρούμε πως δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα ως προς την εφαρμογή. Θα έχουμε και ρεκόρ προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων φέτος καθώς θα ξεπεράσουμε το 1εκατ. με 1,5 εκατ.» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση μέχρι την πρώτη προθεσμία

Πάντως δεν αποκλείεται φέτος να ενταχθούν στις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις και άλλες κατηγορίες πολιτών πέραν από τους μισθωτούς που έχουν μια κύρια πηγή εισοδήματος από την εργασία τους. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές μπορεί να είναι οι εξής:

Τα εισοδήματα των μισθωτών που προέρχονται από ενοίκια.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι μισθωτοί που δουλεύουν είτε με μπλοκάκι είτε με καθεστώς παράλληλης απασχόλησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν προβλέπεται να δοθεί φέτος παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων όπως δόθηκε πέρυσι.

Εκπτώσεις και δόσεις: Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 με έναν από τους παρακάτω τρόπους. Αναλυτικά:

Πρώτος τρόπος: Εφάπαξ

Ο φόρος θα μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ έως τις 15 Ιουλίου του 2026 και το ποσοστό της έκπτωσης θα είναι κλιμακωτό ανάλογα με το πότε θα υποβληθεί η φορολογική δήλωση από τον υπόχρεο. Συνεπώς εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει:

έως τις 30 Απριλίου του 2026, τότε η έκπτωση που θα χορηγηθεί στον φόρο θα είναι 4%.

έως τις 15 Ιουνίου του 2026, τότε η έκπτωση που θα υπάρξει στον φόρο θα είναι 3%.

έως τις 15 Ιουλίου του 2026, τότε η έκπτωση που θα δοθεί στον φόρο θα είναι 2%.

Διευκρινίζεται πως για να ισχύσουν οι παραπάνω εκπτώσεις θα πρέπει η εξόφληση του φόρου εισοδήματος είτε να γίνει εφάπαξ είτε τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι και τις 31 Ιουλίου.

Δεύτερος τρόπος: Σε 8 μηνιαίες δόσεις

Η πληρωμή του φόρου εισοδήματος θα μπορεί να γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις και η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί στις 31 Ιουλίου 2026. Ειδικότερα:

Η 1η δόση του φόρου θα πρέπει να αποπληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2026.

Η 2η δόση του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί στις 28 Αυγούστου 2026.

Η 3η δόση του φόρου θα πρέπει να εξοφληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η 4η δόση του φόρου θα πρέπει να πληρωθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026.

Η 5η δόση του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί στις 27 Νοεμβρίου 2026.

Η 6η δόση του φόρου θα πρέπει να δοθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η 7η δόση του φόρου θα πρέπει εξοφληθεί στις 29 Ιανουαρίου 2027.

Η 8η δόση του φόρου θα πρέπει να αποπληρωθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2027

Τρίτος τρόπος: Έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας

Εάν ο φορολογούμενος έχει πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με το ύψος τη συνολικής οφειλής του εκκαθαριστικού, τότε μπορεί να προχωρήσει στην πληρωμή ολόκληρου του ποσού της οφειλής μέσω της κάρτας και η χρέωση να γίνει άμεσα στον μηνιαίο λογαριασμό της κάρτας του μόνο με ένα μέρος της οφειλής. Αναλυτικά:

Με βάση τον αριθμό των μηναίων δόσεων μεταξύ 2 και 12 που θα επιλέξει ο υπόχρεος να εξοφλήσει τον φόρο θα έχει άμεση χρέωση είτε με το ½ είτε με το 1/3 είτε με το ¼ είτε με το 1/5 είτε με το 1/6 είτε με το 1/7 είτε με το 1/8 είτε με το 1/9 είτε με το 1/10 είτε με το 1/11 είτε με το 1/12 της οφειλής.

Τέταρτος τρόπος: Έως και σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης

Εάν ο φορολογούμενος αδυνατεί να αποπληρώσει τον φόρο εισοδήματος με έναν από τους παραπάνω τρόπους, τότε θα μπορεί να εντάξει την οφειλή του σε έως 24 δόσεις. Διευκρινίζεται πως στις μηνιαίες δόσεις της πάγιας ρύθμισης οι τόκοι θα υπολογίζονται με ετήσια επιτόκια:

4,34% εάν ο φορολογούμενος επιλέξει μέχρι 12 μηνιαίες δόσεις

και 5,84% εάν ο φορολογούμενος επιλέξει από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Τι θα ισχύσει για τις τροποποιητικές δηλώσεις

Και φέτος προβλέπεται να δοθεί η δυνατότητα υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης στους φορολογούμενους τόσο σε εκείνους στους οποίους θα είναι προσυμπληρωμένη η φορολογική δήλωση όσο και σε εκείνους στους οποίους θα είναι απλή η φορολογική δήλωση προκειμένου να διορθώσουν λάθη, ανακρίβειες ακόμη και να συμπληρώσουν και κάποια στοιχεία. Πέρυσι η καταληκτική ημερομηνία για γίνει αυτό από τους υπόχρεους ήταν η 15η Ιουλίου, μένει να φανεί εάν και φέτος θα δοθεί η ίδια προθεσμία.