Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι αλλάζει μετά την παράταση για τις τροποποιητικές δηλώσεις και τι ισχύει για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος

Η παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025 των φυσικών και των νομικών προσώπων φαίνεται πως θα φέρει δύο αλλαγές για τους φορολογούμενους.

Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις έως τις 24 Ιουλίου

Της Κατερίνας Φεσσά

Η μια αφορά τις τροποποιητικές δηλώσεις και η άλλη την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα:

Οι τροποποιητικές δηλώσεις

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς την επιβολή προστίμου αναμένεται να μετατεθεί για τις 24η Ιουλίου 2026 από 15 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, μετά την παράταση που έδωσε χθες η ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2025.

Η προθεσμία αυτή αφορά τους φορολογούμενους που έχουν εντοπίσει λάθη ή παραλείψεις στην αρχική δήλωση τους είτε αυτή ήταν προσυμπληρωμένη και προεκκαθαρισμένη, είτε τη συμπλήρωσαν μόνοι τους και θέλουν να κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις χωρίς να κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα και έξτρα φόρους.

Συνεπώς, όσοι προβούν σε αυτήν την ενέργεια, θα πρέπει να «τσεκάρουν» τα εξής σημεία στην δήλωση τους:

Τα εισοδήματα : Είναι αρκετά σύνηθες να μην δηλώνονται από πολλούς υπόχρεους τα αναδρομικά ποσά των συντάξεων, οι αγροτικές επιδοτήσεις, τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό ή τα μερίσματα.

: Είναι αρκετά σύνηθες να μην δηλώνονται από πολλούς υπόχρεους τα αναδρομικά ποσά των συντάξεων, οι αγροτικές επιδοτήσεις, τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό ή τα μερίσματα. Την φιλοξενία : Αυτή δηλώνεται συχνά ως «δωρεάν παραχώρηση» ή και το αντίστροφο. Αυτό είναι λάθος και επηρεάζει και τα τεκμήρια διαβίωσης.

: Αυτή δηλώνεται συχνά ως «δωρεάν παραχώρηση» ή και το αντίστροφο. Αυτό είναι λάθος και επηρεάζει και τα τεκμήρια διαβίωσης. Το Ε9 και τα ενοίκια (Ε2): Πολλές φορές υπάρχουν ασυμφωνίες ανάμεσα στα δηλωθέντα τετραγωνικά ακινήτων στον ΕΝΦΙΑ (Ε9) ή δεν δηλώνονται τα εισπραχθέντα και τα ανείσπρακτα ενοίκια στο έντυποΕ2.

Πολλές φορές υπάρχουν ασυμφωνίες ανάμεσα στα δηλωθέντα τετραγωνικά ακινήτων στον ΕΝΦΙΑ (Ε9) ή δεν δηλώνονται τα εισπραχθέντα και τα ανείσπρακτα ενοίκια στο έντυποΕ2. Τα τεκμήρια: Συνήθως, οι υπόχρεοι τα συμπληρώνουν λανθασμένα στους κωδικούς της δήλωσης για την αγορά περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτοκίνητα, ακίνητα και σκάφη.

Συνήθως, οι υπόχρεοι τα συμπληρώνουν λανθασμένα στους κωδικούς της δήλωσης για την αγορά περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτοκίνητα, ακίνητα και σκάφη. Τις ιατρικές δαπάνες και τα δίδακτρα: Συχνά δεν γίνεται προσθήκη εξόδων που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα ή καταχωρούνται λανθασμένα οι αποδείξεις.

Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης από τον φορολογούμενο, μετά θα προσδιοριστεί ο φόρος σύμφωνα με τα οριστικά εισοδηματικά ή τα τεκμαρτά δεδομένα και θα ακυρωθεί η αρχική δήλωση.

Εν συνεχεία θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr, όπου θα αναγράφεται το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης και της εκκαθάρισης της αρχικής.

Τι αναμένεται να αλλάξει στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος

Αξίζει να σημειωθεί πως, τις επόμενες ημέρες, μπορεί και τη Δευτέρα να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025 των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων. Η προθεσμία υποβολής των εν λόγω δηλώσεων θα παραταθεί μέχρι τις 24 Ιουλίου από 15 Ιουλίου που ήταν αρχικά.

Και όσον αφορά την εξόφληση του φόρου εισοδήματος, επισημαίνονται τα παρακάτω. Ειδικότερα: