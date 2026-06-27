Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η 57η κλήρωση της φορολοταρίας για τις συναλλαγές μηνός Μαΐου. Μάλιστα στην εν λόγω κλήρωση αναδεικνύονται 556 τυχεροί οι οποίοι θα λάβουν τα παρακάτω ποσά. Ειδικότερα:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ,

5 τυχεροί κερδίζουν 20.000 ευρώ,

50 τυχεροί κερδίζουν 5.000 ευρώ

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Πάντως εάν το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), τότε οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

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