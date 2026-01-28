Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν είστε στους τυχερούς

Ολοκληρώθηκε από την ΑΑΔΕ η 52η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές Δεκεμβρίου 2025.

Επισημαίνεται πως οι τυχεροί της φορολοταρίας είναι 556 και o καθένας θα πάρει ποσά που θα κυμαίνονται από 1.000 έως 20.000 ευρώ, ενώ 50.000 ευρώ θα λάβει μόνο ένας υπερτυχερός. Αναλυτικά:

1.000 ευρώ λαμβάνουν 500 τυχεροί

5.000 ευρώ παίρνουν 50 φορολογούμενοι

20.000 ευρώ χορηγούνται σε 5 τυχερούς

50.000 σε έναν υπερτυχερό

Τα έπαθλα

Η ΑΑΔΕ θα πιστώσει τα ποσά αυτά στους λογαριασμούς πληρωμών που έχουν δηλώσει οι πολίτες ή που θα δηλώσουν για το σκοπό αυτό στο myAADE της Αρχής, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στον οποίο απαιτούνται να εμφανίζονται ως δικαιούχοι.

Οι πολίτες που κληρώνονται και που δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών έχουν περιθώριο 3 μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης για να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ, τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο.

Εάν δεν δηλωθεί λογαριασμός πληρωμών εντός της ως άνω προθεσμίας, τότε το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο έπαθλο λογίζεται ως αδιάθετο. Ως αδιάθετο λογίζεται και κάθε χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε έπαθλο, σε περίπτωση αποβίωσης νικητή σε προγενέστερο από την πληρωμή των επάθλων χρόνο.

Τα links

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν εδώ για να δουν εάν έχουν κερδίσει και εδώ προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης