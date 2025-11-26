Φορολοταρία: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης – Δείτε αν κερδίσατε

Έγινε από την ΑΑΔΕ η 49η φορολοταρία όπου 556 τυχεροί έλαβαν ποσά ύψους 1.000 ευρώ – 50.000 ευρώ για ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποίησαν τον Οκτώβριο 2025.

Αναλυτικά:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ,

5 τυχεροί κερδίζουν 20.000 ευρώ,

50 τυχεροί κερδίζουν 5.000 ευρώ

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται πως με τους λαχνούς που λαμβάνει μέρος κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί τον προηγούμενο μήνα από τις τράπεζες.

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Εάν το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), τότε οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Μπείτε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Μπείτε εδώ για να δείτε τους λαχνούς