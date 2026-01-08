ΦΠΑ: Το ύψος του τζίρου κρίσιμο στοιχείο για την απαλλαγή από το φόρο των μικρών επιχειρήσεων με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημαντικές αλλαγές φέρνει η απόφαση της ΑΑΔΕ για τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά πραγματοποιούν συναλλαγές στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, καθορίζονται νέα ετήσια όρια τζίρου για την απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ: έως 100.000 ευρώ στην Ε.Ε. και έως 10.000 ευρώ ειδικά στην Ελλάδα. Οι ρυθμίσεις αφορούν εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στο εξωτερικό και επιθυμούν να κάνουν χρήση του ειδικού καθεστώτος απαλλαγής και στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι διαδικασίες που ισχύουν: από την ένταξη μιας επιχείρησης στο καθεστώς, μέχρι την τήρηση των προϋποθέσεων, τη διαχείριση της διαδικασίας, αλλά και τις περιπτώσεις που παύει να ισχύει η απαλλαγή. Όπως αναφέρεται, το Αυτοτελές Τμήμα Η’ “Ειδικού Καθεστώτος Μικρών Επιχειρήσεων” του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Αττικής αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονισμού και της επαφής με τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε., αλλά και με τους ξένους φορολογούμενους που επιλέγουν να ενταχθούν στο σύστημα απαλλαγής.

Για να γίνει δεκτή μια επιχείρηση στο καθεστώς, πρέπει να έχει δηλώσει έγκαιρα στο κράτος εγκατάστασής της την πρόθεσή της να εφαρμόσει το ίδιο καθεστώς και στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι εκείνες που έχουν ήδη υποβάλει κοινοποίηση ή επικαιροποίησή της στην αρμόδια αρχή του κράτους τους, ενώ βασική προϋπόθεση είναι να μην έχουν ξεπεράσει το όριο των 100.000 ευρώ σε ετήσιο τζίρο σε επίπεδο Ε.Ε., αλλά και τα 10.000 ευρώ σε συναλλαγές εντός Ελλάδας, τόσο για το τρέχον όσο και για το προηγούμενο έτος. Η τήρηση αυτών των ορίων είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η απαλλαγή.

Το ειδικό καθεστώς μπορεί να σταματήσει με δύο τρόπους: είτε οικειοθελώς, αν το ζητήσει η ίδια η επιχείρηση μέσω του κράτους όπου είναι εγκατεστημένη, είτε υποχρεωτικά, σε περίπτωση που το κράτος αυτό ενημερώσει την ελληνική φορολογική διοίκηση ότι δεν τηρούνται πλέον οι όροι. Αν διαπιστωθεί υπέρβαση των οικονομικών ορίων, η απαλλαγή χάνεται αυτόματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η εξαίρεση μπορεί να ισχύει και αναδρομικά, αν προκύψει πως από την αρχή δεν πληρούνταν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο προβλέπει παύση του καθεστώτος και σε περιπτώσεις όπως η διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή ύστερα από σχετικούς ελέγχους της φορολογικής διοίκησης. Αν μια επιχείρηση είχε αποκτήσει ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ πριν μπει στο ειδικό καθεστώς, τότε μπορεί να μεταφερθεί πίσω στο προηγούμενο φορολογικό καθεστώς.

Οι ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025 και αφορούν πράξεις που πραγματοποιούν αλλοδαποί φορολογούμενοι χωρίς έδρα στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που αφορά τις μικρές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά, όταν μια επιχείρηση έχει ενταχθεί ήδη σε απαλλακτικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων στη χώρα της, μπορεί να υποβάλει αίτημα μέσω της τοπικής φορολογικής διοίκησης για να εφαρμόσει την απαλλαγή και στην Ελλάδα. Η αίτηση φτάνει στην ΑΑΔΕ με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως οι συναλλαγές σε ολόκληρη την Ε.Ε. αλλά και ειδικά εντός της ελληνικής αγοράς. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έχει ξεπεράσει το όριο των 100.000 ευρώ, τότε χάνει αυτόματα την απαλλαγή για το υπόλοιπο του έτους.