Φρούτα και λαχανικά: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές και σε ποια προϊόντα

Σημαντικές αυξήσεις κατά περίπου 8% κατέγραψαν οι τιμές τον Φεβρουάριο, στα φρούτα και τα λαχανικά στα σούπερ μάρκετ, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανικών Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Την ίδια στιγμή σημαντικές είναι και οι αυξήσεις στις τιμές χονδρικής, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ). Η επικρατέστερη τιμή χονδρικής στη ντομάτα είναι 1,5 ευρώ σήμερα από 1,2 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 25%, στα κουνουπίδια η άνοδος είναι 33%, στα μαρούλια 66%, στα λεμόνια 69% ενώ η μεγαλύτερη διαφορά καταγράφεται τα κολοκύθια 125%.

Αυξήσεις που σε έναν σημαντικό βαθμό μετακυλίονται στους καταναλωτές. Με τις τιμές στα καύσιμα να έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έντονη είναι ανησυχία για μεγαλύτερες αυξήσεις σε φρούτα και λαχανικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυξήσεις που θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της εμπόλεμης κατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση καταναλωτές υποστηρίζουν ότι οι τιμές σε πολλά προϊόντα είναι σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου 2025, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα να επηρεάζουν τα προϊόντα.

Πόσο κοστίζουν στις λαϊκές αγορές

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις λαϊκές αγορές οι ντομάτες κοστίζουν από 1,4 έως 2,3 ευρώ το κιλό, οι μελιτζάνες από 2,5 έως 3,5 ευρώ το κιλό, τα κολοκύθια στα περίπου 3 ευρώ, τα μαρούλια από 0,70 – 0,80 ευρώ, οι πατάτες από 0,80 έως 1 ευρώ το κιλό, τα μπρόκολα: 2,5 ευρώ το κιλό, τα πορτοκάλια 0,70 έως 1 ευρώ το κιλό και τα λεμόνια στα περίπου 1,20 ευρώ το κιλό.

Οι καταναλωτές προκειμένου μειώσουν τις δαπάνες τους περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία, προχωρώντας σε σχολαστική έρευνα αγοράς, καθώς ειδικά στα φρούτα και στα λαχανικά υπάρχουν πολλές ποιότητες και μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές.