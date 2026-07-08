Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πώς θα κερδίσετε «έκπτωση» 25% στο ρεύμα – Αναλυτικός οδηγός

Με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας να αποτελεί μια από τις βασικότερες δαπάνες για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι έχουν στόχο να δώσουν την δυνατότητα στα νοικοκυριά να μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος κατά 25%.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πλέον όλα τα νοικοκυριά θα έχουν την δυνατότητα με μια μικρή επένδυση που δεν θα ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ, να τοποθετούν φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια τους και να εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια.

Όπως επισημαίνει o Ενεργειακός Επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης «τα 800W που είναι η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε νοικοκυριό να μειώσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειάς του, έως και 25% και θα αποτελέσει και στην χώρα μας μια νέα πραγματικότητα στα πλαίσια της γενικότερης αντιμετώπισης του υψηλού ενεργειακού κόστους, αλλά κυρίως σε μια πιο ρεαλιστική πράσινη μετάβαση».

Σημειώνεται ότι τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι μια διαδομένη χρήση σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως για παράδειγμα η Γερμανία, η Αυστρία και η Γαλλία. Από τη χρήση των δύο πάνελ έχει αποδειχθεί ότι η μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος μπορεί να φτάσει το 25%. Έτσι εάν ένα νοικοκυριό έχει για παράδειγμα 100 ευρώ μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος, με τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι θα πληρώνει 75 ευρώ, δηλαδή θα επιτυγχάνει μηνιαία εξοικονόμηση 25 ευρώ και σε ετήσια βάση 300 ευρώ. Ουσιαστικά, σε περίπου τρία χρόνια ένα νοικοκυριό μπορεί να έχει κάνει απόσβεση της δαπάνης για την αγορά των δύο φωτοβολταϊκών πάνελ.

Συνολικά, τα plug and play φωτοβολταϊκά, δηλαδή τα πάνελ, μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη λύση εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά μόνο όταν χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και τεχνική επάρκεια. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι ειδικοί η σωστή επιλογή εξοπλισμού, η ύπαρξη των κατάλληλων διατάξεων ασφαλείας και η προσεκτική ενσωμάτωση στην οικιακή εγκατάσταση δεν είναι απλώς προαιρετικές λεπτομέρειες, αλλά απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποφυγή κινδύνων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τόσο του σπιτιού όσο και του ευρύτερου ηλεκτρικού δικτύου.

Πώς γίνεται η εγκατάσταση

Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι δεν αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία. Αυτό είναι και το σημαντικότερο πλεονέκτημα που έχουν. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο πάνελ τα οποία συνδέονται στην πρίζα της κατοικίας και δεν απαιτείται συναίνεση της πολυκατοικίας. Σημειώνεται ότι το 60% των νοικοκυριών μένει σε πολυκατοικίες, γεγονός που σημαίνει ότι τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι αφορούν χιλιάδες πολίτες.

Σε αντίθεση άδεια απαιτείται όταν τα φωτοβολταϊκά πρόκειται να τοποθετηθούν σε διατηρητέα κτίρια ή εάν τα ακίνητα βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς. Σημειώνεται ότι εάν θέλει κάποιος να τοποθετήσει πάνελ στην ταράτσα απαιτείται η συγκατάθεση του 51% των συνιδιοκτητών. Σε κάθε περίπτωση όμως καλό είναι να γίνουν όλα με την βοήθεια ειδικών προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα τόσο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης όσο και της απόδοσης των φωτοβολταϊκών.

Σύμφωνα με τον Μ. Χριστοδουλίδη «η τοποθέτηση ενός plug and play Kit φωτοβολταϊκών ισχύος 800W σε βεράντα παρουσιάζεται συχνά ως μια εύκολη και οικονομική λύση για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όμως η απλότητα της εγκατάστασης δεν πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για μια διαδικασία χωρίς κινδύνους. Στην πραγματικότητα, η σύνδεση ενός τέτοιου συστήματος απευθείας σε πρίζα ενσωματώνει τεχνικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που, αν αγνοηθούν, μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα τόσο στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού όσο και στο ίδιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης».

Ένας από τους βασικότερους κινδύνους σχετίζεται με την υπερφόρτωση της ηλεκτρικής γραμμής στην οποία συνδέεται το σύστημα. Τα περισσότερα plug and play kit διοχετεύουν την παραγόμενη ενέργεια μέσω μιας κοινής πρίζας, η οποία όμως είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλες καταναλώσεις. Αν στην ίδια γραμμή λειτουργούν ταυτόχρονα ενεργοβόρες συσκευές, όπως θερμοσίφωνας, ηλεκτρική κουζίνα ή κλιματιστικό, το συνολικό ρεύμα που διακινείται μπορεί να ξεπεράσει τα όρια αντοχής της καλωδίωσης (διατομή καλωδίου) ή της ασφάλειας, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση των αγωγών, την πτώση της ασφάλειας ή ακόμη και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο σε παλαιότερες εγκαταστάσεις, όπου τα καλώδια και οι προστασίες δεν έχουν σχεδιαστεί για τέτοιου είδους αμφίδρομης ροής ενέργειας.

Οι προδιαγραφές

Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι, είναι σημαντικό το σύστημα να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και να συνοδεύεται από πιστοποιήσεις που εγγυώνται τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σύμφωνα πάντα με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή «η εγκατάσταση σε ξεχωριστή γραμμή, η αποφυγή χρήσης πολύπριζων και προεκτάσεων, καθώς και ο έλεγχος από αδειούχο ηλεκτρολόγο πριν από τη λειτουργία, αποτελούν βασικές πρακτικές που ενισχύουν σημαντικά την ασφάλεια. Παράλληλα, ο χρήστης θα πρέπει να έχει επίγνωση των ορίων της εγκατάστασής του και να αποφεύγει την ταυτόχρονη χρήση πολλών ενεργοβόρων συσκευών στην ίδια γραμμή».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ενώ σε περίπτωση μετακόμισης τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι μπορούν να μεταφερθούν εύκολα στο νέο σπίτι.