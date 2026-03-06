Χατζηδάκης: Για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν έχει καθόλου ανασφάλιστα οχήματα

Για πρώτη φορά, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν καθόλου ανασφάλιστα οχήματα, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κάνοντας λόγο για επιτυχία στο επίπεδο της οδικής ασφάλειας και σε σχέση με την ισότητα των πολιτών απέναντι στον νόμο

«Μετά από πολλές προσπάθειες και αρκετούς μήνες, η Ελλάδα φτάνει πια στο σημείο, για πρώτη φορά, να μην έχει καθόλου ανασφάλιστα οχήματα. Κι αυτό είναι μια επιτυχία όλων μας. Επιτυχία στο επίπεδο της οδικής ασφάλειας. Επιτυχία σε σχέση με την ισότητα των πολιτών απέναντι στον νόμο. Διότι οι πολίτες δεν είναι οι «εξυπνούληδες» που αποφεύγουν να είναι ασφαλισμένοι και οι υπόλοιποι δυο φόρες θύματα, στα οδικά δυστυχήματα και σε σχέση με το πώς τους αντιμετώπιζε μέχρι τώρα το κράτος», υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκδήλωση «Beyond Risk: Η Ασφάλιση μοχλός σταθερότητας και ανάπτυξης» της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι ασχολήθηκε ο ίδιος προσωπικά, όχι μόνο με τη νομοθέτηση, αλλά και με την εφαρμογή του μηχανισμού εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, «μόνο από τον πρώτο από τους τρείς κύκλους ειδοποιητηρίων ασφαλίστηκαν 28.627 οχήματα και εκτιμούμε ότι σήμερα ο αριθμός αυτός θα είναι ακόμα μεγαλύτερος, καθώς προχωρούμε και με τους άλλους δύο κύκλους. Παράλληλα, χθες κοινοποιήθηκαν τα πρώτα πρόστιμα συνολικού ύψους 55 εκατ. ευρώ για 125.051 οχήματα που εξακολουθούσαν να είναι ανασφάλιστα».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε ότι η αυστηρή τήρηση των σχετικών μέτρων θα συνεχιστεί και για τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση ασφάλισης. Και πρόσθεσε: «Ήδη επιβλήθηκε το πρώτο πρόστιμο σε επιχείρηση. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε αποφασισμένοι να διεξάγουμε τους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους – όπως και στην περίπτωση των αυτοκινήτων – ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις θα συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους».

Σημείωσε ακόμα ότι το 2025 αποτέλεσε μια πολύ καλή χρονιά για τον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. «Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, το 2019 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ήταν 4,4 δισ. ευρώ», συμπλήρωσε.

Οι παρεμβάσεις για την ιδιωτική ασφάλιση

Αναφέρθηκε, επίσης, σε μια σειρά παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν το 2025 για την ενθάρρυνση της ιδιωτικής ασφάλισης και τη μείωση του κόστους για τους πολίτες. «Καταργήσαμε το τέλος χαρτοσήμου σε σειρά ασφαλιστικών πράξεων, καταργήσαμε τον φόρο 15% στην ασφάλιση υγείας για παιδιά έως 18 ετών και αυξήσαμε στο 20% την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες που ασφαλίζουν κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ από θεομηνίες», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αναφέρθηκε στη θέσπιση της υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών για ακίνητα αξίας άνω των 500.000 ευρώ, για μεγάλες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ, καθώς και για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά και σε παλαιότερες πρωτοβουλίες, όπως η ίδρυση του ΤΕΚΑ με τους κουμπαράδες και η ψήφιση του νόμου για την αναμόρφωση των επαγγελματικών ταμείων.

Αναφερόμενος στα αιτήματα του κλάδου για περαιτέρω φορολογικά κίνητρα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σημείωσε: «Εξετάζουμε με προσοχή τις προτάσεις που έχετε υποβάλει. Ξέρετε ότι έχουμε κάνει βήματα τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, αντιλαμβάνεστε ότι ως κυβέρνηση έχουμε υποχρέωση διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας και παράλληλα με τις τελευταίες εξελίξεις να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα και προς τη Μέση Ανατολή και προς τις όποιες επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Πάντως δεν μπορώ να πω ότι τα αιτήματά σας ήταν αβάσιμα, αν ήταν άλλωστε δεν θα προχωρούσαμε προς την κατεύθυνση που προχωρήσαμε τις προηγούμενες χρονιές. Συνεπώς κάθε φορολογική ελάφρυνση πρέπει να αξιολογηθεί και υπό αυτό το πρίσμα».

Σε σχέση με το ζήτημα των ασφαλίστρων υγείας, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει μια ισχυρή ασφαλιστική αγορά που ταυτόχρονα προστατεύει τους καταναλωτές. «Θέλουμε μια ισχυρή αγορά που να διασφαλίζει την κεφαλαιακή επάρκεια των εταιρειών του κλάδου. Θέλουμε όμως ταυτόχρονα μια αγορά που λειτουργεί με κανόνες διαφάνειας και υπέρ τελικά των καταναλωτών. Αυτός είναι κι ο λόγος για τον οποίο πέρσι αποφασίσαμε, οι ασφαλιστικές εταιρίες, η Τράπεζα της Ελλάδας και η κυβέρνηση, να παρέμβουμε, καθώς οι αυξήσεις είχαν φτάσει σε επίπεδα ιδιαίτερα επιβαρυντικά για τους πολίτες, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ισόβια συμβόλαια».

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «η κατάρτιση του νέου δείκτη από την ΕΛΣΤΑΤ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους, δεν έχει στόχο να περιορίσει τη λειτουργία της αγοράς. Είχε στόχο να αποκαταστήσει μια εύλογη ισορροπία», ενώ αναγνώρισε ότι χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις για τον εξορθολογισμό του αυξανόμενου κόστους των νοσηλείων στα ιδιωτικά νοσοκομεία. «Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε όλες τις προτάσεις και όλες τις λύσεις βασιζόμενοι σε ένα πνεύμα δικαιοσύνης και στις διεθνείς καλές πρακτικές», ανέφερε.

«Μόλις 2 στις 10 κατοικίες είναι ασφαλισμένες»

Ακόμη, σημείωσε ότι, παρά τη θετική πρόοδο, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς: «Είναι αναμφίβολα θετικό ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυξήθηκαν σταδιακά από το 2023, όμως μόλις 2 στις 10 κατοικίες είναι ασφαλισμένες. Ενώ 6 στους 10 Έλληνες εξακολουθούν να μην συνεισφέρουν σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου προς όφελος τόσο της οικονομίας όσο και της κοινωνίας».

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο για την ασφαλιστική αγορά. Όπως επισήμανε, «προχωρούμε στην κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ιδιωτική Ασφάλιση έναντι Φυσικών Καταστροφών, ενώ παράλληλα προχωρούμε στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για το πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων».

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου: Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας η ασφάλιση λειτουργεί ως θεσμός σταθερότητας

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου επισήμανε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναδεικνύουν πόσο εύθραυστη είναι η κανονικότητα, τονίζοντας ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας η ασφάλιση λειτουργεί ως θεσμός σταθερότητας. «Όταν συμβεί το απρόβλεπτο, εγγυάται ότι δεν θα είσαι μόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για την πορεία του κλάδου, σημείωσε ότι τα συνολικά ασφάλιστρα ανήλθαν το 2025 σε 6,2 δισ. ευρώ και ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες καταβάλλουν περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ ημερησίως σε αποζημιώσεις. Παράλληλα, ο κλάδος συνεισφέρει περίπου 600 εκατ. ευρώ σε φόρους, στηρίζει 50.000 θέσεις εργασίας και διαχειρίζεται επενδύσεις ύψους 18 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των φυσικών καταστροφών, επισημαίνοντας ότι το ασφαλιστικό κενό παραμένει μεγάλο, ιδίως σε ό,τι αφορά τον σεισμικό κίνδυνο. Όπως είπε, από το 1993 η ασφαλιστική αγορά έχει καταβάλει αποζημιώσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ, ενώ μόνο το 2025 καταβλήθηκαν 28 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι έχει κάνει σημαντικά βήματα η Πολιτεία για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, όπως η πρωτοβουλία για τον ΕΝΦΙΑ και για την υποχρεωτικότητα κάλυψης των επιχειρήσεων. Ωστόσο το ζήτημα δεν έχει κλείσει. «Στις επιχειρήσεις θεσπίστηκε μια σχετική υποχρεωτικότητα πέρυσι αλλά θα κριθεί στην πράξη με ελέγχους και διασταυρώσεις» σημείωσε ενώ προσέθεσε ότι το ποσοστό ασφάλισης κατοικιών παραμένει σχετικά χαμηλό, περίπου στο 18%. «Χρειάζεται άμεση ενίσχυση κινήτρων και όχι να μην περιμένουμε τον επόμενο Ντάνιελ» τόνισε.

Σε σχέση με την υγεία, ο κ. Σαρρηγεωργίου σημείωσε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν καθορίζουν τις τιμές των υπηρεσιών υγείας, αλλά καλύπτουν το κόστος των παρόχων, μέσω των ασφαλίστρων. Όπως ανέφερε, ο κλάδος καταβάλλει περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως για υπηρεσίες υγείας, ενώ το 2023-24 το κόστος αυξήθηκε κατά περίπου 150 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση έχει καταθέσει προτάσεις για συγκράτηση των τιμών, μεταξύ των οποίων την επανεξέταση του ΦΠΑ και την επέκταση της απαλλαγής από τον φόρο 15% στα ασφάλιστρα υγείας, τουλάχιστον, για τα άτομα άνω των 65 ετών.

Αναφερόμενος στο δημογραφικό ζήτημα, σημείωσε ότι περισσότερο από το 20% του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνω των 66 ετών, γεγονός που -όπως είπε- καθιστά αναγκαία την ενίσχυση του δεύτερου και τρίτου πυλώνα ασφάλισης. Προσέθεσε ότι το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο απαιτείται ταχύτερη ανάπτυξη των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων, καθώς το 59% των Ελλήνων δεν αποταμιεύει για τη σύνταξή του.

Από την πλευρά της, η γενική διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος Ελίνα Παπασπυροπούλου σημείωσε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά έντονης δραστηριότητας για την ένωση, με έμφαση στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους, ώστε -όπως είπε- να κατανοήσουν τα οφέλη της ασφάλισης και τον ρόλο της στην οικονομική και κοινωνική σταθερότητα

Ασφάλιση και οικονομική σταθερότητα στο επίκεντρο συζήτησης στο «Beyond Risk»

Στον ρόλο της ασφάλισης ως πυλώνα οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης εστίασε συζήτηση πάνελ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, με τη συμμετοχή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, του προέδρου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου και του προέδρου της Insurance Europe Frederic de Courtois. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που δημιουργεί το σημερινό περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, κλιματικών κινδύνων και δημογραφικών πιέσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία τής ασφάλισης για τη θωράκιση της οικονομίας.

Ο Γ. Στουρνάρας σημείωσε ότι οι επιπτώσεις των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της κρίσης, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενη άνοδος των τιμών ενέργειας θα μπορούσε να επηρεάσει τον πληθωρισμό, αν και προς το παρόν οι αγορές εμφανίζονται σχετικά σταθερές.

Από την πλευρά του, ο Frederic de Courtois τόνισε ότι η ασφάλιση λειτουργεί ως μηχανισμός απορρόφησης κινδύνων σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, επισημαίνοντας ότι ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, παρά τις πιέσεις που προκαλούν οι διεθνείς κρίσεις σε επιμέρους τομείς, όπως η ναυτασφάλιση και η αεροπορική ασφάλιση.

Ο Αλ. Σαρρηγεωργίου υπογράμμισε τον σταθεροποιητικό ρόλο των ασφαλιστικών εταιρειών στις κεφαλαιαγορές, καθώς λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης των υποχρεώσεών τους διατηρούν επενδυτικές στρατηγικές μακράς πνοής που συμβάλλουν στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στην Ευρώπη μέσω της δημιουργίας μιας ισχυρής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς, όπως επισημάνθηκε, σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων κατευθύνεται εκτός Ευρώπης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Γ. Στουρνάρα, η ασφαλιστική διείσδυση παραμένει χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που συνδέεται και με το περιορισμένο επίπεδο αποταμίευσης των νοικοκυριών.

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ακόμη τη σημασία των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και την κάλυψη του λεγόμενου «κενού προστασίας», ενώ έκαναν αναφορά και στις προοπτικές που δημιουργούν η τεχνητή νοημοσύνη και η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας για τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου.