Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Οι χειμερινές εκπτώσεις είναι σε εξέλιξη και τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και αύριο, Κυριακή (25/1) με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από 11 π.μ. έως τις 6μμ.

Τα καταστήματα στα εμπορικά κέντρα θα έχουν πιο διευρυμένο ωράριο καθώς θα κλείσουν στις 8 μ.μ.

Τι θα ισχύσει για τα σούπερ μάρκετ

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ αναμένεται να είναι κλειστά την Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026, ωστόσο ανοιχτά θα είναι:

ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go : Θα λειτουργούν μόνο τα Shop & Go μέχρι τις 10μμ.

: Θα λειτουργούν μόνο τα Shop & Go μέχρι τις 10μμ. Σκλαβενίτης : Μόνο το κατάστημα της αλυσίδας που βρίσκεται στο Επιχειρηματικό Πάρκο Smart Park στα Σπάτα θα είναι ανοιχτό.

: Μόνο το κατάστημα της αλυσίδας που βρίσκεται στο Επιχειρηματικό Πάρκο Smart Park στα Σπάτα θα είναι ανοιχτό. Μασούτης: Θ α είναι ανοιχτά μόνο τα καταστήματα της αλυσίδας που βρίσκονται στο ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (07:00-23:00) και στο MEDITERRANEAN COSMOS (11:00-20:00)

α είναι ανοιχτά μόνο τα καταστήματα της αλυσίδας που βρίσκονται στο ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (07:00-23:00) και στο MEDITERRANEAN COSMOS (11:00-20:00) My Market : Θα είναι κάποια καταστήματα της αλυσίδας ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00. Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του καταστήματος αλυσίδας που τους ενδιαφέρει προκειμένου να ενημερωθούν για το εάν λειτουργούν ή όχι.

: Θα είναι κάποια καταστήματα της αλυσίδας ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00. Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του καταστήματος αλυσίδας που τους ενδιαφέρει προκειμένου να ενημερωθούν για το εάν λειτουργούν ή όχι. LIDL: Ορισμένα καταστήματα της αλυσίδας θα είναι ανοιχτά.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Mάλιστα στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας δίνει κάποιες χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές τους με σκοπό την ασφαλέστερη και συνετή διενέργεια αυτών. Αναλυτικά: