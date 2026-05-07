Χιόνης στον Realfm 97,8: Ο πληθωρισμός είναι δυναμίτης στα θεμέλια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης – Δεν θα είναι παροδικό φαινόμενο

Για τις οικονομικές συνέπειες της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα στήριξης που έχει λάβει η κυβέρνηση, μίλησε ο Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

«Η Ευρώπη γενικότερα, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, απεχθάνεται τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι ουσιαστικά ένας δυναμίτης στα θεμέλια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και αυτό γιατί έχουμε διαφορετικούς πληθωρισμούς στις χώρες μέλη, επομένως απαιτούνται και διαφορετικές πολιτικές. Και αυτό, συντηρεί τις αποκλίσεις των οικονομικών πολιτικών, που δεν τις θέλει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Δεν τις θέλει και για άλλους λόγους: και για λόγο δανεισμού και για λόγο δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα.

Αν λοιπόν γίνει πραγματικότητα αυτό το οποίο φοβόμαστε, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή πληθωρισμού και ίσως εποχή πληθωρισμού και ύφεσης, που θα την ονομάσουμε στασιμοπληθωρισμό, τότε πρέπει στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση και στην Ελλάδα, να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα κοινά. Την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, τη διανομή του εισοδήματος και την προστασία αυτών οι οποίοι πλήττονται ως επί το πλείστον από τον πληθωρισμό, που δεν είναι άλλοι από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους», τόνισε ο κ. Χιόνης.

Τι είπε για τους έμμεσους φόρους

Ερωτηθείς εάν η τακτική της ενίσχυσης των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων με επιδόματα είναι σωστή ή θα πρότεινε τη μείωση έμμεσων φόρων, σημείωσε: «Όλων των ειδών τα pass, τα οποία τα βλέπουμε και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία, αλλά και στην Ελλάδα, είναι οι πρώτες βοήθειες. Είναι κάτι που συμβαίνει, όταν πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα πολύ περιστασιακό και παροδικό φαινόμενο, επομένως δεν χρειάζεται να μειώσουμε έμμεσους και άμεσους φόρους ή ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Όταν όμως πειστούμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα μόνιμο φαινόμενο – και εγώ μπορώ να σας πω ότι για όλο το 2026 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα κινείται πάνω από το 4,5% και αυτό είναι πολύ σημαντικό ποσοστό- αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε πιο διαρθρωτικά και ουσιαστικά μέτρα, δηλαδή μείωση εμμέσων-άμεσων φόρων ή ειδικών φόρων κατανάλωσης. Δεν θα είναι ο πληθωρισμός κάτι παροδικό και συγκυριακό».

«Χρειάζεται επανασχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής»

«Υπάρχουν όμως και οι έρευνες της κοινής γνώμης, οι οποίες διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από άλλα μεγάλα οικονομικά ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνουν ότι όλοι πιστεύουν ότι ο μέσος πληθωρισμός της Ευρώπης θα κινηθεί πάνω από το 4%. Αν στην Ευρώπη είναι 4% ο μέσος πληθωρισμός, στην Ελλάδα θα είναι 5,5-6%. Αυτό σημαίνει πληθωρισμός, όχι αστεία. Δηλαδή, δεν είναι κάτι παροδικό και συγκυριακό. Άρα πρέπει να επανασχεδιάσουμε από την αρχή πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε.

Πολύ σωστά αναφέρεστε στην ανάγκη ενίσχυσης των καταναλωτών με τα pass ή με τις μειώσεις των φόρων ή οτιδήποτε άλλο, εδώ όμως υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα, δηλαδή η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής και της ελληνικής οικονομίας που πλήττεται. Όταν ο ελληνικός πληθωρισμός είναι 4,6% και ο μέσος ευρωπαϊκός του Απριλίου είναι 2%, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μείωση της ανταγωνιστικότητας κατά 53% της ελληνικής παραγωγής, των εξαγωγών, των εγχωρίως παραγομένων κλπ, τα οποία θα τα δούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν ένα νέο επανασχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής, έχοντας σαν βάση ότι έχουμε την εμφάνιση του πληθωρισμού», πρόσθεσε ο κ . Χιόνης.

Τι είπε για την Ευρώπη

«Μέχρι τώρα έχουμε δει μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αποφεύγει να βάλει το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων και λέει ότι είναι θέμα ημερών, ότι οι αποφάσεις του κ. Τραμπ αλλάζουν κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, και θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Ορμούζ, επομένως θα πέσει και η τιμή του πετρελαίου. Εν ολίγοις, αυτό μπορεί να είναι η ιστορία των επόμενων μηνών, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πέσει και ο πληθωρισμός, γιατί εδώ έχουν διαταραχθεί εφοδιαστικές αλυσίδες, εισροές, κόστη, μεταφορές… Δηλαδή, είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα που προκλήθηκε από την κατάσταση στην Μέση Ανατολή», κατέληξε ο καθηγητής Οικονομικών.

