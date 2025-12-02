Χριστούγεννα: Πού εναποθέτουν τις ελπίδες τους οι έμποροι για να αναθερμάνουν τα ταμεία τους

Με το βλέμμα στραμμένο στην χριστουγεννιάτικη αγορά βρίσκονται οι καταστηματάρχες, οι οποίοι «εύχονται» οι πωλήσεις τους από την Black Friday και την Cyber Μonday να προσεγγίσουν τα περσινά επίπεδα.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Οι έμποροι εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην καταβολή του Χριστουγεννιάτικου δώρου στον ιδιωτικό τομέα για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, μετά από την Black Friday και τη Cyber Monday, όπου τους αφήνουν μια… γλυκόπικρη γεύση. Και αυτό γιατί εκτιμάται ότι στην καλύτερη περίπτωση οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων έφτασαν στα περσινά επίπεδα, με τους εμπόρους να τονίζουν ότι πλέον μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστού του διαθέσιμου εισοδήματος διατίθεται για αγορές ρούχων ή άλλων προϊόντων που δεν είναι πρώτης ανάγκης.

Ουσιαστικά η αυξημένη αγοραστική κίνηση κατά τη Black Friday, αποτελεί ουσιαστικά μία «προθέρμανση» για τις επιχειρήσεις ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Το εορταστικό ωράριο

Ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου θα λειτουργούν με συνεχόμενο ωράριο τις καθημερινές, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Ανοιχτά θα είναι επίσης ακόμη τρεις Κυριακές έως το τέλος του έτους.

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 16:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 16:00

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ