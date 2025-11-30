Χριστούγεννα 2025: Τιμές «φωτιά» στο κρέας – Πόσο θα κοστίσει το γιορτινό τραπέζι

Με το χριστουγεννιάτικο τραπέζι να είναι προ των πυλών, οι καταναλωτές φαίνεται ότι κάνουν ήδη μια έρευνα αγοράς, με τις τιμές να τους προκαλούν… ζαλάδα.

Τα πιο περιζήτητα κρέατα για το οικογενειακό τραπέζι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά είναι η γαλοπούλα, το αρνί και το μοσχάρι. Οι τιμές και στα τρία έχουν ανέβει, και όπως δήλωσε ένας κρεοπώλης στο OPEN δεν αποκλείεται η τιμή τους να ανέβει και άλλο όσο πλησιάζουν οι γιορτινές ημέρες.

Σήμερα, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: