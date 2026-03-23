Όλα τα μέτρα – «ανάχωμα» στις επιπτώσεις του πολέμου: Επιδότηση στο diesel κίνησης, Fuel Pass, παρεμβάσεις σε ακτοπλοϊκά και λιπάσματα – Πίνακες και παραδείγματα

Τη δέσμη προσωρινών και στοχευμένων μέτρων στήριξης ύψους σχεδόν 300 εκατ. ευρώ για τους πολίτες για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου ανακοίνωσε σήμερα η ηγεσία του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της απότομης αύξησης των τιμών των καυσίμων για το διάστημα αυτό ως επίπτωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά, αυτά είναι τα εξής:

1. Περιορισμός της επίδρασης της τιμής του πετρελαίου στην εφοδιαστική αλυσίδα δηλαδή στη διακίνηση αγαθών και στην αγροτική παραγωγή

Επιδότηση στο diesel κίνησης

Eπιδοτείται το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο

Το κόστος του μέτρου κυμαίνεται από 51 ευρώ έως και 106 εκατ. ευρώ

2 .Ενίσχυση των νοικοκυριών με στοχευμένο τρόπο για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των καυσίμων

Fuel Pass

Eνίσχυση με τη μορφή ψηφιακής κάρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια, στα Mέσα Mαζικής Mεταφοράς και στα ταξί. Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο.

Το κόστος του μέτρου ανέρχεται στα 130 εκατ. ευρώ

Υπολογισμός

Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Με μέση κατανάλωση 70 λίτρα τον μήνα, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου.

Εισοδηματικά Κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων. Χορηγείται κατά τον μήνα Απρίλιο επιδότηση καυσίμων (αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) που καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων δύο μηνών (Απριλίου και Μαΐου) για φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα:

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Για όσους δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό δύναται να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι προσαυξημένο.

Τα ποσά

Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ χωρίς κάρτα). Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους δύο μήνες, ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

3. Ενίσχυση των αγροτών για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των λιπασμάτων

Επιχορήγηση 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων των επόμενων δύο μηνών.

Το μέτρο κοστίζει 15 εκατ. ευρώ

4. Περιορισμός των αυξήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του γενικού πληθυσμού

Θεσπίζεται αποζημίωση για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, στη βάση των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν

Το κόστος του μέτρου ανέρχεται στα 56 εκατ. ευρώ

5. Τροποποίηση της φορολόγησης των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο, «φρουτάκια» με εφαρμογή αυξημένου συντελεστή φορολόγηση

Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο, «φρουτάκια» 20% για κέρδη από 100 έως 500 € (από 15% που είναι σήμερα). 30% για κέρδη άνω των 500 ευρώ (από 20% που είναι σήμερα).

Τα έσοδα είναι 100 εκατ. ευρώ ετησίως

