Black Friday και Cyber Monday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές – Συμβουλές από το νέο ΙΝΚΑ

Καθώς η Black Friday κορυφώνεται την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους. Παρά το γεγονός ότι οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει, ειδικοί προειδοποιούν ότι πολλές εκπτώσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές, ενώ τονίζουν τη σημασία της έρευνας αγοράς.
Πόσο πραγματικές είναι οι εκπτώσεις;
Η εβδομάδα των μεγάλων προσφορών κορυφώνεται αυτή την Παρασκευή, με τους καταναλωτές να έχουν ήδη ξεκινήσει τις αγορές τους. Αν και πολλές επιχειρήσεις έχουν ανακοινώσει γενναίες εκπτώσεις, το ερώτημα παραμένει επίκαιρο: είναι όλες οι προσφορές πραγματικές;
Τα τελευταία χρόνια, η Black Friday έχει επεκταθεί πέρα από τις οικιακές συσκευές, αγγίζοντας σχεδόν κάθε κατηγορία προϊόντων. Ωστόσο, ειδικοί και ενώσεις καταναλωτών επισημαίνουν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε το κοινό να μην παρασυρθεί από ψεύτικες εκπτώσεις ή αγορές που δεν χρειάζεται πραγματικά.
Συμβουλές από το νέο ΙΝΚΑ
Με αφορμή την Black Friday που πραγματοποιείται φέτος στις 28/11 και τη Cyber Monday, την 1η Δεκεμβρίου, το Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών συμβουλεύει:
- Αγοράστε αυτά που πραγματικά χρειάζεστε. Λάβετε υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν και μην προβαίνετε σε αχρείαστες αγορές. Αγοράστε αυτά που πραγματικά χρειάζεστε.
- Διενεργήστε έρευνα αγοράς. Εντοπίστε τα προϊόντα που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν και σημειώστε την τιμή τους, ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να έχετε πραγματική εικόνα του ύψους των εκπτώσεων που θα ανακοινωθούν.
- Μην αγοράσετε ένα προϊόν, απλά επειδή είναι σε προσφορά. Μελετήστε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που σας ενδιαφέρει, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις σας. Αναζητήστε κριτικές (reviews) για την ποιότητα του προϊόντος. Αξιολογήστε την τελική τιμή, όχι την έκπτωση.
- Αξιοποιήστε το διαδίκτυο. Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο, όχι μόνο για πραγματοποίηση αγορών, αλλά και για να εντοπίσετε εναλλακτικά προϊόντα, κριτικές για το προϊόν που σας ενδιαφέρει, καθώς και την τιμή πώλησης του προϊόντος από άλλους προμηθευτές.
- Η τιμή δεν πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο. Ιδιαίτερα αν σκοπεύετε να αγοράσετε κάποιο προϊόν αξίας (πχ. κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή), είναι σημαντικό να αξιολογήσετε την αξιοπιστία και την ποιότητα εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου πωλητή. Ρωτήστε άλλους καταναλωτές για τις εμπειρίες τους, όπως για παράδειγμα η ανταπόκριση του πωλητή σε θέματα εγγυήσεων.
- Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας από πριν. Είναι προφανές ότι την περίοδο του Black Friday θα υπάρξουν αρκετές προσφορές και θα είναι εύκολο να παρασυρθείτε. Καθορίστε από πριν τι χρειάζεστε και το μέγιστο ποσό που θέλετε να διαθέσετε, έχοντας υπόψη τις οικονομικές σας δυνατότητες.
- Ενημερωθείτε για την πολιτική επιστροφών του καταστήματος, πριν προβείτε σε αγορά. Να θυμάστε ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, για αγορές από κατάστημα δεν υπάρχει νομική υποχρέωση και επαφίεται στην πολιτική του κάθε καταστήματος αν θα αποδεχτεί επιστροφές ή αλλαγές. Αυτό προφανώς και δεν ισχύει για αγορές μέσω διαδικτύου, όπου οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την παραλαβή του προϊόντος.
Πηγή enikos.gr