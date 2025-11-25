Black Friday και Cyber Monday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές – Συμβουλές από το νέο ΙΝΚΑ

Καθώς η Black Friday κορυφώνεται την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους. Παρά το γεγονός ότι οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει, ειδικοί προειδοποιούν ότι πολλές εκπτώσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές, ενώ τονίζουν τη σημασία της έρευνας αγοράς.

Πόσο πραγματικές είναι οι εκπτώσεις;

Η εβδομάδα των μεγάλων προσφορών κορυφώνεται αυτή την Παρασκευή, με τους καταναλωτές να έχουν ήδη ξεκινήσει τις αγορές τους. Αν και πολλές επιχειρήσεις έχουν ανακοινώσει γενναίες εκπτώσεις, το ερώτημα παραμένει επίκαιρο: είναι όλες οι προσφορές πραγματικές;

Τα τελευταία χρόνια, η Black Friday έχει επεκταθεί πέρα από τις οικιακές συσκευές, αγγίζοντας σχεδόν κάθε κατηγορία προϊόντων. Ωστόσο, ειδικοί και ενώσεις καταναλωτών επισημαίνουν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε το κοινό να μην παρασυρθεί από ψεύτικες εκπτώσεις ή αγορές που δεν χρειάζεται πραγματικά.

Συμβουλές από το νέο ΙΝΚΑ

Με αφορμή την Black Friday που πραγματοποιείται φέτος στις 28/11 και τη Cyber Monday, την 1η Δεκεμβρίου, το Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών συμβουλεύει: