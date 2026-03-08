BlackRock: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και το Private Credit απειλούν τον επενδυτικό κολοσσό και την παγκόσμια οικονομία

Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ειδικά μετά τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε στόχους στο Κατάρ και σε άλλες χώρες του Κόλπου. Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν προκαλεί κλυδωνισμούς στις αγορές, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η BlackRock, ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων παγκοσμίως, κινδυνεύει να επηρεαστεί άμεσα από την κρίση προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ήδη, οι επενδυτές αποσύρουν μαζικά κεφάλαια από τα funds της BlackRock και της Blackstone στις ΗΠΑ, με περιορισμένες πληρωμές. Οι δύο επενδυτικές εταιρείες αντιμετωπίζουν μπαράζ αιτημάτων από επενδυτές για ανάληψη κεφαλαίων, αυξάνοντας τις ανησυχίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι κολοσσοί της ιδιωτικής πίστωσης (private credit) βρίσκονται πλέον σε αναμμένα κάρβουνα, με τον κλάδο, που γιγαντώθηκε μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008, να αντιμετωπίζει σήμερα τη μεγαλύτερη δοκιμασία της τελευταίας δεκαετίας. Πολλοί αναλυτές προειδοποιούν εδώ και καιρό για μια βαθιά κρίση στον τομέα, ενώ, ορισμένοι, μετά τις εξελίξεις, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το private credit να εξελιχθεί στη «νέα Lehman Brothers», προκαλώντας ένα συστημικό σοκ που θα κλονίσει ξανά τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας.

Η BlackRock είδε τις μετοχές της να σημειώνουν κατακόρυφη πτώση την Παρασκευή, αφότου έθεσε όριο στις αναλήψεις (εξαγορές) από ένα από τα κύρια funds ιδιωτικής πίστωσης (private credit funds), ύστερα από μια απότομη αύξηση των αιτημάτων εξαγοράς, καθώς κλιμακώνονται οι ανησυχίες των επενδυτών γύρω από τον κλάδο του private credit, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Πίεση για τις μετοχές της BlackRock

Συγκεκριμένα, η μετοχή της εταιρείας έκλεισε με πτώση 7,2%, στα 955,45 δολάρια, συνεχίζοντας ένα σερί απωλειών που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα. Κι όλα αυτά εν μέσω ενός ευρύτερου ξεπουλήματος (sell-off) στην αγορά, ύστερα από στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που ήταν χειρότερα από τα αναμενόμενα και λόγω του κλιμακούμενου πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Πλέον, οι μετοχές της BlackRock καταγράφουν πλέον πτώση 10,7% από τις αρχές του έτους, όταν η μετοχή διαπραγματευόταν γύρω στα 1.085 δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Το HPS Corporate Lending Fund της BlackRock, το οποίο λειτουργεί ως ιδιώτης δανειστής για μεγάλες εταιρείες, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι μέτοχοι μπορούν να εξαγοράσουν μόνο το 5% των μετοχών τους, αφού το fund έλαβε αιτήματα για την εξαγορά του 9,3% των μετοχών του στο τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με επιστολή που έστειλε η BlackRock -υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Larry Fink- στους επενδυτές την Παρασκευή. Στην τετραετή ιστορία του κεφαλαίου, ήταν το πρώτο τρίμηνο που τα αιτήματα ανάληψης ξεπέρασαν το 5%.

Η συνολική αξία των μετοχών που ζητήθηκαν θα ανέρχονταν σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg, που ανέφερε ότι οι επενδυτές θα λάβουν περίπου 620 εκατομμύρια δολάρια από το κεφάλαιο HPS μέχρι το τέλος του έτους, φτάνοντας το όριο του 5% που επιτρέπει στον διαχειριστή να περιορίσει περαιτέρω εκροές.

Δομική αναντιστοιχία

Σημειώνεται ότι τα μεγάλα funds ιδιωτικής πίστωσης αντιμετωπίζουν αυξημένα επίπεδα αιτημάτων εξαγοράς το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τα όρια στις εξαγορές και την ικανότητά τους να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους.

Σύμφωνα με το Reuters, το HPS κατέγραψε απόδοση 10,7% (καθαρή από προμήθειες), η οποία επιστρέφει στους επενδυτές μέσω του κεφαλαίου και της δυνατότητας τριμηνιαίας επαναγοράς μετοχών ύψους 5%. «Χωρίς αυτή τη δυνατότητα, θα υπήρχε μια δομική αναντιστοιχία μεταξύ των επενδυτικών κεφαλαίων και της αναμενόμενης διάρκειας των ιδιωτικών πιστωτικών δανείων στα οποία επενδύει το HLEND», υπογράμμισε η BlackRock την Παρασκευή, σύμφωνα με αναφορές. Οι εγγραφές (νέες επενδύσεις) στο κεφάλαιο ανήλθαν σε 840 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο, ποσό χαμηλότερο από το 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια που επιδίωξαν αρχικά να αποσύρουν οι επενδυτές.

Έκθεση στο λογισμικό

Το HLEND, μια εταιρεία επιχειρηματικής ανάπτυξης (Business Development Company – BDC) που εξαγοράστηκε από την BlackRock μαζί με τον διαχειριστή της, την HPS Investment Partners, στο πλαίσιο μιας επέκτασης 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο private credit το 2024, αναφέρει ότι τα δάνειά του αφορούν κυρίως ώριμες ιδιωτικές εταιρείες με σταθερές ταμειακές ροές, και είναι δομημένα έτσι ώστε να αποπληρώνονται κατά προτεραιότητα σε περίπτωση πτώχευσης του δανειολήπτη. Καταβάλλει μερίσματα σε μηνιαία βάση.

Όπως αναφέρει το Reuters, σύμφωνα με έγγραφα της εταιρείας, το 19% του χαρτοφυλακίου του HLEND είναι συνδεδεμένο με τον κλάδο του λογισμικού, έναν τομέα που αντιμετωπίζει επιθετικές πωλήσεις, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ανατροπές από νεοφυείς επιχειρήσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι επενδυτές στρέφονται επίσης σε ασφαλή καταφύγια, καθώς οι αγορές κλονίζονται από την αυξημένη μεταβλητότητα φέτος, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για οικονομική επιβράδυνση και αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, των αναταράξεων που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη και των αθετήσεων δανείων.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η παρουσία της BlackRock στο Κατάρ

Η συζήτηση γύρω τη σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο, σίγουρα δεν αφορά μόνο στρατιωτικές βάσεις ή στις ενεργειακές ροές, αλλά και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η ίδια η παρουσία της BlackRock στο Κατάρ, που σύμφωνα με δημόσια στοιχεία, εκδηλώνεται τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Σε επίπεδο χρηματοοικονομικών προϊόντων, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ETF της εταιρείας που επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές του Κατάρ, το iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν παρακολουθεί τον δείκτη MSCI Qatar και επενδύει σε βασικές εταιρείες της καταριανής οικονομίας, κυρίως τράπεζες, ενεργειακές επιχειρήσεις και εταιρείες υποδομών. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές του ETF περιλαμβάνουν την Qatar National Bank, την Qatar Islamic Bank, την Industries Qatar, την Ooredoo και την Qatar Gas Transport Company.

Το ETF αυτό δεν είναι το μοναδικό σημείο επαφής της BlackRock με το Κατάρ. Η εταιρεία διατηρεί και θεσμική παρουσία στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, καθώς εξυπηρετεί πελάτες και θεσμικούς επενδυτές από τη Ντόχα, ενώ μέσω της Global Infrastructure Partners, μιας μεγάλης εταιρείας υποδομών που πλέον ανήκει στη BlackRock.

Ο βαθμός έκθεσης και οι κίνδυνοι

«Παρά την παρουσία της στο Κατάρ, πρέπει να σημειωθεί ότι η συνολική έκθεση της BlackRock στη χώρα δεν είναι συγκρίσιμη με το συνολικό μέγεθος του ομίλου. Το ETF για το Κατάρ, για παράδειγμα, έχει ενεργητικό που κυμαίνεται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό όμως, είναι εξαιρετικά μικρό σε σχέση με τα 14 τρισεκατομμύρια που διαχειρίζεται η εταιρεία παγκοσμίως. Ωστόσο, το πραγματικό ζήτημα δεν είναι μόνο το μέγεθος της άμεσης επένδυσης.

Το Κατάρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο και βασικός παίκτης στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε σοβαρή αναταραχή στη χώρα ή στην περιοχή μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και τις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Για έναν επενδυτικό κολοσσό όπως η BlackRock, ο οποίος διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια σε ενεργειακές εταιρείες, υποδομές, τράπεζες και αγορές ομολόγων, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες επιπτώσεις», τονίζει στο enikos.gr ο Γιώργος Αδαλής οικονομολόγος με ειδίκευση στην Οικονομετρία και CEO της Alpha Ωmega Financial Group.

Αν, για παράδειγμα, όπως εξηγεί, υπάρξει σοβαρή διαταραχή στην παραγωγή ή στις εξαγωγές LNG του Κατάρ, οι τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά. «Αυτό θα οδηγούσε σε νέο κύμα πληθωρισμού, πιέζοντας τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν υψηλά επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη αυτή θα επηρέαζε την αξία εταιρικών ομολόγων, ενεργειακών μετοχών και επενδυτικών χαρτοφυλακίων σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ακριβώς τις αγορές όπου δραστηριοποιείται η BlackRock».

«Η BlackRock σαν ένα επενδυτικό ταμείο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις διακυμάνσεις, ειδικά στις διακυμάνσεις του πληθωρισμού και στην αβεβαιότητα που μπορεί να προκύψει από το γεωπολιτικό ρίσκο. Στην προκειμένη περίπτωση επειδή η Blackrock ως επί το πλείστον εμπορεύεται ομόλογα, κρατικό χρέος και χρέος μεγάλων επιχειρήσεων και τα ομόλογα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις μεγάλες διακυμάνσεις των επιτοκίων, μπορεί αυτή η αβεβαιότητα να προκαλέσει διάφορες ζημίες» σχολιάζει από την πλευρά του ο καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Διονύσης Χιόνης σχετικά με τον βαθμό που επηρεάζεται ο αμερικανικός κολοσσός διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Βέβαια, όπως υπογραμμίζει, «εταιρείες σαν την Blackrock έχουν βρει τους τρόπους και καταβάλλουν προσπάθειες και τελικά πετυχαίνουν μία προστασία από τις απότομες μεταβολές τόσο των επιτοκίων και της αξίας των ομολόγων, όσο και γενικότερα των επενδύσεών τους. Το συνολικό ενεργητικό της Blackrock είναι πάνω 200-250 δισ. Ο βαθμός έκθεσης που έχει το επενδυτικό ταμείο πχ στο Άμπου Ντάμπι είναι γύρω στα 10-12 εκατ.. δολάρια επομένως είναι αρκετά μικρό να την ταρακουνήσει».

Το χειρότερο σενάριο για την BlackRock

Στο χειρότερο σενάριο, σύμφωνα με τον κ. Αδαλή, μια παρατεταμένη σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση στις αγορές. «Η διακοπή ενεργειακών ροών από το Κατάρ ή από τη θαλάσσια οδό του Ορμούζ, θα προκαλούσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτό θα ενίσχυε τον πληθωρισμό διεθνώς και θα αύξανε το κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι αγορές θα μπορούσαν να περάσουν σε φάση μαζικής αποφυγής κινδύνου (risk-off) από τους επενδυτές. Τα κεφάλαια θα μετακινούνταν από πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις προς πιο ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πιέσεις ρευστότητας σε επενδυτικά κεφάλαια και να αυξήσει τις πιθανότητες αναλήψεων από επενδυτές.

Για την BlackRock, ένα τέτοιο σενάριο δεν θα σήμαινε απαραίτητα εταιρική κατάρρευση. Ωστόσο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές διακυμάνσεις στην αξία των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται και σε αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές όπου δραστηριοποιείται», επισημαίνει ο κ. Αδαλής.

«Όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τη Δευτέρα, δηλαδή αν θα συνεχίσει το πετρέλαιο και το αέριο αυτή την μεγάλη άνοδο. Σε περίπτωση που συνεχίσει, τότε πραγματικά μιλάμε για πετρελαϊκή κρίση που θα συμπαρασύρει επιτόκια και πληθωρισμό και σίγουρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τις επενδυτικές εταιρείες. Όλες οι τράπεζες και τα επενδυτικά κεφάλαια αποφεύγουν τις επενδυτικές εντάσεις, περιορίζουν την έκθεσή τους και αξιολογούν τον επενδυτικό κίνδυνο», εκτιμά ο κ. Χιόνης, ο οποίος ερωτηθείς τι θα συμβεί στην παγκόσμια οικονομία εάν η Blackrock αντιμετωπίσει πρόβλημα, απαντά: «Είναι μία τεράστια εταιρεία που επαναλαμβάνω διαπραγματεύεται κατά κύριο λόγο χρέη εταιρειών και χρέη κρατών, οπότε η οποιαδήποτε διακύμανση της Blackrock, θα είναι ισοδύναμη διακύμανση με μια αναστάτωση μεγάλη που μπορεί να προκληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τέτοιου μεγέθους αυτή τη στιγμή η διεισδυτικότητά της στις οικονομίες και η εξάρτησή της από το ομόλογα που έχει στη διάθεσή της».

Όσον αφορά εάν θα επηρεαστεί το τραπεζικό σύστημα, υποστηρίζει πως «είναι ούτως ή άλλως ευάλωτο με τέτοιες κινήσεις, πολύ δε περισσότερο όταν οι κινήσεις ξεκινούν από επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία δεν ασχολούνται με λιανική τραπεζική, αλλά με επενδύσεις. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό, τι θα γίνει με τα επιτόκια και γενικότερα ποιο θα είναι το περιβάλλον στο πετρέλαιο και το αέριο».

Γιατί το Ιράν λοιπόν χτυπά το Κατάρ

Οι άμεσοι λόγοι πίσω από τις επιθέσεις του Ιράν στο Κατάρ είναι κυρίως γεωπολιτικοί και στρατιωτικοί. Το Κατάρ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή, γεγονός που το καθιστά σημαντικό στόχο, ενώ η χώρα αποτελεί καθοριστικό ενεργειακό κόμβο, γεγονός που της δίνει μεγάλη στρατηγική σημασία.

Υπάρχουν όμως και έμμεσοι λόγοι που σχετίζονται με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το Κατάρ αποτελεί ένα από τους βασικά spot επενδύσεων στον Περσικό Κόλπο και φιλοξενεί σημαντικές τοποθετήσεις διεθνών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων διαχειριστών κεφαλαίων όπως η BlackRock. Ένα πλήγμα στη σταθερότητα του Κατάρ θα μπορούσε να δημιουργήσει αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας και στις επενδυτικές ροές της περιοχής.

«Οι Ιρανοί προσπαθούν να δημιουργούν περιφερειακές συμμαχίες, αλλά και περιφερειακές αντιδράσεις προκειμένου να πιέζουν τόσο το Ισραήλ όσο και τις ΗΠΑ προκειμένου να πετύχουν μία άμβλυνση της επιθετικότητας ή μία καλύτερη διαχείριση όλου του προβλήματος. Το αμερικανικό κεφάλαιο – αλλά και το ισραηλινό – είναι πολύ εκτεθειμένο στις χώρες του Κόλπου επομένως η ζημιά θα είναι σημαντική», τονίζει ο κ. Χιόνης.

Από την μεριά του ο κ. Αδαλής σημειώνει σχετικά με το Κατάρ, ότι ένα χτύπημα στη χώρα δεν πλήττει μόνο έναν περιφερειακό σύμμαχο των ΗΠΑ αλλά και έναν σημαντικό κόμβο του παγκόσμιου επενδυτικού συστήματος. «Και παρότι η BlackRock δεν αποτελεί άμεσο στόχο, κάθε αποσταθεροποίηση σε μια τόσο στρατηγική οικονομία έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει έμμεσα και τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς του κόσμου. Η πραγματική επίπτωση λοιπόν, δεν βρίσκεται κατά την γνώμη μου σε μια μεμονωμένη επένδυση, αλλά στο ευρύτερο δίκτυο αγορών, ενεργειακών ροών και κεφαλαιακών επενδύσεων που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Για να αποφύγουμε όμως λανθασμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την BlackRock, πρέπει να σταθμίσουμε και να εκτιμήσουμε την παρουσία της και στις άλλες χώρες του Κόλπου, όπου επιτίθεται το Ιράν με drones και βαλλιστικούς πυραύλους. Και με μια ψύχραιμη ανάλυση, θα δούμε ότι η έκθεση της BlackRock στο Κατάρ, δεν είναι η μεγαλύτερη. Και εδώ ίσως ισχύει η παροιμία, «αλλού σε ‘τρίβαν γούμενε, αλλού είχες τον πόνο»! τονίζει ο κ. Αδαλής.

«Η πραγματική έκθεση της BlackRock στην περιοχή δεν είναι μονοδιάστατη»

Σύμφωνα με τον αναλυτή, η BlackRock έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο επενδυτικό αποτύπωμα σε αρκετές χώρες του Κόλπου. Μέσω των επενδυτικών προϊόντων της iShares, αλλά και μέσω επενδύσεων σε ενεργειακές και χρηματοπιστωτικές υποδομές, η εταιρεία έχει παρουσία εκτός του Κατάρ, και σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και Κουβέιτ. Τα ETFs αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν άμεση έκθεση στις τοπικές αγορές μετοχών κάθε χώρας.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο, ενώ παράλληλα έχει επεκτείνει τη φυσική της παρουσία στην περιοχή ανοίγοντας γραφεία και δημιουργώντας συνεργασίες σε πόλεις όπως το Ριάντ, το Άμπου Ντάμπι, η Ντόχα και το Κουβέιτ.

«Όλα αυτά δείχνουν ότι η πραγματική έκθεση της BlackRock στην περιοχή δεν είναι μονοδιάστατη. Δεν αφορά μόνο ένα ETF στο Κατάρ, αλλά ένα ολόκληρο πλέγμα επενδύσεων που εκτείνεται από τις χρηματιστηριακές αγορές έως τις ενεργειακές υποδομές. Η Σαουδική Αραβία φαίνεται να αποτελεί πολύ πιο σημαντικό επενδυτικό πεδίο για τη BlackRock, τόσο λόγω του μεγέθους της οικονομίας της όσο και λόγω των μεγάλων ενεργειακών projects στα οποία συμμετέχει η εταιρεία. Οι συμφωνίες με τη Saudi Aramco, για παράδειγμα, αφορούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων και συνδέονται με έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς οργανισμούς στον κόσμο.

Αντίστοιχα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν έναν από τους βασικούς χρηματοπιστωτικούς κόμβους της Μέσης Ανατολής, γεγονός που αυξάνει τη σημασία τους για διεθνείς επενδυτές. Το ίδιο ισχύει και για το Κουβέιτ, το οποίο διαθέτει μεγάλα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και σημαντικό ενεργειακό τομέα» επισημαίνει ο κ. Αδαλής.

Με άλλα λόγια, το Κατάρ είναι μεν ένας σημαντικός κρίκος στο επενδυτικό δίκτυο της BlackRock στον Κόλπο, αλλά δεν είναι ο μοναδικός ούτε απαραίτητα ο μεγαλύτερος. «Συνεπώς, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο την σχέση BlackRock-Κατάρ, αλλά το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε, είναι να βλέπουμε την σχέση BlackRock-Μοναρχίες του Κόλπου!» προσθέτει.

Γιατί έχει σημασία αυτό για τη γεωπολιτική σύγκρουση

Οι επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή του Κόλπου δεν επηρεάζουν μόνο μία χώρα αλλά ένα ευρύτερο οικονομικό σύστημα, το οποίο διαπερνά ακούσια ή εκούσια, χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Κορέα και πολλές ακόμη. Στην πραγματικότητα, οι ενεργειακές υποδομές, οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι θαλάσσιες οδοί της περιοχής αποτελούν κρίσιμους κόμβους της παγκόσμιας οικονομίας.

«Συνεπώς για μένα, το πραγματικό διακύβευμα, δεν είναι αν θα υποστεί κάποια «βλάβη» η BlackRock. Το πραγματικό ερώτημα αφορά στο μέλλον των ίδιων των οικονομιών του Περσικού Κόλπου και στη σταθερότητα ενός ενεργειακού και χρηματοπιστωτικού κόμβου που επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη.

Κατά τη γνώμη μου, εκεί πρέπει να εστιάσουμε την κριτική μας ματιά, κι εκεί πρέπει να στραφούμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Και ειδικά εμείς οι Έλληνες, μιας και άνω του 50% των εισαγωγών μας σε αργό πετρέλαιο, γίνεται μέσα από τα Στενά του Ορμούζ. Και συγκεκριμένα από το Ιράκ (40%) και από την Σαουδική Αραβία (10%)….» καταλήγει ο κ. Αδαλής.