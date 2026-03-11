Bloomberg: Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να αυξηθεί πάνω από το 3%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος σε περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλέσει τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου Μπρεντ γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι τιμές του φυσικού αερίου παραμείνουν αυξημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως μεταδίδει το Bloomberg News.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει έως και 40 μονάδες βάσης κάτω από το προβλεπόμενο 1,4%, ανέφερε ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις σε υπουργούς Οικονομικών των κρατών-μελών της ΕΕ αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Εκτός από τις τιμές του πετρελαίου, το σενάριο προβλέπει ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα κυμανθούν γύρω στα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το υπόλοιπο του έτους. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός θα είναι 0,7-1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερος από το 2,1% που είχε προβλεφθεί προηγουμένως για το 2026.

Μια σημαντική αύξηση του πληθωρισμού θα μπορούσε να αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια ως αντίδραση, και οι επενδυτές έχουν αυξήσει τα στοιχήματα για μια τέτοια κίνηση φέτος. Η επόμενη απόφαση της ΕΚΤ είναι στις 19 Μαρτίου, αν και δεν αναμένεται αύξηση τότε.

Ο επίτροπος προειδοποίησε επίσης ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν επιπλέον αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία από τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές, το εμπόριο και τις αλυσίδες εφοδιασμού, ανέφεραν οι πηγές.