«Chios Pass 2026» – «Kythira Pass 2026»: Από σήμερα οι αιτήσεις για τα vouchers διακοπών των 300 ευρώ – Ποιοι τα δικαιούνται

Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026» για διακοπές σε Χίο και Κύθηρα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 18 Μαΐου.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το «Chios Pass 2026» και σε 3.600 για το «Kythira Pass 2026». Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, την πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος «Chios Pass 2026» που θα επιλέξουν ως προορισμό το Δήμο Χίου και σε 250,00 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος «Kythira Pass Pass 2026» που θα επιλέξουν το Δήμο Κύθηρων. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν εκ των δύο ως άνω προορισμών και για μία ή περισσότερες φάσεις, ωστόσο καθίστανται ωφελούμενοι, κατόπιν κλήρωσης, μόνο για έναν προορισμό σε μια φάση του προγράμματος επιλογής τους.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συναλλαγές με επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: διαθέτουν φυσικά τερματικά αποδοχής καρτών (POS), δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν σε περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθήρων με τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες.

Ειδικότερα, εκδίδονται:

Φάση 1: «Chios Pass 2026» : 1500 κάρτες, «Kythira Pass Pass 2026»: 1800 κάρτες.

Φάση 2: «Chios Pass 2026» : 1500 κάρτες, «Kythira Pass Pass 2026»: 1800 κάρτες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β’ της παρ.4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι της οικονομικής ενίσχυσης: α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 , της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο. γ) όσοι δικαιούχοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα, αντίστοιχα, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024.

Το πρόγραμμα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθήρων. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συμβολή των συναρμόδιων υπουργείων, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται από το δικαιούχο ή από τρίτο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτούμενο από αυτόν, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (GOV.GR) και συγκεκριμένα μέσω του συνδέσμου, vouchers.gov.gr ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου ο/η ενδιαφερόμενος-η προσέρχεται προσκομίζοντας οποιοδήποτε έγγραφο εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής.

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από την 14η Μαΐου 2026 μέχρι και την 18η Μαΐου 2026. Όσοι υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση Chios – Kythira Pass 2026 έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της δράσης στους αντίστοιχους οριστικούς πίνακες δικαιούχων ή εναλλακτικά στην σχετική εφαρμογή.

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων Taxisnet.

Οι αιτήσεις συμμετοχής αφορούν δύο (2) φάσεις:

Μάιος-Ιούνιος 2026 και,

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2026.

Η υποβολή των αιτήσεων για κάθε φάση θα είναι κοινή, με τον δικαιούχο να επιλέγει τον προορισμό και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί.

Βήματα

Εκκίνηση της διαδικασίας

Υποβολή αίτησης μέσω ΚΕΠ

Υποβολή αίτησης στο gov.gr

Λήξη προθεσμίας – Παραλαβή αιτήσεων και Έλεγχος

Κλήρωση των δικαιούχων

Ενημέρωση δικαιούχων μέσω email/sms

Έκδοση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια στοχευμένη παρέμβαση στήριξης περιοχών με ιδιαίτερες ανάγκες, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία και τον εγχώριο τουρισμό. Ιδιαίτερα για νησιωτικές περιοχές όπως η Χίος και τα Κύθηρα, η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει με σύγχρονα και ευέλικτα εργαλεία, που απαντούν στις προκλήσεις της εποχής, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακής διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ταχύτητα στη διάθεση των πόρων. Παράλληλα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και δημιουργούμε προϋποθέσεις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Καλούμε τους πολίτες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα και να στηρίξουν ενεργά τους προορισμούς αυτούς, συμβάλλοντας στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας», ανέφερε σε δήλωσή του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, K. Kατσαφάδος.

Η υλοποίηση της δράσης γίνεται από την Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).