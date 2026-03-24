Diesel κίνησης: Πώς θα δοθεί η επιδότηση – Αύριο η κατάθεση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τι θα αναφέρει

Διευκρινίσεις για τον τρόπο που θα χορηγηθεί η επιδότηση στο diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής έδωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς κατά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το κόστος πετρελαίου εσωτερικής καύσης diesel κίνησης διατίθεται στην εσωτερική αγορά και αρχικά η διάρκειά του θα είναι από 1η Απριλίου έως τις 30 Απριλίου 2026. Το ύψος της επιδότησης θα ανέρχεται σε 16 λεπτά ανά λίτρο υπολογιζόμενο επί της αξίας τιμολογίων πώλησης προ ΦΠΑ έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή να ανέλθει στα 20 λεπτά το λίτρο. Το κόστος επιδότησης για τον μήνα Απρίλιο εκτιμάται περίπου στα 51 εκατ. ευρώ με βάση τα στοιχεία εσόδων του ΕΦΚ Απριλίου 2025 με τις αναγωγές για φέτος.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί -αναλόγως της διακύμανσης των τιμών του πετρελαίου- θα επεκταθεί και τον Μάιο. Σε αυτήν την περίπτωση εάν επεκταθεί με αυτό το ποσό, το κόστος για τους δύο μήνες θα είναι 106 εκατ. ευρώ. Αλλά ο μήνας Μάιος θα είναι λίγο παραπάνω, 55 εκατ. ευρώ το κόστος λόγω τουριστικής κίνησης, μεταφορών – τα έχουμε μετρήσει απο τα δεδομένα του 2025. Συνεπώς από την 1η Απριλίου θα δούμε στην αντλία μια μείωση περίπου 20 λεπτά το λίτρο. Εδώ θέλω να τονίσω πως το μέτρο αυτό είναι δοκιμασμένο. Εφαρμόστηκε για 6 μήνες μέσα στο 2022, τότε είχαμε δώσει 12 λεπτά προ ΦΠΑ…15 λεπτά με ΦΠΑ με επιδότηση είχε περάσει στην αντλία. Υπάρχει και έλεγχος στο μεικτό περιθώριο κέρδους και θα δίνεται έκπτωση από τις εταιρείες εμπορίας όπως θα τα πουλάνε στα πρατήρια» είπε.

Έρχεται Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την επιδότηση του diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής

«Δεύτερον αυτό το μέτρο παρέχει ευελιξία γιατί βλέπετε τη μεγάλη διακύμανση στις τιμές. Οπότε μπορεί και θα προβλεφθεί με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα κατατεθεί αύριο ότι: με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα μπορεί ενδεχομένως για τον Απρίλιο να παραταθεί ή να αναπροσαρμοστεί η τιμή αναλόγως της διακύμανσης . Και ακριβώς αυτή είναι η ιδέα του μέτρου: μας δίνει την ευελιξία λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας. Αντίθετα με μια μείωση του φόρου, μπορούμε να ελέγξουμε την τελική τιμή στην αντλία με ευέλικτο τρόπο» συμπλήρωσε.

Ο κ. Πετραλιάς εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο δεν εφαρμόζεται η μείωση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο diesel. «Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο diesel στην Ελλάδα είναι 41 λεπτά. Είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο diesel γενικά, 47 λεπτά είναι ο μέσος ΕΦΚ στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε 41 λεπτά και δεν επιτρέπεται να μειωθεί κάτω από τα 33 λεπτά. Άρα εάν πηγαίναμε με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στη μείωση θα ήταν 8 λεπτά. Εδώ δίνουμε 16 λεπτά συν ΦΠΑ, 20 λεπτά μείωση της τιμής στην αντλία. Το δημοσιονομικό κόστος θα ήταν ακριβώς το ίδιο με το να γινόταν μείωση στον ΕΦΚ. Απλά αυτός ο τρόπος μπορεί να δώσει μεγαλύτερη επιδότηση και είναι πολύ πιο ευέλικτος απέναντι στις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών. Επομένως αναλόγως το πού θα κινηθεί η τιμή το επόμενο διάστημα, 20 λεπτά πιο κάτω θα είναι στην αντλία. Να θυμίσω ότι από το 2022, όταν γίνεται η έκπτωση από τα διυλιστήρια της εταιρείας εμπορίας, κατά μέσο όρο περνάει στα πρατήρια μέσα σε 4 με 5 ημέρες καθώς προμηθεύονται τα πρατήρια σε χαμηλότερες τιμές» τόνισε.

