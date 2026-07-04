Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών

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Νέο μπαράζ πληρών θα πραγματοποιήσουν από τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου έως τις  10 Ιουλίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 81.273 δικαιούχους. Στους παραπάνω θα δοθεί το συνολικό ποσό των  69.856.913,67 ευρώ.

Αναλυτικά,

Ο  e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • στις 6 Ιουλίου 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).
  • από τις 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για  επιδόματα  σε 1.500 μητέρεςανεργίας και λοιπά επιδόματ .
1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Πηγή enikos.gr