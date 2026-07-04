e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών

Νέο μπαράζ πληρών θα πραγματοποιήσουν από τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 81.273 δικαιούχους. Στους παραπάνω θα δοθεί το συνολικό ποσό των 69.856.913,67 ευρώ.

Αναλυτικά,

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

στις 6 Ιουλίου 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).

από τις 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα σε 1.500 μητέρεςανεργίας και λοιπά επιδόματ .

1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.