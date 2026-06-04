e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως και αύριο

Έως αύριο, Παρασκευή, 5 Ιουνίου θα δουν το “χρώμα του χρήματος” στον τραπεζικό τους λογαριασμό αρκετοί πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Από τον e-ΕΦΚΑ πληρώνονται:

έως και αύριο, 5 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Υπενθυμίζεται πως οι πληρωμές άρχισαν στις 2 Ιουνίου.

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει: