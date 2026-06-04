e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως και αύριο

Έως αύριο, Παρασκευή, 5 Ιουνίου θα δουν το “χρώμα του χρήματος” στον τραπεζικό τους λογαριασμό αρκετοί πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Αναλυτικά:
Από τον e-ΕΦΚΑ πληρώνονται:
- έως και αύριο, 5 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Υπενθυμίζεται πως οι πληρωμές άρχισαν στις 2 Ιουνίου.
Η ΔΥΠΑ καταβάλλει:
- 22.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα .Αυτό αφορά 36.000 δικαιούχους
- 13.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Η πληρωμή αυτή αφορά 18.000 μητέρες
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Πηγή enikos.gr