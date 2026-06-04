Οικονομία

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως και αύριο

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από την Τρίτη – Αναλυτικά όλοι οι δικαιούχοι

Έως αύριο, Παρασκευή, 5 Ιουνίου θα δουν το “χρώμα του χρήματος” στον τραπεζικό τους λογαριασμό αρκετοί πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Από τον e-ΕΦΚΑ πληρώνονται:

  • έως και αύριο, 5 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Υπενθυμίζεται πως οι πληρωμές άρχισαν στις 2 Ιουνίου.

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει:

  • 22.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα .Αυτό αφορά  36.000 δικαιούχους
  • 13.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Η πληρωμή αυτή αφορά 18.000 μητέρες
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Πηγή enikos.gr